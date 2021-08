¿Y eso? Seth MacFarlane quiere que Fox deje de transmitir ‘Family Guy’

No cabe duda de que Family Guy es una de las series animadas más importantes de los últimos tiempos. Puede que a muchos no les guste, porque su humor no logra conectar con todo el mundo, y eso es completamente válido, pero vino a revolucionar por completo la idea de la típica familia estadounidense. Sin embargo, los tiempos están cambiando y parece que el mismísimo Seth MacFarlane –creador de la familia Griffin– no está contento con lo que Fox está haciendo.

Desde su estreno en 1999, esta serie se ha emitido constantemente a través de este canal de televisión durante 19 temporadas. Aunque la cancelaron en 2001, el público pidió a gritos que Peter, Brian y compañía regresaran y desde entonces continúa su historia. Pero más allá de esta caricatura, la emisora de Estados Unidos en los últimos años se ha metido en la polémica por su perfil conservador y eso no le gusta a MacFarlane.

Seth MacFarlane quiere que ‘Family Guy’ se vaya de Fox

Resulta que durante el fin de semana, Seth MacFarlane fue volando a Twitter para expresar sus quejas e insinuar la posibilidad de que Family Guy se vaya de Fox. Todo esto por los comentarios de desinformación que se aventó Tucker Carlson –conocido comentarista político conservador del canal–, quien abiertamente se ha posicionado en contra de la vacuna del COVID-19 y dice que este es un plan macabro del Partido Demócrata.

“El último artículo de opinión de Tucker Carlson me hace desear una vez más que Family Guy esté en cualquier otra cadena”, dijo MacFarlane. Sin embargo, más tarde insinuó que probablemente la serie animada llegue a otro canal importante, NBC: “Mira, FOX, ambos sabemos que este matrimonio ya no funciona. El sexo solo se da una vez al año, no me llevo bien con tu madre, y bueno… he tenido una aventura con la NBC”.

MacFarlane no está de acuerdo con los comentarios de Carlson

De acuerdo con Consequence of Sound, el artículo de opinión al que probablemente se refiere Seth MacFarlane es uno donde Carlson afirma falsamente que los demócratas y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) han estado mintiendo sobre el COVID y la vacuna. Es más, para que se den una idea de todo lo que dijo, mencionó que el Dr. Anthony Fauci creó el coronavirus.

Horas más tarde, MacFarlane volvió a Twitter para compartir un gráfico que explica por qué las normas de los CDC, y muchas otras sugerencias basadas en la ciencia, cambian con el tiempo. Y no solo eso, también escribió que si bien, la ciencia no exacta pero ayuda a encontrar una cura y a solucionar algunos problemas del mundo.

“Alguien publicó esto en mi feed, y es un buen recordatorio para aquellos que se resisten cuando los mensajes cambian o evolucionan durante el estudio de un nuevo virus. La ciencia es la única herramienta que tenemos, y hace lo que puede La ciencia no es la verdad, es encontrar la verdad. Cuando la ciencia cambia su opinión, no te mintió. Ha aprendido más”.

Esta no es la primera vez que el creador de Family Guy dice que se avergüenza de que los espectadores sintonicen Fox para ver su programa. Ya en 2018, Seth MacFarlane acusó a Carlson de vender “mierda marginal” después de que dijera a los televidentes que no tuvieran en cuenta las publicaciones de noticias principales, porque para él era como decirles que no consultaran otras fuentes, que no pensaran críticamente y no usaran su cerebro.