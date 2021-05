Oprah Winfrey y el Príncipe Harry lanzarán una serie en Apple TV+ sobre la salud mental

Además del conflicto grave que vivimos en la actualidad gracias al coronavirus, otras de las conversaciones importantes que nos trajo la pandemia fue la salud mental. Muchas personas están lidiando con este problema y afortunadamente hay quienes lo están tratando con profesionales en el tema. Sin embargo, sigue siendo un tema delicado del cual hay que seguir hablando, y eso lo saben Oprah Winfrey y el mismísimo Príncipe Harry.

Como recordarán, hace algunas semanas la famosa presentadora de televisión y el Duque de Sussex junto a Meghan Markle presentaron una entrevista que dio de qué hablar en todo el mundo por las declaraciones que se aventaron. Pero en esta ocasión no se juntaron para sacar los trapitos al sol de la realeza británica, al contrario, ambos unieron fuerzas para presentarnos una producción que será muy relevante en el contexto que estamos viviendo.

También puedes leer: PROBLEMAS EN LA REALEZA: ESTO REVELÓ LA ENTREVISTA DE OPRAH AL PRÍNCIPE HARRY Y MEGHAN MARKLE

Oprah y el Príncipe Harry anuncian ‘The Me You Can’t See’

Resulta que este 10 de mayo, Oprah Winfrey y el Príncipe Harry anunciaron el estreno de The Me You Can’t See. Esta será una serie documental que llegará a la plataforma de Apple TV+ la cual nos contará un montón de historias reveladoras que ayudan a evidenciar la realidad sobre el estado actual de la salud mental y el bienestar emocional en el mundo, mientras ambos hablan sobre sus viajes y luchas en contra de esta situación.

En un comunicado de prensa publicado por Apple declararon que la finalidad de esta producción busca desestigmatizar un tema muy incomprendido como lo es el bienestar emocional y recordar a los espectadores que no están solos en esta batalla. Y para eso, tendrán a varios invitados especiales, entre figuras del entretenimiento hasta expertos y organizaciones de todo el mundo, que mostrarán una perspectiva general del problema.

Contarán con un montón de invitados especiales

Entre los participantes que el Príncipe Harry y Oprah lograron reunir para The Me You Can’t See se encuentran: Lady Gaga; Glenn Close; DeMar DeRozan, jugador de los San Antonio Spurs; Langston Galloway de los Phoenix Suns; el defensor de la salud mental y conferencista, Zak Williams; la boxeadora olímpica Virginia “Ginny” Fuchs; el famoso chef Rashad Armstead, entre muchos otros. Un verdadero elenco de lujo.

Sobre esta serie documental, el duque de Sussex mencionó que: “Nacemos en vidas diferentes, nos criamos en entornos diferentes y, como resultado, estamos expuestos a experiencias diferentes. Pero nuestra experiencia común es que todos somos humanos. La mayoría de nosotros llevamos algún tipo de trauma, pérdida o dolor no resuelto, que se siente -y es- muy personal. Sin embargo, el último año nos ha demostrado que estamos todos juntos en esto, y mi esperanza es que esta serie demuestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad”.

Para terminar, Oprah agregó: “Ahora más que nunca, existe una necesidad inmediata de sustituir la vergüenza que rodea a la salud mental por la sabiduría, la compasión y la honestidad. Nuestra serie pretende desencadenar esa conversación global”. Recuerden que The Me You Can’t See se estrenará en exclusiva a través de la plataforma de Apple TV+ el próximo 21 de mayo.