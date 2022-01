¡Genio! Patton Oswalt predijo el primer episodio de ‘Boba Fett’ en ‘Parks and Recreation’

El internet se vuelve loco cada vez que descubre que alguien predijo un evento, sobre todo cuando se replica en la vida real. Los Simpson son los genios detrás de las predicciones más inesperadas y horribles (lo de Donald Trump fue catastrófico), pero que más nos divierten.

Sin embargo, ahora ha llegado Patton Oswalt para quitarles el lugar con una predicción en relación al lanzamiento de The Book of Boba Fett, la más reciente serie de la franquicia de Star Wars que sale en exclusiva por Disney+. AQUÍ las primeras reacciones. Resulta que en 2012, en la quinta temporada de Parks and Recreation, Oswalt aparece como invitado especial donde habla de la “próxima” película de Star Wars.

Aquí lanzó un plot para la “nueva” película de Star Wars (el Episodio VII de 2015 que llevó por título The Force Awakens). Pero en realidad, aunque no tomaron su idea para la cinta, sí la tomaron (parece) para el primer episodio de The Book of Boba Fett que se estrenó a finales de diciembre de 2021. Acá les contamos.

La propuesta de Patton Oswalt en ‘Parks and Recreation’

Patton Oswalt apareció en Parks and Recreation para interpretar a un sujeto que lanza un filibuster que busca retrasar las votaciones de un ayuntamiento. Un filibuster es un discurso largo que entorpece el proceso en una asamblea, pero es completamente legal aunque el tema no tenga nada que ver.

Por lo que Oswalt se planta enfrente de todos, en una escena improvisada, donde empieza a hablar de los planes (en aquel entonces) en 2015 de sacar una nueva trilogía de Star Wars, arrancando con el Episodio VII. Por lo que su filibuster se enfoca en su sugerencia para la historia.

Arranca diciendo que Brian De Palma debe escribir el opening scroll de esta nuea entrega porque él lo hizo para el Episodio 4. Luego, empieza lo bueno… pues propone una toma a los dos soles de Tatooine, los cuales dan paso a la boca del Sarlacc.

De repente, sale la mano del mandaloriano Boba Fett, quien se agarra de la arena para salir de las fauces de la criatura. Esto significa que el cazarrecompensas sobrevivió a la batalla contra Jabba the Hutt.

Luego, según Oswalt, vemos a Luke Skywalker ya como todo un caballero jedi en una nave Imperial que fue tomada por los rebeldes. Él entrena a nuevos padwans utilizando, simbólicamente, el sable rojo que su padre Anakin utilizó en su tiempo.

En la siguiente escena vemos por la ventana un asteroide donde aparece Thanos (personaje que en ese momento apenas se le había hecho mención al cierre de la primera entrega de los Avengers). Este villano sale con el guantelete y algunas Gemas del Infinito para unir los universos de Marvel y Star Wars.

Así es como se deja ir proponiendo la entrada de Spider-Man, Daredevil y Hércules al universo de Marvel combinado, ahora con Furia de Titanes. Se los dejamos por acá porque es una locura de poco más de 8 minutos.

¿Qué vimos en ‘The Book of Boba Fett’?

Para que vean qué tan atinado fue Patton Oswalt, les contamos (y esperemos no sea spoiler) cómo arrancó el primer episodio de The Book of Boba Fett protagonizada por Temuera Morrison como el manaloriano junto a Ming-Na Wen como Fennec Shand.

Boba Fett despierta después de su caída en la boca del Sarlacc. Ve a algunos stormtroopers en las entrañas del animal que ya están muertos. Por lo que se acerca a uno, se conecta, y logra quemar al Sarlacc por dentro con su lanzallamas. De repente, bajo los dos soles de Tatooine, de entre la arena, sale su mano. Se arrastra hasta salir completamente de la boca del animal, y pierde el conocimiento.