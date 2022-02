Para entrarle al Super Bowl: 5 series y películas sobre futbol americano (y dónde verlas)

Encontrar una buena película o serie sobre deportes es bastante complicado dentro de la ficción. Las producciones documentales son sensacionales al presentarnos la vida de algunos atletas o problemáticas que distintas disciplinas o grupos enfrentan. Pero crear todo un universo (uno bueno) para una película o serie, no es tan sencillo, y menos si hablamos de futbol americano.

Sin embargo, entre comedias, dramas melosos e historias que ya nos sabemos de memoria, hay algunos títulos disponibles en plataformas de streaming que valen la pena ver. Sobre todo para irnos preparando para el Super Bowl de este 2022 (domingo 13 de febrero) con todo el espíritu deportivo que amerita. Por acá les dejamos cinco opciones para que las repartan en esta semana.

Ballers

HBO Max

Ballers es una serie original de HBO que se estrenó en 2015 con el protagónico de Dwayne “The Rock” Johnson como Spencer Strasmore, una exestrella de futbol americano que cuando se acaban sus días de gloria en la cancha, decide “monetizar” su conocimiento y sus contactos dentro de la NFL.

¿Para qué? Para asesorar a las nuevas estrellas o figuras en ascenso. Es así como al inicio conocemos a Vernon y Ricky (John David Washington, un deportista que apenas le va entrando al mundo del americano y otro que ya está en la cima de su carrera, pero está en busca de otro equipo.

Ballers no es una serie “nueva”, y no lo decimos en el sentido literal de la palabra. Sino que vemos algunas dinámicas ya conocidas como el despilfarro de dinero, las actitudes egocéntricas que amenazan con romper el futuro de los atletas y más; pero la presencia de Dwayne Johnson trae momentos bastante cómicos que rescataron a la serie, al menos, en sus primeras tres temporadas.

Duelo de titanes

Disney+

Duelo de titanes o Remember the Titans es un clásico de clásicos entre las películas deportivas y de futbol americano. Primero, tenemos al espectacular Denzel Washington en un drama ambientado a principios de la década de los 70 para dar vida a Herman Boone, un entrenador que lidera a un nuevo equipo de Virginia integrado por jugadores blancos y negros.

En la época, la segregación racial seguía siendo un problema, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos. Sin embargo, bajo un nuevo reglamentos, los estudiantes se ven obligados, primero, a compartir la cancha y luego la camiseta, lo cual construye la trama entre un montón de problemas derivados del racismo y una comunidad extremadamente cerrada.

Sin embargo, como buena película inspiradora y unas cuantas tragedias, la trama se construye también de discursos llenos de motivación que no sólo rompen con la barrera racial para ver a un equipo unido, sino para presentar los retos a los que los estudiantes se han de enfrentar una vez que termine su tiempo en la escuela para dar paso a las oportunidades de universidad.

Blue Mountain State

Starzplay

Para dejar el drama atrás, tenemos una serie de comedia titulada Blue Mountain State que en 2010, el año en que se estrenó, dividió fuertemente las opiniones de los medios y las audiencias. Pero como estas últimas tienen la palabra, la ponemos en esta lista de algunas opciones para ver mientras nos preparamos para la edición de 2022 del Super Bowl.

Blue Mountain State nos presenta un equipo colegial de futbol americano que nos muestra, de manera sorpresiva, una cara de la moneda que no está llena de hormonas. Y no es que la historia tenga alguna de estas anotaciones, pero no construyen la trama, y eso, en parte se agradece.

La serie se enfoca en dos jugadores, Alex y Craig, un quarterback y un corredor que apenas llegan al equipo con su talento. Pero por ejemplo, lo que la hace divertida y hasta cierto punto interesante, es que Alex es la seguna opción de QB, lo cual lo hace feliz entre que se evita el dolor, pero recibe el trato de un jugador estrella.

Any Given Sunday

HBO Max

Any Given Sunday de Oliver Stone es una película que no fue muy querida en 1999, pero que con el tiempo ha logrado captar la atención de algunas personas a pesar de que sí, maneja una fórmula repetitiva, pero funcional, entre las cintas centradas en deportes (ya saben, como cuando los útlimos segundos son los más cardiacos en la historia).

Pero lo bueno es que acá también tenemos a dos estrellas: Al Pacino, como Tony D’Amato, y Jamie Foxx como Willie Beamen. Pacino es el entrenador de los Miami Sharks, quien hizo un trato con el dueño del equipo para levantarlos. Sin embargo, cuando este muere, el control pasa a manos de su hija (Cameron Diaz), quien poco reconoce el valor deportivo más allá de una fuente de ingresos derivado de una posible venta.

Vemos a un quarterback y líder que a pesar de ser un veterano de 39 años, comienza a dudar de sus capacidades al grado de considerar renunciar al equipo; también nos revelan personajes que forman parte del equipo médico, quienes se ven obligados a tratar a los jugadores pero sin dejar de lado los intereses de la franquicia.

Rudy

HBO Max

Una constante entre las películas deportivas, centradas en el futbol americano, son las becas. Un jugador sólo puede llegar a la universidad de sus sueños, si consigue una beca deportiva; es decir, mientras es el mejor jugador del equipo y mantiene las calificaciones más altas. Lo cual, sabemos, supone un reto complicadísimo entre dramas familiares y monterios. Lo sabemos.

Y es eso lo que vemos en Rudy, una cinta de 1993 protagonizada por Sean Astin en donde interpreta a Rudy, un joven que quiere entrar a la Universidad de Notre Dame, pero no tiene ni el dinero ni las calificaciones para eso. ¿Qué necesita? Una beca. Por lo que emprende un largo camino lleno de retos y esfuerzo para lograr ponerse la camiseta.

Lo más destacado de Rudy es que a pesar de los clichés, se centra en el recorrido de una persona más allá del deporte: salir adelante, cambiar la tradición de su familia, y aguantar los comentarios tóxicos e innecesarios de aquellos que no lo quieren ver triunfar.