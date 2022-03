6 películas que sirvieron de inspiración para ‘The Batman’ (y dónde verlas)

Matt Reeves es fan de la mitología de Batman. Desde hace tiempo lo dijo, y cuando le dieron chance dirigir una nueva entrega de Batman, ya tenía claro qué era lo que quería hacer. Estaba tan seguro de lo que tenía en mente, que incluso rechazó el guion de Ben Affleck, pues este no se apegaba a sus deseos ni necesidades con el personaje.

Cuando pensó que su oportunidad se había ido para siempre, Warner Bros. lo volvió a buscar para decirle que tenía carta abierta con su visión. Fue la mejor decisión que tomó el estudio porque The Batman es una gran película: es el cómic en la pantalla con una gran historia, un protagonista espectacular acompañado de un buen elenco (AQUÍ para saber quién es quién) y una producción que por fin se pone a la altura de la complejidad de Batman.

Al momento de poner manos a la obra, Reeves sabía un par de cosas. La primera era explorar aspectos del personaje en el cómic que han sido relegados en las adaptaciones fílmicas o para la televisión. Y dos, que veríamos a un Batman que aún no comprende cuál es el héroe que Gótica necesita. Con estos dos puntos, tomó a Nirvana y Kurt Cobain (AQUÍ les contamos), tres cómics (ACÁ se los explicamos) y unas cuantas películas para definir la narrativa de su cinta.

Esta nota es para contarles sobre las películas que Reeves eligió para inspirarse con The Batman, y le agregamos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para armarse un buen maratón que los meta de lleno al mundo del caballero oscuro.

The French Connection

The French Connection es una película de 1971, ganadora de varios premios Oscar incluido Mejor Película, Director y Actor. La película pasó por encima de clásicos como El musical de El violinista en el tejado o La naranja mecánica de Stanley Cubrick. Es un clásico entre las adaptaciones de novelas negras y el cine policiaco. Y desde luego, fue la primera referencia fílmica que tomó Matt Reeves para el guion de The Batman, específicamente para la relación que establece Batman con James Gordon.

La película de William Friedkin nos presenta a los detectives Popeye Doyle y Cloudy Russo, quienes investigan la futura llegada de un cargo de heróina traficada desde Europa para la ciudad de Nueva York. La droga, la cual es 89 por ciento pura, llegará en el bote de un actor francés a petición de un amigo que mueve grandes cantidades en el viejo continente.

Tanto Popeye como Cloudy, están convencidos de que un criminal italino de poca monta en Nueva York, los llevará directamente al pez gordo el cual, sin que lo sepan, está del otro lado del mundo. Algo interesante de la cinta, que se ve reflejado en la nueva entrega de Batman, es que ellos deben convencer a los demás de que hay algo malo ahí y no es una simple corazonada.

En The Batman, Gordon y el caballero oscuro deben trabajar en equipo para atrapar a The Riddler. La relación no es nueva, pero Reeves le da este toque detectivesco en la que ambos se reunen para sacar conclusiones y exponer los resultados de sus investigacin¡ones, los cuales vienen de fuentes anónimas como las de Popeye y Cloudy. Desde luego, la dinámica no es similar entre los protagonistas de ambas películas, pero se nota que el director quiso establecer una forma de colaboración entre los personajes.

Se7en

Se7en es una de las mejores películas policiacas, específicamente, sobre asesinos en serie. Es una película de los 90 que no parece de los 90, y no sólo porque David Fincher no integró ninguna referencia visual o cultural de la década, sino porque tiene un objetivo: el crimen y los pecados cometidos, no vienen de una época/década. Son atemporales, y Se7en es una cinta atemporal.

Por eso es tan grandiosa después de 25 años y por eso no nos sorpende que Matt Reeves la haya tomado como referencia para The Batman al integrar algunos detalles visuales y narrativos. Para empezar, están las partes más obvias. En ambas cintas, hay un asesino en serie que comete crímenes con la intención de llegar a un punto que revela una situación moral y/o espiritual.

En Se7en, John Doe toma a sus víctimas para representar los siete pecados capitales y mostrarle a la mundo lo indiferentes que somos ante los pecados que se cometen en el día a día. “Lo toleramos porque es común, porque es algo trivial”, dice Doe sentado en una patrulla. La idea del asesino es que la gente lo vea, lo analice, lo entienda y lo siga.

Algo similar sucede en The Batman con The Riddler, quien decide desenmascarar a aquellos funcionarios públicos que prometieron hacer justicia, pero son corruptos frente a un beneficio personal. En el lapso de una semana también, mata a distintas personas para ir revelando la cabeza de una red de corrupción que tiene sumida a Ciudad Gótica en la violencia y la desesperación.

En ambas cintas, el lugar es importante. Una ciudad ruidosa, sucia, estresante y grande en donde nadie se reconoce. Para el detective Somerset en Se7en, la ciudad de ha convertido en un lugar que ya no entiende. Para Batman sucede algo similar cuando su presencia no ha disminuido el crimen, sino al contrario, ha aumentado. Ya no entiende a su ciudad, pero a diferencia del otro, mantiene la esperanza sobre ella y un cambio.

Uno de los paralelos más importantes entre ambas cintas, es la relación entre dos investigadores/detectives. Esta es, quizá, el factor más importante de las películas de policías: la unión entre dos individuos para resolver un caso. En Se7en, Somerset y Mills se unen durante 6 días para encontrar al asesino. Uno es más cerebal, el otro es más temperamental. Pero sus diferencias son las que revelan en el camino cada uno de los misterios que plantea el asesino. John Doe se dirige a ellos, los busca, los provoca y confía en que resolverán el caso.

En The Batman, The Riddler le habla directamente a Batman confiando en que irá resolviendo los acertijos que descubran su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones. La mancuerna que Batman arma es con James Gordon, aparentemente el único policía que no es corrupto en Gótica y que tiene la capacidad de seguirle el paso a Batman. Son un equipo.

Y por último, las referencias visuales. Las dos películas logran adentrarnos en una atmósfera incómoda en cuanto al escenario en el que los protagonistas se mueven. En ambas llueve, hay mucha gente y ruido, se ven sucias, se ven y son peligrosas. Pero lo que más nos fascina, son los interiores: poca luz, y si hay esta ha de ser artificial, sombrías pero al mismo tiempo reveladoras. Hay decenas de diarios llenos de pensamientos propios de un psicópata; hasta una de las trampas del Riddler nos lleva a uno de los artefactos de John Doe… y ambos son perturbadores.

Chinatown

Chinatown de Roman Polanski es otro clásico del cine noir y las películas sobre policías y corrupción. Por lo que una de las pizas clave para Matt Reeves muy similar a lo que sucedió con The French Connection. Sólo que los paralelos con esta cinta son más simbólicos a partir de que en Chinatown, el protagonista investiga una serie de crímenes que lo llevan hacia lo más bajo y profundo de Los Angeles: un sistema corrupto.

Entre más investigan Batman y Gordon, más descubren que policías, jueces y políticos están bajo la cartera del crimen. Chinatown está protagonizada por Jack Nicholson como Jake Gittes, un detective privado que es contratado por una mujer que le pide investigar a su esposo, pues cree que este le ha sido infiel. Pero todo es una fachada y se trata de una trampa.

Gittes descubre que hay toda una red de corrupción detrás de Hollis Mulwray, el sujeto a quien comenzó a investigar a petición de su supuesta esposa. Y todo da un giro de 180 grados cuando Mulwray aparece muerto. En The Batman, todas las víctimas de The Riddler son una fachada, o mejor dicho, utilizan sus puestos para fabricar mentiras relacionadas con el combate al crimen que, en realidad, ellos mismos apoyan y soportan.

Reeves también encontró una relación entre el Gittes y Batman, pues como sabemos, Batman no tiene superpoderes y aún así se enfrenta contra todo un sistema que está podrido y roto. Ambos se cansan, se desesperan, se frustran y con todo eso, siguen en su camino porque en parte, la investigación los ha obsesionado, y llegar al fondo del asunto es su único objetivo.

Zodiac

Otra cinta de David Fincher que podrían ver antes del estreno de The Batman para acercarse a la complejidad de The Riddler. Matt Reeves y Paul Dano han hablado de cómo construyeron juntos el personaje de este asesino en serie que pone en jaque a Ciudad Gótica y a Batman. Dano se puso a investigar la psicología de los asesinos en serie, y se clavó tanto, que se salía de su casa para ir a lugares concurridos para leer el material. Era tan fuerte, que se sentía incómodo y necesitaba el contacto de la gente para no desprenderse.

Uno de los puntos fuertes en la creación del Acertijo es que se basaron en el Zodiaco, el asesino en serie de finales de la década de los 60 que nunca fue capturado. Este sujeto le escribía a los medios como el San Francisco Chronicle, con algunos códigos que habrían de publicar y resolver/descifrar. Algunos códigos revelaban detalles de algunas investigaciones en curso. Sólo de esta manera, la policía pudo relacionar algunos casos sin resolver que aparentemente no tenían conexión.

Otros códigos eran basura; es decir, no tenían nada, sólo mensajes del Zodiaco para confundir a la gente, los medios y la policía. La película de Zodiac de 2007, basada en el libro homónimo del caricaturista Robert Graysmith, nos presenta las distintas investigaciones que se realizaron durante la ola de asesinatos. La de las policías locales del estado de California, la de los medios y la de un caricaturista que logró descifrar algunos códigos.

En la cinta, el personaje de Graysmith reúne junto a un policía la evidencia suficiente para conocer la identidad del asesino. Pero nunca se realizó una investigación relacionada a esto. Y de hecho, en la actualidad las autoridades mantienen la investigación abierta y en busca de que las víctimas y sus familiares reciban justicia. Sólo como nota, hace unos meses un equipo privado dijo haber encontrado al asesino, pero el FBI dijo que el resultado era poco probable y que seguirían en busca del criminal.

En The Batman, el asesino en serie escribe acertijos y códigos dirigidos a Batman para que este los resuelva. Cada uno de los acertijos revelan la razón por la cual la víctima fue asesinada, y los dirige hacia el siguiente nombre en su víctima. A diferencia del Zodiaco, el Acertijo tiene un objetivo con sus asesinatos: romper con la falsa fantasía de un cambio y la salvación de Gótica.

Taxi Driver

Taxi Driver de Martin Scorsese, con un guion de Paul Schrader, es una de las mejores películas en toda la historia. Poco a poco logra meternos en la mente de un psicópata que se plantea una tarea perversa. Una de las partes más interesantes del personaje principal, Travis, es que es un sujeto con mucha paciencia… y eso lo hace aún más peligroso.

The Riddler en The Batman es igual. Un tipo lo suficientemente paciente como para llevar a cabo un plan exacto que lleva meses de preparación. La película de Reeves te lleva, de a poco, dentro de la mente de este asesino para descubrir su razones, lo que lo mueve, sus necesidades y carencias. Pero lo que lo hace más fascinante, es que Travis no sólo comparte similitudes con The Riddler, sino con el mismo Batman.

Batman es un personaje con muchas manías. Su amor por Ciudad Gótica se mezcla con una obsesión por vestir una máscara. En muchas historias dentro del imaginario de Batman, se ha planteado la idea de que Batman bien podría pertenercer a la galería de villanos que el mismo enfrenta. Su razones son oscuras, son obsesivas y a veces, son violentas. La única diferencia es que él se ha planteado una serie de principios. Pero de ahí en fuera no hay mucha brecha.

Y sin irnos tan lejos. Bruce Wayne es un sujeto al que le gusta vestirse como un murciélago y salir a pelear contra criminales. En The Batman, en su año dos, la gente lo ve con temor (como un freak) porque no entiende la necesidad de vestir una máscara y esconderse. Además, Batman es él que decide qué está bien y qué está mal, lo cual lo puede hacer más peligroso.

The Godfather (I y II)

The Godfather de Francis Ford Coppola es la mejor película sobre la mafia en la historia del cine. Y es tan importante y tan grandiosa, que no sólo ha servido como referencia para prácticamente cualquier película con mafiosos, sino para algunos cómics. El universo de Batman no fue la excepción, y el escritor Jeph Loeb tomó algo del imaginario de los Corleone para escribir The Long Halloween.

Este título, considerado uno de los mejores sobre el caballero de Gotham, a su vez fue una de las bases que tomó Matt Reeves para escribir The Batman. Así que la recomendación parece bastante obvia. Para aquellos que no han leído el cómic, han de saber que la historia está protagonizada por Batman, James Gordon y Harvey Dent, quienes forman un equipo para encontrar a un nuevo asesino en serie que toma víctimas en días festivos a partir de Halloween.

Todo esto se desarrolla en medio de una Gótica sumida en la corrupción y liderada por el capo más poderoso y peligroso del lugar: Carmine Falcone, quien está en constante guerra con la familia de Salvatore Maroni. No es que Falcone tome el lugar de un Corleone o alguna de las otras Familias en El padrino, pero hay referencias tan directas a la cinta, que es imposible no verlas tanto en el cómic como en la cinta. Así que verla sirve para calentar motores. ACÁ les contamos más de The Long Halloween.

El pilón de Batman

El vampiro que ataca a una gallina

Esta no es propiamente una película, no es un documental, ni un cortometraje. Es un video sobre un murciélago acechando una gallina hasta que logra moderla por el ano. ¿Y por qué les ponemos este video? Primero, porque es bastante interesante; y en segundo lugar, porque crean o no, sirvió de inspiración para Robert Pattinson en la construcción de Batman… o algo así.

La cosa es que Pattinson se metió a internet para buscar videos de murciélagos peleando para ver si encontraba algo interesante para crear el personaje de Batman. Y lo primero que le salió fue este video en donde un murciélago acosa a una gallina durante tanto tiempo, que la gallina simplemente se cansa y se queda dormida. Cosa que aprovecha el quiróptero para atacarla.

Y uno podría pensar que se iría directamente al cuello como todo un depredador. Pero no, el murciélago se va directamente al ano porque siempre buscan las parte del cuerpo donde la piel sea más delgada. La saliva del murciélago es un anestésico (y un anticoagulante), por lo que la gallina no tiene chance ya de responder al ataque.

Robert Pattinson vio el video y se lo envió a Matt Reeves diciéndole que tenía una idea maravillosa para la película. Esta anécdota la contó el actor durante una entrevisa entre risas. Pero si no han visto la película, tendrán que descubrir si un succionador forma parte de los increíbles gadgets de Batman. O tal vez podríamos ver que todo se trató de una broma de Pattinson a Reeves. Sean peras o manzanas, quí les dejamos el video.