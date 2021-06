Esta es la productora mexicana que presentará tres películas en Cannes

Esta mañana se reveló el line up oficial del Festival de Cannes, la fiesta de cine más importante del mundo que celebrará su edición de 2021 a mediados de julio (dejando de lado la tradición de hacerlo en mayo por cuestiones de pandemia). Para nuestra sorpresa, México se hace presente con cinco producciones.

La primera es Noche de fuego de la directora Tatiana Huezo, la cual forma parte de la lista de filmes de Un certain regard, una competencia paralela a la Selección oficial (aquellas que van por la Palma de Oro), y que proponen filmes originales e innovadores como óperas primas. En este mismo espacio está La civil de Teodora Mihai, directora rumana.

Pero lo que es más interesante además de la presencia de Huezo, es que por primera vez, la misma productora mexicana llega al festival con tres títulos internacionales. Así que acá les contamos de estas películas y quién/quiénes están detrás de ellas.

México con dos películas en Un certain regard

Como les contamos, México tiene presencia fuerte en Un certain regard con dos películas dirigidas por mujeres. Tatiana Huezo estrena su primera ficción bajo el título de Noche de fuego para presentarnos la cruda realidad de tres niñas y adolescentes que viven en un pueblo que se encuentra en medio de la guerra en México.

La otra es La civil de Teodora Mihai, una directora rumana que vino a México para contarnos la historia de una madre que se convierte en vigilante después de que su hija es secuestrada por un cártel. Teorema, casa productora de Michele Franco, está detrás de esta cinta protagonizada por Arcelia Ramírez.

PIANO, productora mexicana (internacional)

PIANO se fundó apenas en 2014, pero ha estado detrás de la producción y/o distribución de películas nacionales e internacionales. Entre [email protected] [email protected] con los que ha trabajado destacan los nombres de Sebastián Hofmann y Eugenio Polgovsky, mientras que en el plano internacional han colaborado con Ruben Ostlünd con The Square, la cual se llevó la Palma de Oro.

Otros directores que se deben mencionar son Leos Carax y Mia Hansen-Løve, quienes este año forman parte de la Selección oficial de Cannes gracias a dos títulos que corrieron con la producción de PIANO. En un ratito más les contaremos de esto.

Algunas otras películas que PIANO ha estrenado son La daga en el corazón de Yann Gonzalez; Tiempo compartido de Hofmann; Land de Babak Jalali; el documental Los ojos del mar de Jose Álvarez; o bien, se encuentra en medio de la producción de La noche blanca de Yóllotl Alvarado y Tania Ximena.

Su catálogo también integra filmes como Varda por Agnès, No soy una bruja, Eisenstein en Guanajuato, Olimpia, Mano de obra, Divino amor, La fiera y la fiesta, entre otras. Y podremos ver gracias a ellos ¡Ánimo juventud!, Niña sola, Little Girl y 499.

¿Cuáles son las películas de PIANO que estarán en Cannes?

Esta productora mexicana llega al Festival de Cannes este 2021 con tres películas. La primera, o quizá la que más se ha llevado la atención, es Annette, drama musical (escrito por los hermanos Sparks) de Leos Carax protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard.

Aquí, Driver da vida a un comediante que se dedica al stand up. Él está casado con una sopranos bastante conocida en todo el mundo de la ópera. Conforman una pareja bastante estable y popular a pesar de las diferencias en su carrera. Sin embargo, su vida da un giro de 180 grados con el nacimiento de Annette, su primera hija. Annette abrirá Cannes este año y pone de vuelta al director francés en el festival después de 9 años de su debut (Holy Motors).

Memoria de Apichatpong Weerasethakul, es la segunda de la lista. Protagonizada por Tilda Swinton, el director tailandés decidió moverse a Colombia para contar la historia de una cultivadora de orquídeas que visita en Bogotá a su hermana. Aquí conoce y comienza una relación cercana con una arqueóloga de nacionalidad francesa y con un músico.

Weerasethakul también está de vuelta en el Festival de Cannes. En 2010 se llevó la Palma de Oro por Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives. Pero en otras ediciones ha participado en otras selecciones, llevándose también el Premio del Jurado y el reconocimiento de Un certain regard.

La tercera en esta lista de PIANO va por la cuenta de la directora francesa Mia Hansen-Løve con Bergman Island. Aquí, Tim Roth y Vicky Krieps interpretan a una pareja de directores estadounidenses que deciden mudarse a una isla durante el verano para poder terminar los guiones de sus próximos proyectos. La idea es sentir o experimentar una inspiración similar a la que creen tuvo Ingmar Bergman.

¿Qué es real y qué no? Esa es la pregunta que Hansen-Løve pone al centro de su historia para su regreso a Cannes después de un par de apariciones en 2007 y 2009. Una de las cintas más destacas de esta director es Edén sobre la revolución de la electrónica en Francia durante la década de los 90 (sí, vemos a unos jóvenes que se convertirían en Daft Punk).

Cannes 2021

Del 6 al 17 de julio se llevará a cabo la edición de 2021 del Festival de Cannes. Entre otras películas destacadas que irán por la Palma de Oro, otros reconocimientos, o bien, simplemente se estrenarán en este espacio, están The French Dispatch de Wes Anderson con un elenco espectacular comandado por Bill Murray, Owen Wilson, Benicio del Toro, Frances McDormand, Elisabeth Moss, Timothée Chalamet, Adrien Brody y más.

Sean Penn está de regreso a la dirección con Flag Day protagonizada por él mismo junto a Katheryn Winnick, Miles Teller y Josh Brolin. Paul Verhoeven hace su aparición en la Selección oficial con Benedetta; el director iraní Asghar Farhadi (A Separation, 2011) lo hace con Un héroe; entre otros.

AQUÍ les dejamos la selección completa para esta edición de Cannes, la cual vuelve a un año de que se tuviera que cancelar el festival por la pandemia.