People are strange: Ya está aquí el tráiler oficial de ‘Morbius’ con Jared Leto

Este año andamos contentos porque pinta espectacular para todo lo que tiene que ver con Spider-Man. Y no, por supuesto que no estamos hablando solamente de No Way Home y todas las teorías y rumores que hay sobre esta película, bajita la mano tenemos otros proyectos que también pretenden ampliar el Spiderverse presentándonos personajes que nunca habíamos visto en la pantalla grande. Tal es el caso de Morbius, que llegará muy pronto a los cines de todo el mundo.

Como recordarán, desde hace ya varios años sabíamos que Sony estaba trabajando en la primera cinta en solitario de este enemigo de Peter Parker. Y sin duda, el elenco fue importante como para emocionarnos con esta producción, ya que en el papel principal tenemos a Jared Leto, acompañado por otros nombres interesantes de la industria cinematográfica, como Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris y Tyrese Gibson. Sin embargo, no todo ha sido maravilloso detrás de esta historia.

Ya está aquí el nuevo tráiler de ‘Morbius’

Quizá lo más complicado de todo fue que luego de mostrar el primer vistazo de Morbius y con la situación del coronavirus en todo el mundo, Sony Pictures decidió retrasar el estreno en varias ocasiones. Durante 2020 fue saltando de fecha en fecha hasta que finalmente, anunciaron que llegaría a las salas de cine hasta 2021. Pero ahora, aprovechando que el hype con Spider-Man anda a tope y para calmar las ansias de los fans, acaban de lanzar el tráiler oficial que la verdad, se ve muy bien.

En este adelanto conocemos un poco más sobre la historia de Michael Morbius, un bioquímico famoso que intenta curarse a sí mismo de una extraña enfermedad en la sangre. Sin embargo, en un intento de llegar hasta la cura y utilizando todos los conocimientos y medios que tiene a la mano, sin darse cuenta se infecta con una forma de vampirismo que le da poderes y por supuesto, cambiará su vida para siempre pero a un costo sumamente alto, porque se convierte en algo que no tenía presupuestado.

Hay un cameo inesperado en este adelanto

Por supuesto que la acción no faltará en esta película, aunque también nos mostraron que habrá un toque de misterio que seguramente le volará la cabeza a muchos. Y ojo, porque en este vistazo –spoiler alert– hay un cameo de Michael Keaton como Adrian Toomes o El Buitre, así que lo más probable es que con esta conexión se expanda todavía más el universo cinematográfico de Spider-Man y abra la posibilidad de que estos villanos se unan en contra de Peter Parker en el futuro.

Recuerden que Morbius, la nueva cinta sobre este personajazo se estrenará en enero de 2022. Por ahora, Sony no ha confirmado la fecha exacta, pero lo más importante es que por fin llegará a las salas de cine. Y mientras esperamos el día para ver su debut en la pantalla grande, a continuación les dejamos el espectacular tráiler oficial: