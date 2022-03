Netflix le pone pausa a todos sus proyectos y contenidos generados en Rusia

Tras el conflicto de la operación militar rusa a Ucrania, la industria del entretenimiento ha tomado partido con diferentes mensajes y acciones diversas. La más reciente viene directo desde Netflix, compañía que ha decidido frenar ciertas operaciones de manera momentánea en Rusia.

Recientemente, el gigante del streaming dio a conocer que frenará proyectos y la realización de contenidos que se estén desarrollando en ese país. La decisión se toma luego de que varios estudios cinematográficos anunciaran que no estrenarán películas en territorio ruso, entre otras cosas de caracter similar.

Netflix pausará sus proyectos en Rusia

Netflix detendrá el desarrollo de proyecto actuales y futuros en Rusia, al menos por el momento. Así lo confirmaron diversas fuentes durante este miércoles 2 de marzo. De acuerdo con lo que reporta Variety, se suspendió la filmación de una serie de suspenso dirigida por Dasha Zhuk que ya estaba llevándose a cabo.

De la misma manera, se detalla que la división rusa de la plataforma de streaming también tenía en proceso otros cuatro contenidos originales que por el momento, se mantendrán retenidos en su producción. Las fuentes indican que la compañía ya evalúa el impacto de esta decisión y la posible pérdida en cosas, entre otros factores.

Tal como señala LA Times, Netflix lanzó apenas en 2021 su división rusa de contenidos y con ello, también llegó hace poco al streamer Anna K, la primera serie original rusa del servicio. Desde entonces, Rusia ha registrado cerca de 1 millón de suscriptores, que es apenas un pequeño porcentaje de los más de 222 millones que hay en todo el mundo.

El freno que la compañía le está poniendo a sus proyectos en aquel país, se da a conocer luego de que Netflix también anunciara que no agregará a su catálogo ciertos canales federales rusos. El gobierno de Vladimir Putin determinó una ley reguladora que entró en vigor el pasado 1 de marzo con la que exigía que todas las plataformas audiovisuales disponibles en la nación, transmitieran 20 canales públicos controlados por el el Estado Ruso.

La plataforma de streaming anunció que no atenderían la solicitud del gobierno de Putin dada la situación actual que el país sostiene con Ucrania. Veremos qué sucede con este tema entre la compañía y su sede en Rusia.

La industria del entretenimiento boicotea a Rusia

Netflix no es la primera instancia de la industria del entretenimiento que detiene actividades en Rusia. Disney reveló que suspenderán sus próximos estrenos en suelo ruso y Warner Bros comunicó las mismas intenciones en lo que se refiere al lanzamiento de The Batman en ese país (POR ACÁ les contamos bien qué onda).

De manera más directa, el Festival de Cine de Cannes lanzó un reciente comunicado donde detalló que no darán la bienvenida a delegaciones rusas a su edición del próximo mes de mayo. La decisión de los organizadores detalla que la única forma de cambiar de parecer es que el conflicto con Ucrania se termine con condiciones favorables para estos últimos.

En el ámbito musical, Green Day, Nick Cave, The Killers, Iggy Pop y Placebo son algunos de los artistas que han tomado la decisión de no presentarse en Rusia hasta que no cese el conflicto en territorio ucraniano. A continuación les mostramos la lista de bandas y artistas que se han sumado a la causa.