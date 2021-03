Esto es lo que sabemos sobre el reboot de ‘Superman’ producido por J.J. Abrams

Este 2021 luce como el escenario perfecto para que Warner Bros y DC Films echen a andar algunas producciones, al tiempo que revelan otras más de cara al futuro no tan lejano. Uno de esos nuevos proyectos será la nueva versión de Superman que J.J. Abrams está trabajando de la mano de la mano del escritor Ta-Nehisi Coates.

La noticia de esta colaboración se dio a conocer en los recientes días y mucho se ha hablado sobre cómo se trabajará este posible reboot de la historia del emblemático superhéroe. Incluso, algunos medios señalan que el nuevo Clark Kent tendría raíces afrodescendientes. Así que veamos qué tanto se sabe, al momento, de esta próxima entrega.

J.J. Abrams y Ta-Nehisi Coates desarrollarán la historia

De entrada, todo indica que Superman sí tendrá una nueva adaptación y será producida por Bad Robot, el estudio de J.J. Abrams que, de hecho, tiene un jugoso contrato con Warner para realizar varias producciones relacionadas con el universo de DC.

Si bien aún no se ha fijado una fecha para su lanzamiento y tampoco la trama que perseguirá, recientemente se confirmó (vía Deadline) que Ta-Nehisi Coates es el guionista que está trabajando en la historia. Y tal vez no les suene mucho su nombre, pero este escritor tiene un legado bastante interesante en medios de comunicación e incluso en los cómics.

Como periodista, trabajó para la revista The Atlantic donde realizó varios trabajos de coyuntura política, social y cultural. Uno de sus trabajos más destacados se tituló The Case of Reparations, el cual hablaba sobre el fenómeno de la ‘discriminación por vivienda’ y cómo eso ha afectado a la comunidad afroamericana desde la esclavitud hasta nuestros días.

El mundo de las historietas no le es ajeno. Coates ya se ha rifado a escribir algunos arcos argumentales para los cómics de Black Panther y Captain America. Y si hablamos de cine, ha recibido algunos créditos en las películas de Marvel Studios, precisamente en la que protagonizó Chadwick Boseman, ya que ayudó al director Ryan Coogler para que se le diera forma a la sociedad de Wakanda y al propio país ficticio. Así que en esto del cine de superhéroes, Ta-Nehisi ya tiene cierto recorrido.

Un Superman de raíz afrodescendiente

La fuerte convicción de Coates por tratar y escribir sobre temas relacionados a los derechos de los afroamericanos, parece tendrá efecto en la próxima versión del superhéroe. The Hollywood Reporter, según sus fuentes, asegura que este proyecto sería protagonizado por un Superman negro. O al menos ese es el objetivo de Coates y Abrams.

Si echamos un vistazo a los cómics de DC, esta idea ya se ha llevado a cabo. Hay dos nombres sobre la mesa: Calvin Ellis y Val-Zod. El primero vio la luz en 2009 como parte de la trama de Final Crisis y estuvo inspirado en Barack Obama. El segundo apareció en 2014 en el arco de Earth 2 como un hermano adoptivo que el padre kriptoniano de Kal-El/Clark Kent mandó a la Tierra junto con el Superman original.

Como sea, no se sabe aún si el Superman afrodescendiente seguirá alguna de estas líneas argumentales. Otra idea que se barajaría en Warner es que este sea un personaje de una historia alterna totalmente ajeno del universo cinematográfico de DC Films. Algo así como lo que pasa con The Batman de Matt Reeves (protagonizado por Robert Pattinson), el cual no tendrá relación con Justice League.

Mientras se dan más detalles, Ta-Nehesi Coates ya expresó su emoción por pertenecer al proyecto. “Espero poder contribuir de manera significativa al legado del héroe mítico más icónico de Estados Unidos”, dijo en su charla con Shadow And Act.

Rumores sobre el nuevo ‘Hombre de Acero’

Uno de los trabajos recientes de Ta-Nehesi Coates como guionista para cine, es la escritura del libreto para Wrong Answer del propio Ryan Coogler y que tiene a su protagonista en Michael B. Jordan. El proyecto aún no ve la luz, pero está más que pactado. De hecho, la cercanía que esta tercia de figuras mantiene ha abierto las especulaciones entre fanáticos en redes sociales, quienes aseguran -más bien, proponen- que el actor de Creed podría tomar el papel de Superman.

Aunque solo se trata de rumores, la posibilidad quedaría abierta tomando en cuenta que Henry Cavill no ha confirmado si seguirá adoptando el papel de El Hombre Acero, aún cuando filmó escenas extra para el Snyder Cut. Y eso toma fuerza toda vez que la secuela del Man Of Steel nunca avanzó y no tiene resquicios de que vaya a suceder.