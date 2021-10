¡Wow! Mel Gibson le entrará a la serie precuela de ‘John Wick’ (y este será su personaje)

Sin duda, John Wick es una de las franquicias de acción más populares de los últimos años y no podemos negarlo: resulta emocionante todo lo que se viene a futuro. Por ahí, la cuarta película de la saga está en marcha con el estreno previsto para 2022… pero no es el único proyecto que se visualiza en el horizonte ya que como recordarán, también se viene The Continental.

Dicha serie expenderá el universo del famoso asesino a sueldo, todo a través de este show de televisión que servirá como precuela de la historia original. Y pues bueno, parece que ya tenemos a uno de los protagonistas listos y más que confirmados en el nombre del mismísimo Mel Gibson.

Mel Gibson se une a la serie precuela de ‘John Wick’

Conocemos bien la historia de John Wick, sus habilidades, sus motivaciones y otros detalles. En ese sentido, también sabemos cómo es su mundo, el entorno que lo persigue y ahí, juega un papel importante el misterioso y reconocido Hotel Continental, escenario en el que se desarrollará la serie precuela antes mencionada que está produciendo el servicio de streaming Starz junto a Lionsgate Television.

Pues bien, este lunes 18 de octubre, se acaba de dar una actualización más sobre el proyecto y como mencionamos antes, todo gira alrededor de Mel Gibson. De acuerdo con Deadline, el actor está confirmado para a aparecer con un papel protagónico en el show The Continental.

Y aunque los detalles sobre su personaje aún se mantienen en secreto, por ahora se sabe que este se llamará Cormac y su rol será importante en el avance de la trama. ¿Será enemigo o aliado? Habrá que esperar más detalles.

También puedes leer: TODO LO QUE SABEMOS SOBRE ‘THE CONTINENTAL’, LA SERIE PRECUELA DE ‘JOHN WICK’

‘The Continental’

The Continental será la expansión de la franquicia John Wick, con una mirada al pasado centrada en el famoso hotel de la película, ese mero donde se alojan los asesinos y criminales más importantes del mundo. Esta historia se desarrollará 40 años antes de los eventos de la primera película protagonizada por Keanu Reeves, por lo que su personaje difícilmente aparecerá en pantalla de manera sustancial.

Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a ser emocionante… esta serie nos mostrará a una versión más joven de Winston Scott desenvolviéndose en la Nueva York de 1975. Una primera sinopsis relata que “él es arrastrado al inframundo de esa ciudad para enfrentar un pasado que pensó había dejado atrás“. Y así, veremos a este personajazo en su misión para apoderarse del hotel donde se refugian las personas más letales jamás conocidas.

Como recordarán, Ian McShane es quien protagoniza a Winston en las películas de la franquicia, sirviendo como el elegante pero peligroso administrador del Hotel Continental. El actor está descartado para aparecer en pantalla, aunque posiblemente prestará su voz para algunas secuencias. Por el momento, no se sabe quién tomará el papel de la versión más joven de este protagonista, pero nos mantendremos al tanto. ¿Emocionados?