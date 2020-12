‘Rompan Todo’: La historia del rock latino contada por Cerati, Caifanes, Santaolalla y más

El rock es todo un hito dentro de la historia de la música, tanto así que llegó a todos los rincones del mundo. Por supuesto que nuestro continente no se quedó atrás pues tenemos grandes exponentes, artistas y bandas que forjaron por completo este sonido y lo mutaron, dándole el toque de nuestra tierra para que cualquier joven desde México hasta Argentina se identificara con esos guitarrazos ensordecedores y canciones pegajosas.

Sin embargo, no siempre nos detenemos a conocer lo que estos hombres y mujeres hicieron porque se rifaron como los grandes para que todos podamos escuchar a un montón de propuestas distintas. Y eso es justo lo que explora la nueva producción de Netflix, Rompan Todo: La historia del rock en América Latina, un documental producido dirigido por Picky Talarico, y con la producción ejecutiva de Nicolás Entel y Gustavo Santaolalla.

Como recordarán, hace algunos días el gigante del streaming anunció que estrenaría esta docuserie que como su nombre indica, cuenta el nacimiento, la evolución y la actualidad del género en muestro continente. Y para eso, estarían todos aquellos que se encargaron de construir la historia, es por eso que acá les contaremos quienes son los rockeros y rockeras que aparecen a lo largo de los seis episodios.

Los inicios del rock en español

Para empezar y para que se den una idea del nivel que tiene la producción de Rompan Todo, tenemos los primeros dos capítulos que se encargan de sentar las bases del rock Latinoamericano. Y qué mejor que aquellos que con sangre, sudor, lágrimas y mucho talento de por medio, hicieron que este sonido que en sus inicios era bailable y que espantaba a los sectores más conservadores, sonara en cada rincón a pesar de la represión.

Alex Lora, Javier Bátiz, Enrique Guzmán, Julissa, Armando Suárez de Chac Mool, Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo, Sergio Arau de Botellita de Jerez y más nos cuentan sobre cómo tropicalizaron las canciones que venían de Estados Unidos y Reino Unido para convertirlas en un éxito, así como lo importante que fue el rock para el movimiento de 1968 y la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre.

Aunque del otro lado, nos muestran lo que sucedió en Argentina, Uruguay y Perú. Gustavo Santaolalla, Litto Nebbia, Rubén Rada, Juana Molina, Juan Luis Pereyra, Pil Trafa, David Lebón, Nito Mestre, Hugo Fattoruso, Fito Páez y Andrés Calamaro narran de viva voz cómo fue que se gestó una oleada de bandas en aquellos países, gracias a figuras como Sandro, Luis Alberto Spinetta con Almendra y Pescado Rabioso, Los Saicos, Los Shakers, Manal, Tanguito, Moris, Claudio Gabis y más.

La represión

Pero también dejaron un espacio en Rompan Todo para hablar específicamente de acontecimientos importantes como el Cordobazo de 1969 y otros más que tuvieron que ver con la música, como la ola hippie que se vivió en México y que estalló en el festival de Avándaro en 1971. Ambos momentos marcaron por completo la historia del rock, pues después de eso inició una represión en todo el continente y que obligó a los músicos a tocar en lugares clandestinos.

Justo después de esto, Álvaro Enríquez de Los Tres aparece en el documental para hablar sobre Victor Jara y lo que creó con su música en Chile durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. De ahí aparecieron otros músicos como Los Jaivas, quienes a través de sus canciones donde mezclaban el rock con ritmos andinos y que influenciaron a aquellos músicos que más tarde serían importantes para ese país como Jorge González de Los Prsioneros y Beto Cuevas de La Ley.

Por ahí también en medio de todo esto y mientras Juan Domingo Perón estaba en el poder surgieron bandas que fundaron las bases para el rock argentino, con Vox Dei, Arco Iris y Sui Generis que fueron inspiración para artistas como Pedro Aznar, Ricardo Mollo de Divididos y Sumo o León Gieco. Aunque de igual manera, aparecieron las primeras mujeres en ese país que le entraron al género como Gabriela, que se abrieron camino en medio de un movimiento dominado por hombres.

La nueva ola

Claro que todos estos movimientos políticos hicieron que géneros como el punk cobraran fuerza, y para eso tenemos al propio Gustavo Santaolalla y al mismísimo David Byrne hablando sobre cómo el rock poco a poco se fue transformando. Es ahí también donde surge el new wave latino y con él llega Vicentico y más para contarnos sobre el nacimiento de bandas importantes como Virus, Los Violadores, Los Abuelos de la Nada y Twist que sonaron durante la etapa en que solamente se escuchaba música nacional en Argentina.

Aunque Charly García la estaba rompiendo en aquel país, en México artistas como El Tri, Rockdrigo González y Botellita de Jerez nos mostraron canciones que nadie estaba haciendo, que dejaba ver realidades sociales que para muchos eran algo utópico. Pero a mediados de los 80 surgió un movimiento que explotó la música de este continente y de Iberoamérica, el llamado rock en tu idioma, con bandas como Caifanes, Neón, Fobia o Los Toreros Muertos.

Los 90 y su revolución

Como podrán darse cuenta, Rompan Todo cubre prácticamente todas las ramas del rock, y en nuestro país se vio al mencionar a bandas tan opuestas como Maldita Vecindad y Maná, que desde su trinchera hicieron de todo para que esta música llegara a todos lados. Aunque los ojos estaban en México, Argentina dio un enorme golpe con otros artistas que llegaron para quedarse como Enanitos Verdes y por supuesto,Soda Stereo.

Colombia tampoco se quedó fuera dentro de este documental y le presentó al mundo a bandas del tamaño de Aterciopelados y Compañía Limitada, que demostraron que este género también tenía grandes representantes. Entrando a los 90 y con la llegada de MTV Latinoamérica, el rock vivió otra etapa con abanderados como Café Tacvba, Los Tres, Fito Páez, La Ley, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, La Lupita, Santa Sabina, La Castañeda, Tijuana No!, Babasónicos e Illya Kuryaki and the Valderramas.

La actualidad del rock

Con el final del siglo, el rock en México comenzó a mutar gracias a que muchas bandas empezaron a fusionar otros géneros como Molotov y todos los artistas de la avanzada regia como Plastilina Mosh, Control Machete, El Gran Silencio, Zurdok, Jumbo y Kinky. Sin embargo, después de la separación de Soda Stereo, Gustavo Cerati continuó como solista y en el sur de América aparecieron proyectos como Bersuit Vergarabat, La Vela Puerca, No Te Va A Gustar y más.

Pero ya cerca de esta época, el documental nos cuenta de esas bandas que actualmente siguen sorprendiéndonos, y el ejemplo está en Zoé, Nortec Collective, Amigos Invisibles, Bomba Estéreo, Bajofondo, Julieta Venegas, Mon Laferte, Ely Guerra, Francisca Valenzuela y muchas más.

Rompan Todo: La historia del rock en América Latina está disponible en Netflix desde este 16 de diciembre. Pero si aún no se animan a verlo, acá les dejamos el tráiler oficial: