QUIZ: Demuestra qué tanto sabes sobre Boba Fett y su historia en Star Wars

No tenemos la menor duda de que Star Wars es una de las franquicias más importantes de la cultura pop. Desde que George Lucas presentó su visión sobre esta galaxia muy muy lejana en la trilogía original, nos ganó por completo gracias a la historia, los efectos visuales que eran impresionantes para la época, las naves, peleas con sables láser y sobre todo, con los personajes. Y sin duda, Boba Fett es uno de los más populares de la saga, porque tiene un montón de fans en todo el mundo.

Fue en The Empire Strikes Back de 1980 cuando conocimos al mejor cazarrecompensas de la galaxia, el cual logró capturar a Han Solo en carbonita para entregarlo a Jabba The Hutt (como lo odiamos por eso). Sin embargo, tres años más tarde en Return of the Jedi, lo vimos caer al pozo del sarlacc donde pensamos que había muerto. A pesar de que no lo volvimos a ver en la pantalla grande con su casco y demás, tuvimos chance de conocer su versión en niño cuando se estrenó Attack of the Clones en 2002.

Bobba Fett es uno de los personajes más queridos de Star Wars

A pesar de que Boba Fett no volvió a aparecer en las precuelas y la trilogía de Rey y Kylo Ren, la historia de este personajazo regresó continúo dentro del enorme universo expandido, en el que incluso tuvimos chance de conocer más detalles sobre su vida y aventuras. Sin embargo, tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney, retomaron a este gran cazarrrecompensas y nos volaron la cabeza cuando apareció en la segunda temporada de The Mandalorian, pero eso no fue todo.

Debido a la popularidad de Boba y el cariño que todo el fandom de Star Wars le tiene, además de verlo junto a Din Djarin y Grogu –o Baby Yoda para los cuates–, la casa de Mickey Mouse decidió darle su propia serie. Durante seis episodios, conocimos lo que pasó con este misterioso personaje al regresar a Tattoine y tomar el lugar que antes le pertenecía a Jabba the Hutt y su enorme camino de redención hasta convertirse en un hombre que solamente busca el bien de las personas que gobierna.

También pueden leer: ¡GENIO! PATTON OSWALT PREDIJO EL PRIMER EPISODIO DE ‘BOBA FETT’ EN ‘PARKS AND RECREATION’

¿Son verdaderos fans del mejor cazarrecompensas de la galaxia?

Como sabemos que aquí tenemos a un montón de clavados de Star Wars –y sobre todo de Boba Fett–, queremos probar sus conocimientos sobre este personaje tan querido, ¿de qué manera? Bueno, pues contestando un quiz (un tanto complicado) sobre curiosidades del cazarrecompensas en la trilogía original, así como de su paso por The Mandalorian y por supuesto, de la serie que protagonizó. Así que es momento de demostrar que son fans, ¿están listos? A continuación les dejamos el quiz.

*OJO: les recomendamos que le tomen una captura de pantalla a sus resultados y la guarden muy bien porque les tenemos un regalo muy especial que les encantará. De plano es de otra galaxia…