Los villanos son parte esencial de cualquier película para hacerla entretenida, divertida y aterradora, todo en uno. Le dan una razón a los y las protagonistas para convertirse en las mejores versiones de [email protected] [email protected], lo cual le da sentido a toda la historia que vemos en la pantalla.

Algunos son chistosos, otros no tienen gracia alguna, en otros hay pura maldad y son aterradores pero por ser realistas. Disney, desde luego, nos ha entregado algunos de los y las villanas más memorables del cine ya sea porque [email protected] odiamos demasiado, o hay algo de fascinantes en [email protected]

Con el estreno del live action de Cruella, una de las villanas más complejas dentro de los clásicos de Disney (sí, quería matar cachorros para quitarles la piel y hacerse un abrigo), nos echamos un ranking con 30 personajes malvados y aterradores (puro Disney) que van del más diabólico al más meh…

Frollo

El jorobado de Notre Dame

Si ponemos a Frollo en primer lugar es un sujeto sumamente perverso y aterrador. Primero, lidera una cacería de gitanos; luego, cría a un ser humano con una afección en la espalda como si fuera un monstruo; lo manipula de la peor manera; y siente un despreciable deseo carnal por Esmeralda. Frollo es el villano más malvado porque es el más realista en toda la lista y porque le dio un giro de 180 grados a la figura de los enemigos.

Scar

El rey león

Scar mató a su hermano y manipuló a su sobrino para que huyera sabiendo que las probabilidades de morir en el intento eran enormes. Scar ocupa el segundo lugar de esta lista por ser un personaje manipulador y malvado que sabe perfectamente que no podría combatir a su hermano en temas físicos, pero sí emocionales y psicológicos. Esta premisa lo lleva a traicionar a su propia familia y sin problemas, matar a su hermano, quien cabe decir (para echarle más limón a la herida), era un gran león y padre de familia.

Úrsula

La sirenita

¿Acaso la escena en la que Úrsula se convierte en un pulpo gigante no los atormentó más de una noche después de ver La sirenita? Úrsula es la personificación de la maldad, pues su trabajo, básicamente, es atormentar “pobres almas en desgracia” y enterrarlas en un jardín de tristeza, miedo y arrepentimiento. Úrsula es una bruja, pero también una mujer manipuladora que es capaz de cualquier cosa con tal de ver a la gente y/o animales sufrir por dejarse llevar en sus deseos.

Los seres humanos

Bambi / Dumbo

“Tu madre no podrá venir ya jamás. Los hombres se la han llevado“, le dice el príncipe del bosque a Bambi cuando este se encuentra desesperado buscándola. Sin duda, es una de las escenas más desgarradoras, y es más triste pensar que la culpa del sufrimiento de Bambi, es por los seres humanos. Lo mismo va con Dumbo, pues los humanos utilizan a los animales como una forma de entretenimiento y los tienen encerrados, además de maltratarlos físicamente que obedezcan o como forma de castigo.

Cuando somos niñ@s lloramos porque sentimos la tristeza de Bambi al gritar “Mamita”, pero cuando somos [email protected] comprendemos lo que de verdad sucede y es mucho más abrumador reconocer que nosotros somos los culpables. Así que los seres humanos le entran al quite entre los villanos.

Cruella de Vil

101 dálmatas

Cualquier ser humano que no respete la vida de un ser vivo, será considerado un villano. Y si esa persona odia a los perros y pretende hacer un abrigo de piel de cachorros… se ganará nuestro desprecio. Y eso es justamente Cruella de Vil, una señora que siempre viste a la moda y busca, a toda costa, tener el abrigo de piel más exclusivo: piel de dálmata.

Cruella es tan trágica como su nombre. Glenn Close le dio vida en los primeros dos live action de 101 dálmatas y lo hizo de manera sensacional. Y este 2021 será el turno de Emma Stone para presentarnos los primeros días de esta temida villana.

Shere Khan

El libro de la selva

Imagínense que tan malvado y poderoso debe ser un tigre, que todos los animales de una selva le tienen miedo y creen que no pueden defender a un niño que se crió ahí mismo. Sí, ese tigre es Shere Khan, quien pretende matar a Mowgli para evitar que él, en algún punto, lo ataque a él. Quizá, de esa manera, nos parezcan obvias las razones por las que el tigre quiere eliminar al niño… pero no. Antes de entrar en dilemas morales, consideramos a Shere Khan un malvado tigre y uno de los mejores villanos.

Clayton

Tarzán

Clayton es el responsable de la triste muerte de Kerchak. Y ya con eso debería ser suficiente para considerarlo como uno de los peores villanos en esta lista. En Tarzán, se hace pasar por un guía y protector de Jane y su padre, quienes van a África para estudiar a distintos primates y elaborar un estudio. Sin embargo, este sujeto es un farsante, pues en realidad se trata de un cazador que pretende capturar gorilas para venderlos en el mercado negro.

La presencia de Tarzán evita que sus planes se lleven a cabo, pero en el camino provoca la muerte de Kerchak, quien por fin le dice a Tarzán que es su hijo. Además, la muerte de Clayton es una de las más importantes dentro del mundo de Disney, y eso que sólo se ve la sombra…

Shan Yu

Mulán

Un sujeto con tendencias genocidas debía aparecer en esta lista. Aquí, su nombre es Shan Yu, el villano de Mulán que pretende conquistar China sea cual sea el costo. Es decir, sin importar cuántas vidas se lleva de por medio. Shan Yu pretende tomar la ciudad imperial junto a una pandilla relativamente pequeña, pero llena de seres (enormes) y aterradores que no tienen escrúpulos. Otra de las escenas que nos dejaron con un par de pesadillas es cuando Shan Yu y sus cómplices salen de la nieve después de una avalancha que entierra a su ejército.



Jafar

Aladdín

¿Se acuerdan de la escena en la que Jazmín, en desesperación, besa a Jafar? Guácala, a la fecha, esa parte sigue siendo horrible por una razón: el villano de la historia es un tipo mezquino y miserable que es capaz de sacrificar a cualquiera para obtener las cosas de manera fácil, es decir, por arte de magia. Cuando tiene en su poder la lámpara mágica, logra convertirse en una enorme serpiente. Y eso, debería decirnos todo sobre este personaje: no dudaría en aventarte su veneno.

Capitán Garfio

Peter Pan

¿Sería justo decir que el Capitán Garfio odiaba a Peter Pan pero no a los niños? Tal vez sí. En la película de Peter Pan, vemos constantemente cómo Garfio pretende capturar a un niño (que será niño por toda la eternidad) en venganza de que este le cortara la mano y, por si fuera poco, se la dio de comer a un cocodrilo. Ubicamos a Garfio por aquí porque no estamos realmente convencidos de que sea un psicópata que odie a los niños, sólo quiere venganza… Y eso no es tan malo, ¿cierto?

Ratigan

Policías y ratones

“¡Oh, Ratigan. Oh, Ratigan! El gran rey es él… El delincuente más cruel“, dice la canción de Ratigan, la enorme rata perversa de Policías y ratones que odia al detective Basil por interrumpir sus planes malévolos. Ratigan es un villano aterrador porque cree que todo lo que hace está bien. Los demás saben que hacen mal, pero no les importa… Esta rata ni siquiera se da cuenta de lo que es (aparte de que dice que es un ratón y hace que una gata enorme se coma a sus secuaces).

¿Y qué me dicen de la parte en la que se despoja de sus prendas y revela su rata interior? Esa escena nos persigue hasta la fecha.

Lady Tremaine

Cenicienta

Seamos sinceros y sinceras. La madrastra de Cenicienta, Lady Tremaine, ester más cerca de ser una esclavista y explotadora que una mujer simplemente malvada. Todo lo que hace con Cenicienta, se resume en explotación laboral y abuso y violencia psicológica. Esta mujer maltrata a Cenicienta (por su belleza y bondad) para que sus dos hijas, un par de jóvenes malcriadas, se sientan mejor consigo mismas. ¿Lo peor? Disfruta hacerlo desde muy temprano…

Dr. Facilier

La princesa y el sapo

Facilier se vale de la magia negra para cumplir sus objetivos, los cuales siempre están encaminados a hacer el mal. Este personaje, al poder convertirse en un hombre rico y poderosos, decide venderle su alma a espíritus malignos para que le ayuden. Un caso similar al de Rasputín en Anastasia (sólo que esa es de 2oth Century).

Reina Grimhilde

Blancanieves

Esta mujer fue la más hermosa del reino durante mucho tiempo. Las cosas se pusieron color de hormiga cuando su hijastra creció y se convirtió en una jovencita hermosa… más bella de lo que ella alguna vez fue. Si hemos de culpar de algo a la reina Grimhilde, es de narcisista. Desde luego estuvo mal lo que hizo: pagar a un cazador para que la matara en medio del bosque.

Pero queremos creer que si la reina se hubiera dado el chance de ver directamente a Blancanieves (en lugar de tenerla trabajando en el castillo), se habría apiadado de ella al igual que el cazador. ¿Qué opinan?

Hades

Hércules

Hades provoca sentimientos encontrados en [email protected]. Se echa buenos chistes, y una persona (o dios) que es gracioso, siempre tendrá puntos a su favor. Además, Zeus le designó el Inframundo y cualquiera con esa tarea, estaría amargado (imagínense que nadie le levantaba templos ni rituales porque nadie quería ni quiere morir).

Pero al mismo tiempo, Hades es muy poderoso y quiere tomar el Olimpo para esclavizar a todos los dioses y someter al pueblo que nunca le rindió pleitesía. Si Hades hubiera salido victorioso, mejor ni les queremos contar… Castigo suficiente tuvo con irse al Inframundo con todas esas almas a las que no les dio chance.

Maléfica

La bella durmiente

Antes de iniciar con esta villana, hemos de hacer la aclaración que nos referimos a la versión animada, no al live action que hizo Disney junto a Angelina Jolie. ¿La razón? Nos encantó la historia de sus orígenes, son muy válidos, ¿pero por qué volverla un ser malvado y luego redimirla de sus acciones? ¡No, Maléfica se llama así porque es malvada!

Así que retomamos la versión animada para decirles que se trata de un hada extremadamente mala que no dudaría ni un segundo en poner a dormir a todo un reino con tal de lograr su cometido de venganza. Maléfica no lidera la lista (¿quién no se ha picado con una aguja o un segurito?), pero sí merece estar aquí.

Reina de Corazones

Alicia en el país de las maravillas

Aquí se puede aplicar el “Ya siéntese, señora”, pues la Reina de Corazones no es más que una señora berrinchuda. Lamentablemente, es una señora berrinchuda con mucho poder, lo que la hace peligrosa y una villana para poner en esta lista. Se la pasa dando órdenes absurdas, y cuando algo no sale como ella quiere, le pide a sus naipes que le corten la cabeza. En pocas palabras, esta mujer dirige el País de las Maravillas como una tirana y eso es terrible.

Yzma

Las locuras del emperador

Yzma está en esta lista porque es una mujer que utiliza su creatividad y poder para hacer el mal, nunca lo contrario. También debemos ser justos, Kuzco era un tipo pedante y muchas veces malvado. Hacer que avienten a un anciano por la ventana tan sólo por hacerlo perder el estilo… es una cosa brutal.

Pero Yzma es mucho más despiadada, divertida y creativa en sus formas de ejecutar venganza. Luego, está la escena en la que cuestiona a un sujeto por haber nacido en la pobreza… Yzma es una villana sensacional con algo de comedia involuntaria.

Strómboli

Pinocchio

Strómboli es un viejo titiritero que recorre el país con un espectáculo de, precisamente, títeres. Pero hay algo cruel en él, pues cuando alguno de sus objetos deja de funcionar o sus títeres están demasiado viejos, los quema. Al momento en el que compra a Pinocchio, decide encerrarlo en una jaula para que no pueda escapar y poder explotarlo. Es un tipo al que sólo le interesa el dinero.

Gothel

Enredados

Gothel es una anciana que descubre una inusual flor que al cantarle, irradia luz y ofrece belleza. Durante años, esta mujer le canta a esta flor hasta que los reyes del pueblo deciden llevarla al castillo para salvar a su hija. Gothel descubre que la niña adquirió los poderes mágicos de la flor, por lo que intenta cortarle el cabello sin que funcione.

¿Qué decide hacer? Secuestrar a la niña, esconderla en una torre, mentirle sobre el mundo exterior, manipularla emocionalmente y sólo irla a visitar cuando comienza a envejecer. Mucha crueldad en este personaje que merece un lugar en nuestra lista de [email protected]

Chernabog

Fantasía

¿Cómo luce una pesadilla? La respuesta está en la escena final de Fantasia protagonizada por Chernabog, una entidad en representación del mal que es capaz de invocar espíritus infernales. La música de esta aterradora parte le pertenece a Mussorgsky con “Night on Bald Mountain”.

John Ratcliffe

Pocahontas

Este tipo es simplemente despreciable. Primero, quiere llegar al “Nuevo Mundo” a reclamar tierras que no son suyas para exprimir oro que no existe. Sabemos, históricamente hablando, el impacto y el daño que los colonos ingleses generaron en el territorio, exterminando casi en su totalidad a los nativos americanos.

John Ratclifee, haciéndose pasar por Gobernador, le indica a sus hombres que extraigan oro, y ante la falta del mismo, decide declararle la guerra a los nativos acusándolos, de paso, de ser salvajes e incivilizados. Un verdadero cretino.

Príncipe Juan

Robin Hood

El príncipe Juan no es precisamente el villano más aterrador o diabólico de esta lista. Al contrario, es un tipo débil y ridículo que quiere que se cumplan sus órdenes al pie de la letra, pues se siente amenazados por todos. Después de todo, le quitó el trono a su hermano traicionándolo, y piensa que todos le harán lo mismo. Así que colamos a Juan en esta lista, aunque pensándolo bien, quizá este león necesite más un abrazo…



Edgar Balthazar

Los aristogatos

Edgar Balthazar es más un pobre diablo que un villano. Pero está en esta lista porque pretendía enviar a los gatitos lejos de casa… y ese plan no salía bien, habría sido capaz de exterminarlos con tal de quedarse con un poco de dinero de la herencia. El dinero, el maldito dinero, es el que convierte a Edgar en un desgraciado que abandona una familia de gatitos.

Gastón

La Bella y la Bestia

La lección de La Bella y la Bestia es muy poderosa: no importa cómo luzcas, siempre serás capaz de dar y recibir amor… a menos que luzcas como galán de telenovelas, seas un ignorante, no te cortes las uñas de los pies y digas puras tonterías. Ahí no.

Y ese sujeto es Gastón, quien no necesariamente es del tipo narcisista como la reina Grimhilde, sino un “todasmías” que sólo abre la boca por abrirla. Gastón no es tanto un villano, sino un imbécil que se creyó todo lo que le dijeron sus papás. La verdad duele…

Dawn Bellwether

Zootopia

Una oveja que se ve inocente, pero cuyas intenciones son despiadadas. Este personaje pretende derrocar a la autoridad en turno en Zootopia, proclamarse la nueva líder, e instaurar un gobierno donde los animales de presa dominen a los cazadores. Si lo analizamos bien, sus intenciones son dejar de estar por debajo de los animales cazadores para sobrevivir… pero la forma en la que lo quiere llevar a cabo no son las correctas de ninguna manera.

Comandante Rourke

Atlantis

Rourke es el encargado de dirigir una expedición para encontrar Atlantis. Al principio todo parece indicar que es un militar con buenas intenciones, pero al legar al imperio perdido se revela y lo único que quiere es lucrar con la fuente de energía que mantiene vivos a los atlantes.

Nos damos cuenta que es realmente malo cuando decide terminar con la vida de su colega Helga, quien lo había acompañado en el viaje sabiendo las intenciones del mismo.

Profesor Callahan

Big Hero 6

Este es un villano interesante, pues se revela como un personaje con intenciones de hacer el mal, pero no necesariamente es el malo del que parte todo. El hermano de Hiro murió de manera accidental, y una de las preguntas sin respuestas es si el profesor Callahan inició toda la tragedia, pues no parece mostrar ningún tipo de pena por la muerte de su alumno.

Turbo

Ralph el Demoledor

La necesidad de fama y atención llevó a Turbo a convertirse en un villano. Él fue el personaje principal de un juego de arcade, pero todo terminó cuando un título nuevo llegó a las máquinas y nadie volvió a jugarlo. La envidia, los celos y la soledad, llevan a este personaje a querer dominar otros mundos y hacer cosas terribles en el intento.

Hans

Frozen

Otro tipo cuyo pecado es ser un galavardo y rufián más que un villano. Hans es el último hijo de una larga familia, por lo que acceder al trono es imposible. Lo que hace es enamorar a una princesa para poder gobernar un pueblo. Su plan es tan tonto, porque él es así, que no le sale y se queda como perdedor que siempre fue.