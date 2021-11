‘Red Notice’: ¿Por qué la película de Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds es la más cara de Netflix?

¿Cuántos años tiene Netflix? Si nos ponemos muy precisos, la idea nació en 1997 después de que a uno de sus fundadores, Reed Hastings, le cobraron 40 dólares de cargos por tardarse en regresar Apollo 13 en un Blockbuster. Para este 2021, Netflix es la plataforma de streaming indiscutible con sus más de 208 millones de suscriptores en todo el mundo. AQUÍ un análisis de la etapa de la guerra de streaming.

Con esos números, no es de sorprenderse que cada año produzcan cientos de series, películas, documentales y cortometrajes originales que sirven dentro del mercado comercial, o bien, le entran a la contienda en festivales internacionales (tú no, Cannes) y ceremonias de premiación en la industria del cine. Tan les ha servido su modelo de negocios, que cada vez le meten más lana a películas de alto perfil con las estrellas más grandes de Hollywood.

En 2017, Bright de David Ayer con Will Smith y Joel Edgerton, fue la película más cara de Netflix con un presupuesto de 90 millones de dólares. Pero ahora, esa cantidad parece “pequeña” frente a las recientes producciones de la plataforma como 6 Underground (2019) de Michael Bay con Ryan Reynolds que desembolsó unos 150 millones, o bien, The Irishman (2019) de Martin Scorsese que costó 160 millones de dólares.

Sin embargo, este 2021 se superaron todas las expectativas con Red Notice de Rawson Marshall Thurber (AQUÍ el pirmer tráiler) que cuenta entre sus protagonistas con Gal Gadot, Dwyane Johnson y Ryan Reynolds… o en pocas palabras, tres de los actores más destacados del momento. ¿Por qué lo decimos?

Porque hasta ahorita, Red Notice (ACÁ un teaser) es la película más cara de Netflix y de hecho, rompió récord de audiencia. Acá abajo les contamos más, pero antes, les presumimos nuestra entrevista con los tres protagonistas.

Red Notice y sus 200 millones de dólares

En un principio, Red Notice tendría un presupuesto de 160 millones de dólares, de los cuales, 70 se destinaron para los actores (los tres protagnistas recibieron 20 millones cada uno) y el director, quien recibió 10 millones por escribir y dirigir. Es muchísima lana, pero la inversión iba a la segura con el nombre de Gadot, Reynolds y Johnson en la lista.

En los últmos años, Dwayne “The Rock” Johnson fue el actor mejor pagado y el más rentable de todos. Este 2021 pasó al segundo puesto (Daniel Craig le ganó con el acuerdo que firmó con Netflix por las secuelas de Knives Out, pero esa es otra historia). Luego está Reynolds, quien ha sido descrito como un genio del marketing entre producciones como Deadpool y Free Guy. Y por último, pero no menos importante, está Gal Gadot, la indiscutible Mujer Maravilla.

El presupuesto fue en aumento conforme se fueron filmando enormes e increíbles escenas de acción. Pero el golpe más fuerte, sin duda, fue el COVID-19 y los atrasos que supuso en la producción de Red Notice. Todo esto elevó el budget a 200 millones de dólares… la misma cantidad que se invirtió en TENET de Christopher Nolan o el live action de Mulan en Disney.

Netflix ha sabido hacer sus apuestas en los últimos años y 2021 es el mejor ejemplo no sólo con Red Notice, sino con otras producciones como Don’t Look Up de Adam McKay que cuenta en su elenco con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence (quienes recibieron 30 y 25 millones de dólares por su protagónico, respectivamente).

El “secreto” de la plataforma, hasta ahora, ha sido un buen presupuesto y libertad creativa para atraer a los más grandes directores(as) y actores en la industria. Se sabe que para este 2021, Netflix decidió invertir unos 17 mil millones de dólares en contenidos originales para mantenerse hasta arriba frente a sus rivales Amazon Prime Video y Disney+.

¿Cómo le ha ido a Red Notice?

Ya les contamos que Red Notice costó 200 millones de dólares, y hasta ahora, es la película más cara de la plataforma. De acuerdo con información de la misma plataforma, esta cinta rompió récord de audiencia en su primer día (opening day), lo cual demuestra que cada centavo valió la pena.

Red Notice ha recibido críticas negativas entre los medios, pero el público es el que tiene la última palabra. Y de acuerdo con el portal de Rotten Tomatoes, merece un 93 por ciento de aprobación. ¿La razón? Sin duda hemos de hablar del elenco, pero la historia es muy divertida y tiene una enorme cantidad de acción que fue bien ejecutada. No hay pierde con eso…

Las películas más caras de Netflix

Netflix tiene en producción la cinta The Gray Man, un thriller de espías dirigida y escrita (o mejor dicho adaptada) por los hermanos Russo. Sí, aquellos responsables de Avengers: Infinity War y Endgame. La película estará protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, y se ha reportado que tiene un presupuesto inicial de 200 millones de dólares.

Así que podría superar a Red Notice. Hemos de esperar a que se termine la producción y se anuncie un plan de lanzamiento. Pero de mientras, les dejamos acá una lista de las películas de Netflix más caras hasta ahorita:

The Irishman (2019) – 159 millones

6 Underground (2019) – 150 millones

Outlaw King (2018) – 120 millones

Triple Frontier (2019) – 115 millones

The Midnight Sky (2020) – 100 millones

Bright (2017) – 90 millones

Army of the Dead (2020) – 90 millones

Project Power (2020) – 85 millones

Don’t Look Up (2021) – 75 millones

Okja (2017) – 50 millones