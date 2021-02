Estos son los precios y fecha de lanzamiento de Paramount+ en México y Latinoamérica

Desde que el coronavirus se convirtió en pandemia, hemos buscado entretenernos con cualquier cosa mientras estamos en casa. Pero sin duda, una de las opciones infalibles para matar el aburrimiento en el encierro es ver una buena película o serie en las plataformas digitales. Actualmente existe una fuerte competencia entre diversas empresas, pero ahora se les une un nuevo integrante que llegará con un montón de contenido espectacular: Paramount+.

Este servicio de streaming se estrenó en Estados Unidos en el año de 2014 como CBS All Access, y desde entonces ha ganado un montón de suscriptores. Sin embargo, considerando el enorme mercado y sobre todo el potencial que tienen sus producciones originales y algunas otras licenciadas que han adquirido con el paso del tiempo, decidieron renombrarlo para así relanzar su catálogo a nivel internacional.

Paramount+ llega a México y Latinoamérica

Apenas el pasado 24 de febrero, Viacom anunció con bombo y platillo el enorme catálogo con el que planean llevar a Paramount+ a todo el mundo. En total son más de 5000 horas de contenido las que estarán disponibles en la plataforma, que contará con películas y series –tanto originales como de archivo– de canales que nos encantan como Nickelodeon, MTV y Comedy Central, así como producciones de Paramount Pictures.

Para que se den una idea, tendremos el remake de Rugrats y el regreso de iCarly; el spin-off de Bob Esponja, Kamp Koral; los famosísimos MTV Unplugged y una serie original con Dave Grohl; nuevos capítulos de Frasier; producciones exclusivas como las adaptaciones televisivas de The Man Who Fell to Earth o el videojuego de Halo; cintas de la compañía como Rocketman y franquicias del tamaño de The Hunger Games o James Bond y mucho más.

También puedes leer: TREMENDO CATÁLOGO: ¡ESTO ES LO QUE PARAMOUNT+ OFRECERÁ EN SU PLATAFORMA!

Precios y fecha de lanzamiento

Por supuesto que después de leer todo lo que estará en el catálogo de Paramount+, la gran pregunta era, ¿cuándo llegará a México y Latinoamérica? Como sabemos, esta plataforma ya existía en nuestro país, pero decidieron relanzarla con el fin de incluir todos los contenidos que verán la luz de manera internacional. Y para no hacerles el cuento más largo, podrán disfrutar de este servicio a partir del próximo 4 de marzo.

En cuanto a precios, a través de un comunicado de prensa mencionaron que aquellos que les interese podrán suscribirse a una prueba gratuita de siete días y luego acceder a una suscripción mensual que costará 79 pesitos mexicanos, 19.90 reales brasileños y 299 pesos argentinos. Por supuesto que todos estos precios varía en los otros países de Latinoamérica, así que si nos leen en otros países, estén muy pendientes.

Para terminar, también revelaron que la plataforma de Paramount+ estará disponible en línea en ParamountPlus.com y en dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación para iOS y Android. El servicio también tendrá una amplia distribución en los principales socios latinoamericanos, incluyendo Claro Video, Mercado Libre, Izzi, Megacable, Total Play, Claro Brasil, Vivo, Oi, Incomm y Dish.