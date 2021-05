Foto: Cortesía ¡LEGO presenta un nuevo set de ‘Friends’ solo para fans from hell! May 11th, 2:47pm May 11th, 2:47pm José Carlos López Figueroa Entretenimiento

¿Sigues sufriendo de que ya no está Friends en Netflix, y la espera a que llegue HBO Max –su nuevo hogar– te está matando? Bueno, pues para hacer más llevadera la espera, LEGO salió al quite y acaba de presentar un nuevo set (SÍ, NUEVO) del grupo de amigos más famoso de la televisión.

Pero ojo porque este nuevo set es para fans muuy clavados. ¿Se acuerdan que en el primero que lanzaron venían las cosas más representativas de la serie, como el teclado de Ross, la guitarra de Phoebe, y todo lo “básico” de Central Perk? Bueno, pues ahora estamos hablando de que podrás recrear los apartamentos de Joey-Chandler, y el de Mónica-Rachel, jusot del otro lado del pasillo.

Foto: Cortesía

¿Qué más habrá en este nuevo LEGO de Friends?

Ah bueno, pues podrás ponerle la cabeza de pavo a Monica, la enciclopedia V de Joey, el gato que ataca a Ross en el balcón cuando se quería ligar a Rachel en los primeros capítulos, los dos sillones reclinables de Joey (puntos extra a quien diga cómo se llamaba el sillón favorito de Joey) y hasta el pato y pollo que adoptan él y Chandler. Los ya famosos Chick & Duck.

“You are my Everest!”, sí, también viene el pavo que se chutó Joey solito; el cheesecake por el que se pelean Rachel y Chandler; la casa de muñecas de Phoebe (con todo y el incendio), etc. “Could I BE wearing any more clothes?”, sí, ese icónico momento entre Joey y Chandler también estará presente.

Y… OH MYYYY GOOOOOD. Exacto, también habrá figurilla de Janice para que nunca te olvides de su odiosa icónica voz.

Aparta la fecha y ve sacando la tarjeta porque este nuevo set de Friends estará disponible a partir del 1º de junio. Ponte las pilas porque el primero que lanzaron hace un par de años fue un éxito tan brutal, que en su momento fue un poco complicado conseguirlo, así que… truchas.

Ahí les van unas fotos para que adivinen de qué escenas son:

