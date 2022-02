Preparen la boina: ¡La última temporada de ‘Peaky Blinders’ ya tiene fecha de estreno!

El 2022 pinta para ser un gran año para las series de televisión. De entrada ya sabemos que vienen nuevas producciones que nos emocionan muchísimo, pero también veremos de regreso algunas historias que nos encantan. Tal es el caso de Peaky Blinders, que luego de varios años dejándonos con el ojo cuadrado, volverá a nuestras vidas para cerrar con broche de oro esta trama con una última temporada que promete mucho.

Fue en 2013 cuando la BBC estrenó esta serie basada en la banda criminal que existió en la ciudad de Birmingham a mediados de los siglo XX, protagonizada por el gran Cillian Murphy. Desde entonces se convirtió en un enorme éxito a nivel mundial y la crítica le ha dado un montón reseñas positivas. Pero nada dura para siempre, es por eso que luego de cinco temporadas espectaculares, esta historia llegará a su fin con su sexta entrega.

Justo cuando arrancó el 2022, apareció el tráiler de la última temporada de Peaky Blinders que simplemente nos voló la cabeza porque la cosas se pondrán intensas para Tommy Shelby y compañía. Además de Murphy, para el cierre de esta serie regresarán un montón de actores queridos como Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Stephen Gram y Sophie Rundle (ACÁ les contamos más detalles).

Sin embargo, a pesar de que las primeras imágenes de la sexta parte nos emocionaron, hubo una duda que en aquel momento la BBC todavía no respondía, cuándo veremos los nuevos episodios. Pero no se preocupen que después de mucha espera, el servicio de televisión británica confirmó con un mural creado por el artista callejero Akse y que apareció en las calles de Birmingham que estrenarán la temporada final el 27 de febrero.

⁣The Shelbys are back in business.

Watch the final series of #PeakyBlinders on iPlayer from 27 February pic.twitter.com/zYHi1eW344

— BBC (@BBC) February 15, 2022