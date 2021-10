QUIZ: Adivina quién dijo la frase (o insulto) en ‘Succession’

Succession es una de las mejores series en la historia de la televisión. Si no están de acuerdo con esa sentencia, creemos que es por dos razones. La primera, porque no han visto Succession; y la segunda, porque no han visto la tercera temporada (lo cual es bastante obvio porque se estrenará el 17 de octubre, y les podemos adelantar, es una brutalidad).

Esta serie, creada por Jesse Amstrong, nos presenta a Logan, líder de la familia Roy, una de las más poderosas en Estados Unidos y el mundo a partir de que dirigen un conglomerado de empresas que cubren medios de difusión, cruceros, parques temáticos, y más. Logan tiene cuatro hijos, el mayor Connor, seguido de Kendall, Shiv y Roman. ACÁ las familias que de alguna u otra forma, inspiraron a los Roy.

Succession arranca a partir de que Logan debe ir pensando quién de sus hijos deberá ser su sucesor para llevar la batuta. La primera respuesta es Kendall, pero Logan considera que aún no está listo… y es aquí donde empiezan los problemas entre los miembros de la familia Roy porque todos buscan el poder y control sin saber siquiera de cuánto se trata (poder) y qué se necesita controlar.

Succession

Como les comentábamos, Succession es, sin duda, una de las más grandes series de la actualidad que incluso ya se coló en la lista de lo mejor en la historia. ¿La razón? El elenco, las actuaciones, el diseño de producción, pero por encima de todo, está el guion. Succession siempre ha se ha dividido entre ser una comedia (humor negro) y un drama, y la realidad es que es las dos en su mejor expresión.

Y parte de que el guion sea una genialidad, es que está lleno de ironías, ataques y el mejor uso del lenguaje entre los miembros de la familia. En otras palabras, los hermanos, Logan y algunos de los personajes con los que conviven, se lanzan los mejores insultos y humillaciones.

Sabemos que suena horrible, pero la realidad es que es gracioso. AQUÍ les tenemos las mejores frases/insultos/humillaciones que han salido de la boca de la familia Roy y sus allegados. La tercera temporada de Succession es aún más brutal, y por esa razón, es más graciosa e intensa. De verdad, es genial.

Así que por acá nos armamos un quiz con algunas de las mejores frases e insultos de la familia Roy para que pongan a prueba su conocimiento y adivinen quién lo dijo. Les prometemos que se llegarán a su mente las mejores escenas de las primeras dos temporadas.