¡Noooo! Así las reacciones a la muerte de Hugo López en ‘Luis Miguel: La Serie’

Durante las dos temporadas de ‘Luis Miguel: La Serie’ (bueno, una primera temporada y cinco episodios de la segunda) hemos conocido algunos de los sucesos más relevantes en la vida del cantante naturalizado mexicano. Pero estamos seguros de que muchos y muchas no estaban preparadas para presenciar el de la muerte de Hugo López, el querido manager de Micky.

Como pudimos sospechar desde el capítulo cuatro, la salud de Hugo ya estaba muy deteriorada debido al cáncer que sufría. Una condición de la que nadie supo –ni el mismo Luis Miguel– hasta que el padecimiento llegó a su fase terminal y Hugo López ya no puede seguir con sus actividades como manager.

Luis Miguel se entera de que el cáncer de Hugo López era terminal

Micky va a la casa de Hugo y es cuando recibe la lamentable noticia. “Llegué a México en el año 76, nunca pensé que iba a tener la vida que he tenido. Pero de todas las sorpresas la más grande por lejos fuiste vos. Haber hecho lo que hicimos juntos, Micky. Tener el privilegio de haberte visto crecer”, le dice Hugo a Luis Miguel, dando a entender que su final está muy cerca.

Aunque Luis Miguel le propone ir a Nueva York a buscar un tratamiento, Hugo le dice que ya no hay nada que hacer. Ambos se abrazan mientras lloran, y es justamente esa parte de este capítulo donde escuchamos a nuestro corazón romperse en miles de pedazos, sobre todo porque López fue como un padre para Micky. ¡Noooo!

En la vida real, Luis Miguel conoció la condición de Hugo días antes de que su manager muriera

Como les comentamos anteriormente –y de acuerdo a las declaraciones de Lucía Miranda, viuda de Hugo López, en la vida real Luis Miguel se enteró de la enfermedad 14 días antes de que Hugo falleciera y no fue en la casa del argentino, sino durante una visita que el cantante le hizo a su manager en el Centro Médico ABC, donde estaba internado.

“Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”, mencionó Lucía Miranda al portal Teleshow, de Infobae.

Hugo estuvo internado en un hospital de la CDMX en ese entonces

A comparación de lo que vimos en el episodio, Hugo fue quien se encontraba optimista días antes de morir. “Ese día, cuando lo ve como si nada pasara, Hugo le dijo: ‘Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…’ Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole ‘Sí, Hugo, sí, sí…’”, relató Miranda.

Lo que sí es verdad en la historia es que Luis Miguel quedó tremendamente afectado por la noticia, ya que al salir de la habitación de hospital comenzó a llorar y a golpear las paredes, lamentándose que no pudieran hacer nada contra la enfermedad y que Hugo estuviera muy mal en esa época donde le iba bien en su carrera.

Así las reacciones a la muerte de Hugo López

Para los seguidores de ‘Luis Miguel: La Serie’, la muerte de Hugo López representa uno de los capítulos más tristes que nos ha mostrado la temporada dos. Y es que desde que Micky y Hugo se conocen pudimos ver cómo –a diferencia de Luis Rey– el manager argentino siempre se procuró a Luis Miguel como artista, pero también como amigo y casi como si fuera su hijo.

Dicho esto no es de sorprendernos que en redes sociales muchos y muchas lamentaran la muerte del personaje interpretado por el actor César Bordón, quien hoy deja con un gran hueco en la serie que nadie va a llenar en los episodios que faltan. ¡Les dijimos que no estábamos preparados para esto! 😭

