Terminó ‘The Falcon and The Winter Soldier’, pero nos dejó grandes memes

Después de mucha espera y un montón de suspenso, por fin se estrenó el quinto episodio de The Falcon and The Winter Soldier; y a pesar de que nos pone contentos ver de nueva cuenta a Sam Wilson y Bucky Barnes, no podemos evitar sentir un poco de tristeza porque en este capítulo se termina la serie y por supuesto, no los volveremos a ver en un buen rato ni en Disney+ y mucho menos dentro de las historias de la fase 4 del MCU.

Las cosas no han sido fáciles para este par de personajazos, pues a lo largo de las últimas semanas continuamos con sus historias personales luego de lo que ocurrió en Avengers: Endgame. Pero quizá lo más interesante de esta serie no es en sí el hecho de verlos peleando contra los malos, sino el trasfondo que hay dentro del conflicto principal y que durante toda esta producción exploramos aspectos que no conocíamos de Bucky Sam.

‘The Falcon and The Winter Soldier’ llegó a su fin

Como recordarán, el penúltimo episodio de The Falcon and The Winter Soldier nos dejó al filo del sillón. Luego de que John Walker asesinara a uno de los Flag-Smashers, el gobierno de Estados Unidos decidió quitarle el manto del Capitán América. Y es ahí donde entra el querido Sam, pues el tener de nueva cuenta el escudo del Cap, comienza a entrenar con él y empiezan a armar el plan para detener los planes de Karli y todos sus secuaces.

Sin embargo, el cierre de la serie no es nada comparado con lo que habíamos visto antes, porque las cosas se pusieron color hormiga. Sin entrar en detalles de todo lo que pasó, por fin vemos a Sam y Bucky trabajando mano a mano –y poniéndose de acuerdo– para detener a los “malos”. Pero no solo ellos tienen un papel importante, porque dentro de esta última trama –que dejó abiertas muchas posibilidades– no pueden perder de vista a Sharon Carter y John Walker.

Por supuesto que acá no vamos a spoilear absolutamente nada de lo que pasa en este último capítulo, pero podemos decirles que sin saberlo, esta producción de Disney+ sorprendió a todo el mundo –porque había expectativas muy bajas en todo el proyecto–y deja la vara muy alta para lo que se viene para el MCU dentro de la plataforma de streaming. Ya veremos muy pronto lo que pasará con Loki, pero seguramente no nos decepcionará.

*Por cierto, no pueden dejar pasar la escena poscréditos porque podría ser muy importante en el futuro*

Las reacciones por el último episodio no se hicieron esperar

Y sí, como era de esperarse y tratándose del último episodio de The Falcon and The Winter Soldier, los fanáticos que no se perdieron cada viernes esta historia se desvelaron para ser de los primeros en ver el cierre de la serie. Muchos de ellos están tristes porque ya no habrá más aventuras de Bucky y Sam, pero la mayoría están contentos con el cierre que le dieron a esta trama que todas las semanas los dejaba con la boca abierta.

Sin más qué decir por el momento y mientras procesamos todo lo que pasó, acá les dejamos los mejores memes y reacciones que nos dejó el final de esta serie en Disney+:

Bucky tenía razón cuando dijo que Sharon se había vuelto venenosa 🤣#FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/65qyzRwUfc — Luna⁷⁄₇ 🌙 (@enlalunax7) April 23, 2021

Yo escuchando como Sam le decía a Karly que no quería pelear con ella así como Steve se lo dijo a Bucky cuando estaba en modo Soldado del Invierno. #FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/Vks4bCe8wa — Ferchus (@gerberdemango1) April 23, 2021

Yo en estos momentos sabiendo que ya no habrán viernes de The Falcon and the Winter Soldier// Yo recordando que faltan 48 días para Loki#TheFalconAndTheWinterSoldier #FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/ghMY2MmVXl — Mary ✨ (@MaferBj0) April 23, 2021

Zemo desde la Balsa escuchando lo que les pasó a los súper soldados del grupo Flag Smasher#FalconAndWinterSoldierFinale#TFATWS#TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/rYWPXQ7WI4 — Luis Domínguez (@LuissDominguez) April 23, 2021

Sam dándoles una santa regañada al senador y sus achichincles.#FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/a9t1CXMSdK — Solly (@Sollytl) April 23, 2021

Algo que hay que admirar es que Marvel en sus series se está luciendo con los trajes nuevos a sus personajes#FalconAndWinterSoldierFinale #FalconAndWinterSoldier#WandaVision pic.twitter.com/EK0z3wh4A6 — Gera 1602 (@gerry1602) April 23, 2021

#FalconAndWinterSoldierFinale

Yo cuando Karli le dice a Walker que la vida de Lemar no importaba: pic.twitter.com/LOgp5XvfGC — Marco Castañeda (@MarkAllen500) April 23, 2021

Me acabo de dar cuenta que dice “Capitan America y El Soldado del Invierno” estoy 😭#FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/kcap5rVOwX — alessa_delg (@alesis275) April 23, 2021