¡Wow! Así luce el elenco de ‘Sabrina, la bruja adolescente’ en la actualidad

La década de los 90 nos dejó grandes series de televisión y una de ellas fue Sabrina, la bruja adolescente (o the Teenage Witch en su titulo original). Además, tenía de todo: buen humor, personajes entrañables, fantasía, alguna linda lección sobre la vida y sobre todo, nos mostraba de una manera fresca y divertida la siempre complicada etapa de la adolescencia.

Y bueno, también hay que decir que el show de alguna manera ha trascendido en el tiempo pues Netflix incluso hizo su propia adaptación aunque eso sí, con un tono evidentemente diferente del que se conocía hace años… Como sea, a veces se nos va la onda de que la serie original terminó en 2003, pero eso no quiere decir que no nos emocione hablar de ella.

Por el mero antojo de recordar los buenos tiempos y para pasarles un trancazo de nostalgia de la buena , veamos cómo lucen y qué han hecho algunos de los protagonista del show .

Sabrina Spellman/Melissa Joan Hart

Cómo olvidar a Melissa Joan Hart, la gran protagonista de Sabrina, la bruja adolescente. Sus breves diálogos de apertura, su extraña pero divertida amistad con el gato Salem y esos conflictos amorosos con Harvey o Josh siempre nos mantuvieron muy entretenidos. E incluso, había tiempo para un poquito de drama pues en una que otra ocasión, la veíamos desencajada al sentir la lejanía de con sus padres (cosas de brujas, ya saben).

De una u otra manera, Melissa se ganó el corazón de la audiencia a lo largo de siete temporadas y aún a día de hoy, su papel como la joven y divertida bruja nos sigue cautivando. Ahora con 45 años, la actriz ha hecho algunos papeles en series como Melissa & Joey (2010-2015) y No Good Nick (2019). También le entró a la dirección, donde su trabajo más conocido es la película The Watcher inthe Woods. En 2020, actuó en la cinta Dear Christmas.

Hilda Spellman/Caroline Rhea

¿Podríamos decir que Hilda era la tía divertida? Sin duda. El personaje interpretado por Caroline Rhea era uno de los que siempre se robaba la pantalla -en el buen sentido- con sus ideas locas y por su irreverencia. Además, tenía cierto desdén por reglas del mundo de las brujas y si le era posible, aprovechaba su magia para su conveniencia… o bueno, al menos lo intentaba.

Tras la serie, Caroline Rhea (hoy con 57 años) hizo algunas películas, pero su carrera se impulsó mayormente en la televisión, donde ha prestado su voz para la serie animada de Phineas & Ferb y donde tuvo un papel principal en Sordid Live: The Series de 2008. Actualmente, tiene otro papel principal en la serie de Disney Sydney to the Max y en 2020, retomó su papel como Hilda en un par de capítulos de Chilling Adventures of Sabrina de Netflix, con una versión modificada de su personaje.

Zelda Spellman/Beth Broderick

Si la tía Hilda era la parte divertida pero irresponsable de la familia, la tía Zelda era la que normalmente era la cuerda y sensata del grupo. Y eso sin contar que tenía un enorme sentido de la moral, los valores, la reglas, además de que era una genio de la magia y la ciencia. Era muy divertido ver esa dualidad con Hilda pues en más de una ocasión, nos dejaban claro que Zelda era la favorita de la familia cuando el par de tías eran menores.

Actualmente, Beth Broderick tiene 62 años y ha hecho una extensa carrera en cine y televisión. Entre las películas donde más se le recuerda, entran Fly Away, Two Step e Echoes For War. Al igual que Caroline Rhea, apareció en un par de episodio de Chilling Adventures of Sabrina con su papel de Zelda en una versión diferente de la de hace años.

Salem Saberhagen/Nick Bakay

Salem es una de las partes más importantes de Sabrina, la bruja adolescente sin lugar a dudas. Un consejero, amigo, medianamente siniestro, tierno por momentos… vaya, el gato negro favorito de la televisión siempre tendrá nuestro cariño aunque haya intentado dominar el mundo en el pasado.

Y aunque tal vez la voz del brujo convertido en felino la identificamos más en Latinoamérica por el doblaje al español, debemos resaltar el tremendo trabajo de Nick Bakay (su voz original en inglés) dentro de la serie como escritor y productor. Tras Sabrina, Bakay tuvo algunas apariciones muy contadas en pantalla, pero se ha hecho de un buen nombre en el ámbito del guionismo y la producción en serie como Two And A Half Men, Mom y película de comedia como Paul Blart: Mall Cop.

Harvey Kinkle/Nate Richert

Harvey era, por mucho, el personaje más estereotipado de Sabrina, la bruja adolescente. Era un atleta apasionado de los deportes y un poco bruto incluso, pero aún así era el chico buena onda galán del colegio. Todo el mundo era su amigo y las chicas lo seguían. Eso sí, nunca se le vio como un mal sujeto pues al contrario, era bastante amigable.

Luego de participar en la serie junto a Melissa Joan Hart, Nate Richert no ha tenido muchas apariciones importantes en el medio. Se le recuerda en algunas películas de bajo presupuesto como Gamebox 1.0 de 2004 o Henry de 2006 y en ese preciso año aparentemente se retiró de la actuación. Desde entonces, se dedicó parcialmente a la música e incluso lanzó un álbum en 2012 titulado Halogen Moon. Ha mantenido un bajo perfil, pero reapareció apenas en 2020 con una breve aparición en episodio de la serie Home Work.

Valerie Birkhead/Lindsay Sloane

Valerie era esa amiga extrañamente chida que todos queríamos tener. Un poco tímida, repentinamente neurótica, pero la mayor parte del tiempo amigable y leal. También hay que decir que era uno de los personajes que aunque no tenían mucho tiempo a cuadro, cuando era su turno de aparecer nos divertían muchísimo.

Lindsay Sloane, la actriz que la interpretaba, ha tenido una larga carrera en cine y televisión aunque no en películas o series de alto perfil. Sus papeles más recordaros tras Sabrina fueron en las series The Odd Couple y Playing House, donde tuvo roles recurrentes, aunque no principales. En el cine, apareció en comedias medianamente exitosas como The Other Guys o Horrible Bosses 2. Desde 2019 se mantiene inactiva.

Libby Chessler/Jenna Leigh Green

La insufrible rival mortal de Sabrina… Libby era odiosa y a pesar de su popularidad equiparada con la de Harvey -a quien siempre intentaba conquistar-, ella sí era de verdad mala… bueno, no precisamente macabra o siniestra, pero ustedes entienden a lo que nos referimos. Como sea, la serie no hubiera funcionado de la misma manera sin su rol antagonista.

Tras finalizar su participación en la serie, la actriz Jenna Leigh Green también ha tenido una carrera recurrente en otros shows películas, aunque no con muchos roles principales. Sin embargo, desde 2018 a la actualidad ha tenido bastante actividad pues formó parte del elenco (4 capítulos) de la reconocida miniserie británica The Loudest Voice, además de las cintas Skin y Wild Indian.

Apenas en enero de 2021, se confirmó su presencia en The Survivalist junto a John Malkovich y Jonathan Rhys Meyers. La película se estrenará en octubre.

Josh Blackhart/David Lascher

Por supuesto, nuestra querida Sabrina no solo iba a ser pretendida por Harvey… A lo largo de la serie (y con el perdón de Aaron Jacobs), Josh fue el otro gran interés romántico de la bruja -ya no tan- adolescente. Se le recuerda como el encargado de la cafetería donde trabajaba la protagonista y a medida que pasaban los capítulos, se notaba cómo el cariño crecía entre ellos.

También recordamos mucho su rivalidad con Harvey por el amor de Sabrina. Aunque la protagonista y él se querían mucho, se da a entender al final de la sexta temporada que él se va a Praga a trabajar como fotógrafo. Por su parte, David Lascher, el actor que le da vida, se mantuvo en circulación con papeles menores tras la serie.

Antes de Sabrina, participó con éxito en la serie Blossom y Hey Dude. Para los años 2000 en adelante, sus apariciones han sido esporádicas, pero se le recuerda por ser escritor y director de la película Sister (2014) y por ahí, apareció brevemente en la serie Hollywood Darlings.

Roxie King/Soleil Moon Frye

Cuando Sabrina llega a la universidad, su vida da un giro total pues ahora debe vivir con roomies. Una de ellas es Roxie, con quien sostiene una extraña pero muy buena amistad pues a veces, contrapuntean sus puntos de vista. Sin embargo, como se ve hacia el final de la serie, ambas han aprendido la una de la otra y se mantienen como buenas amigas aún después de la graduación.

En lo que respecta a la carrera profesional de Soleil Moon Frye, la mayoría de sus crédito después de la serie se pueden ver como actriz de doblaje. Sin embargo, en febrero de 2021 se estrenó el revival de la serie Punky Brewster que protagonizó a finales de los 80 cuando era niña. Ahora, ella protagoniza la misma sitcom pero en su papel como adulta y madre soltera.

Morgan Cavanaugh/Elisa Donovan

Otra de las roomies de Sabrina -y tutora universitaria suya en algún momento- desde la temporada 5 a la 7. En términos generales, pondríamos considerarla la más superficial, ególatra e incluso interesada. Pero demuestra que tiene buenos sentimientos y que se preocupa por la protagonista y sus demás amigos como Roxie.

Elisa Donovan, por su parte, realizó una trayectoria con diversos papeles secundarios y muy pocos roles principales. Las producciones más importantes que hizo luego de Sabrina fueron como protagonista en la serie In Gayle We Trust y posteriormente en la película MDMA de 2017. Desde entonces, no se le ha visto muy activa en Hollywood.