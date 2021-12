Channing Tatum salva a Sandra Bullock de Daniel Radcliffe en el tráiler de ‘The Lost City’

Puede que el 2021 se estén terminando –porque faltan unos cuantos días para darle carpetazo–, pero cerramos el año con noticias bastante emocionantes dentro de la industria cinematográfica. Desde ya podemos decirles que el 2022 pinta espectacular, porque ya se confirmó el estreno de un montón de películas que lucen increíbles, aunque apenas nos enteramos de una que probablemente les vuele la cabeza, se llama The Lost City.

Resulta que durante el 2020, Paramount Pictures estuvo trabajando en un proyecto bastante grande junto a dos figuras grandes de Hollywood, ni más ni menos que Sandra Bullock y Channing Tatum. Entre los tres y de la mano de los directores Adam y Aaron Nee (quienes estuvieron detrás de cintas como The Last Romantic o Band of Robbers), crearon una trama llena de acción, mucha intensidad y un gran toque de comedia.

Sandra Bullock y Channing Tatum unen fuerzas en ‘The Lost City’

Pero luego de buscar una historia qué contar y varios meses de filmación en República Dominica, por fin conocemos qué era lo que se traían entre manos: una película llamada The Lost City. Y si ustedes tenían dudas sobre lo que podría resultar entre la compañía y este par de estrellas de la industria cinematográfica, nos acaban de compartir el tráiler oficial de esta producción y podemos decirles que la disfrutarán a lo grande con unas palomitas.

En este adelanto conocemos a Loretta Sage (Sandra Bullock), una escritora que ha a pasado su carrera escribiendo sobre lugares exóticos en novelas de romance-aventura bastante exitosas protagonizadas por un modelo llamado Alan (Channing Tatum), que ha dedicado su vida a encarnar al héroe, ‘Dash’. Pero en una de sus giras de presentación, es secuestrada por un multimillonario –interpretado por Daniel Radcliffe– que quiere que ella lo lleve a un tesoro del cual escribió.

Esta película llegará muy pronto a los cines

Deseando demostrar que puede ser un héroe en la vida real y no sólo en las páginas de sus libros, Alan va a rescatarla. Embarcados en una épica aventura en la selva, la pareja tendrá que trabajar para sobrevivir a la situación y encontrar el antiguo botín antes de que se pierda para siempre (Ojo con la participación de Brad Pitt). Así que como verán, esta película llena de comedia y acción seguramente será ideal para pasar un buen rato en el cine.

The Lost City llegará a salas de cine en marzo de 2022. Aunque por el momento no han confirmado el día exacto en que podremos verla en México, con este primer adelanto nos queda muy claro que busca ser una de las películas más taquilleras del año. Pero ya estuvo bueno de hablar, a continuación les dejamos el tráiler oficial de la nueva cinta de Channing Tatum, Sandra Bullock y Daniel Radcliffe: