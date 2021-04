Llegó un nuevo episodio de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ y las cosas se salieron de control

Por fin llegó el viernes y sí, eso solo significa una cosa: hay un nuevo episodio de The Falcon and The Winter Soldier. Desde que se estrenó esta serie en Disney+, creó mucha expectativa y sobre todo, los fans de Marvel cada semana están pendientes a todo lo que pasa con Sam Wilson y Bucky Barnes, porque el universo cinematográfico de todos estos superhéroes continúa en la plataforma de streaming. Y sí, las cosas se están poniendo color hormiga.

Esta producción tiene todo el toque que ha caracterizado a Marvel, mucha acción y una historia alucinante. Pero quizá lo más importante es que a lo largo de estos episodios conocemos a The Winter Soldier y Falcon de otra manera, pues están explorando sus vidas más allá de los Vengadores y hasta las repercusiones que trajo la despedida de Steve Rodgers como el Capitán América, ya que el mundo necesita una figura heroica en tiempos complicados.

También puedes leer: CONVIRTIENDO SUPERHÉROES EN HUMANOS: UNA ENTREVISTA POR ‘THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER’

‘The Falcon and The Winter Soldier’ se puso muuuy intenso

Como recordarán, el tercer episodio de The Falcon and The Winter Soldier nos trajo un montón de sorpresas. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues en un intento desesperado de nuestros superhéroes por investigar más sobre el grupo de personas que tienen los mismos poderes que da el suero del supersoldado, recurren a la “ayuda” de ni más ni menos que el Barón Zemo. Sin embargo, no todo es risa y diversión entre estos personajes, en realidad todo está tenso.

En este nuevo capítulo de la serie, vemos a Sam Wilson y Bucky Barnes intentando persuadir a la líder de estas superpersonas de dejar de actuar como si fueran terroristas. Pero la situación se complica cuando John Walker –el nuevo Capitán América– entra para intentar salvar el día, eso sin contar que por ahí tenemos a las Dora Milaje de Wakanda que quieren capturar a Zemo. Sin duda, y sin revelar spoilers, el final los dejará con el ojo cuadrado.

El internet no puede creer lo que pasó en este capítulo

Como era de esperarse y sin falla, un montón de fans de Marvel se desvelaron para ser de los primeros en ver el nuevo episodio de The Falcon and The Winter Soldier. Y por supuesto que reaccionaron porque el cierre de este capítulo sorprendió a todos, ya que por ahí John Walker nos mostró un lado que no conocíamos de él. Aunque bajita la mano, los mexicanos se quedaron con la boca abierta porque en la serie hay una referencia al ‘Chapo’ Guzmán.

Sí, como leyeron, esto no es broma. Pero en fin, mejor no les contamos más, a continuación les dejamos los mejores memes y reacciones del cuarto episodio de esta serie, y que por supuesto, nos demuestran que la situación se complicará entre todos. Vamos con las imágenes:

Todos dándose en la madre y Zemo de ah bueno se me cuidan #FalconAndWinterSoldier #FalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/k46kAzC2Rw — Geeky Sense (@GeekySense) April 9, 2021

Sam mencionando lo de el chapo MI PAÍS MI PAÍS #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/OAOcOMDIRp — dali ✿ (@delilahstaylor) April 9, 2021

#FalconAndWinterSoldier

El psicólogo: No puedes odiar tanto a una persona La persona: pic.twitter.com/PkXoIWWNhN — (@LikeMykE4) April 9, 2021

viendo la escena de bucky del principio del episodio #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/cAmgeXDMC7 — bia (@_bia10_) April 9, 2021

Por fin un capítulo que me sorprende #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/J7xqtbkLjM — Nermyk (@nermyk) April 9, 2021