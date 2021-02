Netflix podría hacer su propio documental sobre Britney Spears

Desde hace unos cuantos años, el nombre de Britney Spears ha estado relacionado directamente con la polémica. Y no, no es porque la hayan visto pelona una vez más por las calles, sino por el curioso caso de tutela, en el que está involucrado su padre Jamie, pues la cantante declaró que desde mediados de los 2000 y cuando pasaba por un momento de crisis, ella no controla distintos aspectos de su vida.

Sobre todo, Britney no tiene derecho a tomar decisiones sobre las ganancias que recibe –ni gozar libremente de ellas–, y su papá junto con otro grupo de personas se encargan de dirigir cada uno de los pasos de su carrera. La cosa no paró ahí, pues la estrella pop llevó todo esto hasta la corte dando pie a muchas cosas, como que Jamie recientemente perdió un intento judicial que le habría dado el control exclusivo de las inversiones de su hija.

Netflix estaría interesado en el caso de Britney Spears

Cuando se hizo público el caso de la cantante de “Toxic”, miles de fans alrededor del mundo mostraron su apoyo a través del #FreeBritney y ha dado pie a que muchas personas investiguen hasta el menor detalle. E incluso, algunos como The New York Times junto a Hulu decidieron producir un documental al respecto y que ha dado de qué hablar por toda la polémica a su alrededor, Framing Britney Spears.

Desde que se estrenó la cinta ha habido muchas críticas y comentarios controversiales (pues hasta Justin Timberlake se disculpó con Britney después de ver el filme). Pero al parecer, ellos no son los únicos que están buscando mostrar a profundidad la historia de la estrella pop, pues de acuerdo con Bloomberg, Netflix podría traernos pronto su propia visión sobre todo este caso que aún tiene mucha tela de donde cortar.

Según la misma fuente, el gigante del streaming habría contratado a Erin Lee Carr para trabajar en un documental sobre Britney Spears. Esta cineasta ha sido nominada al Emmy y se ha ganado un nombre dentro de la industria cinematográfica por su trabajo en cintas como I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter y At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, así que la producción está en buenas manos.

Aunque no se ha anunciado el nombre ni la fecha de estreno, Bloomberg informa de que el trabajo en la producción de Netflix ya estaba en marcha antes de que se estrenara Framing Britney Spears. Hasta el momento esto es lo único que se sabe al respecto, pero aunque ya tengan muy bien planeado todo, estamos seguros que en los próximos meses tendremos más noticias sobre el caso de la estrella de pop.