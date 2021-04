Fotos: Marvel Studios/Twitter ¡Una locura! Así reaccionó el internet al penúltimo episodio de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ April 16th, 8:06am April 16th, 8:06am Jesús González Entretenimiento

Por fin llegó el viernes, se terminó la semana y sí, como podrán imaginarlo ¡tenemos nuevo episodio de The Falcon and The Winter Soldier! Poco a poco nos acercamos a la conclusión de esta historia que le está volando la cabeza a todos los fanáticos de Marvel, y como era de esperarse, las cosas se están poniendo color hormiga para Sam Wilson y Bucky Barnes, y eso nos quedó claro con el estreno del quinto episodio de la serie de Disney+.

Como recordarán, lo último que vimos fue una verdadera locura. Para empezar, se aparecieron las Dora Milaje de Wakanda para intentar atrapar al ahora querido Barón Zemo, aunque la situación con Karli y los Flag Smashers se puso tan tensa que lograron romper por completo al mismísimo John Walker, quien por cierto, nos regaló una de las escenas más violentas de todo el MCU, ensuciando el escudo del Capitán América por primera vez con sangre humana.

‘The Falcon and The Winter Soldier’ está llegando a su fin

Después de todo esto, esperábamos que la nueva entrega de The Falcon and The Winter Soldier fuera igual o aún más espectacular. ¿Y qué creen? Que superaron todas las expectativas. Sin caer en spoilers, la cosa entre el ‘nuevo Cap’, Bucky y Sam se puso tan tensa luego del final del capítulo pasado que deciden hacer algo para que no manche más el legado de Steve Rodgers, y no se pueden perder esa escena porque es simplemente épica.

Pero también por ahí tuvimos otro vistazo de Isaih Bradley y su compleja historia. Aunque lo más interesante de todo fue ver de nuevo a nuestros protagonistas llevando una vida normal y conviviendo mientras todo parece estar normal alrededor del mundo. Y como podrán imaginárselo, esto no durará mucho, pues por ahí los Flag Smashers andan planeando un golpe importante. Lo bueno es que Sam por fin entrenó con el icónico escudo del Capitán América toma eso, John Walker.

Los memes y reacciones no se hicieron esperar

Por supuesto que como cada viernes, los fans de Marvel y no tanto se desvelaron para ser de los primeros en comentar el quinto y penúltimo episodio de The Falcon and The Winter Soldier. Y sorpresivamente se quedaron con el ojo cuadrado con todo lo que pasó –porque sí, hubo momentos que nos dejaron con la boca abiertaen esta ocasión–, tanto así que nos dejaron grandes reacciones y memes al respecto que claro, les dejaremos a continuación:

Fue lindo mientras duró tener a Zemo pic.twitter.com/RoFHhT0Te8 — Laru | tfatws spoilers (@hiddlestrickman) April 16, 2021

Tenia harto miedo de que me mataran a mi rey #Baronzemo, pero no fue así, hay Zemo para rato#TFATWS #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/CNV5S7saV0 — -✪⩔⧗ (@AbyRou) April 16, 2021

Sam y Bucky en los cap 1-4 // Sam y Bucky en el cap 5 #TheFalconAndTheWinterSoldier #SamWilson #BuckyBarnes pic.twitter.com/rA6NDCXh22 — Elpapudepapus (@Blackrissing) April 16, 2021

John Walker en el ultimo capítulo de #TheFalconAndTheWinterSoldier : pic.twitter.com/uW5Ee6N9YN — JOE FUCKING EVANNS (@EvannsJoe) April 16, 2021

– Le quitan el título de capitán américa a John Walker

– Yo…#TheFalconAndTheWinterSoldier #TFATWS pic.twitter.com/frO1y2cs2y — Mary ✨ (@MaferBj0) April 16, 2021

John walker diciendo que el es El Capitan America #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/hfldrH20gn — Nick | Young Avengers (@nick_avengers) April 16, 2021

MI ESTABILIDAD EMOCIONAL DEPENDE DE UNA SERIE A LA QUE SOLO LE FALTA UN CAPITULO PARA SU FINAL es que no estoy preparada #TheFalconAndTheWinterSoldier #SamWilson pic.twitter.com/tdf4kaSZbI — Izi_Hazz.Tom (@Izmeth6) April 16, 2021