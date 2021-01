¿Seth Rogen como Dwight?: Checa el casting que estos actores hicieron para ‘The Office’

Hay series que se quedan en el corazón de las personas para siempre y The Office es, sin duda, una de ellas. Por supuesto, mucho de ese cariño tiene que ver con el carisma que los actores y actrices imprimieron en sus interpretaciones. Y es que siendo honestos, no nos imaginamos a alguien que no fuera Steve Carell haciéndola de Michael Scott.

Pero eso pudo ser diferente y aquí tenemos el video que lo comprueba. A través del canal de YouTube oficial del show, se compartió un clip con las audiciones que diversos actores hicieron para intentar unirse al elenco de la oficina más divertida de la TV. ¿Pudieron ser mejor que los originales? No lo sabemos, pero había potencial.

El proceso de casting para ‘The Office’

The Office comenzó emisiones por ahí de 2005, pero el reclutamiento para los interpretes de los personajes había comenzado un par de años atrás. Así lo especifica este video, además de mencionar que el proceso de casting duró cerca de tres meses. Evidentemente, eso no es lo increíble del asunto.

Si bien ya se sabía que algunos de estos actores habían sido tomados en cuenta para los protagónicos de la serie, nunca nos pasó por la cabeza que los veríamos en acción -o bueno, al menos en el intento de hacerse con un papel-. Y la verdad es que no lo hicieron mal, pero el destino estaba escrito para quienes finalmente se quedaron.

Ellos pudieron quedarse con los protagónicos

De todas formas resulta interesante ver al buen Seth Rogen, ese actor que hemos visto en infinidad de comedias como Superbad o The 40 Year-Old Virgin (en la que coincidió con Carell, por cierto), interpretar por un momento al icónico Dwight Schrute. Para ese personajazo, también lo intentaron otros talentosos como Judah Friedlander (Zoolander), Patton Oswalt (Brooklyn Nine-Nine, Two And A Half Men).

En el video recién compartido también vemos a Bob Odenkirk (el mero mero de Better Call Saul) haciendo lo suyo para intentar quedarse con el protagónico de Michael Scott. Por su parte, se ve que Kathryn Hahn (Lily Lebowski en Crossing Jordan) tenía ganas de hacer a Pam.

Y si hay un personaje que estuvo bastante reñido entre los candidatos, ese fue el de Jim Halpert. Acá también se aprecia la audición que John Cho (series reboot de Star Trek) y Adam Scott (Party Down) hicieron. Y bueno, para echarle el toque de nostalgia, el video cierra con las audiciones de los actores que finalmente se quedaron en el elenco principal.

¿Habrían funcionado los demás? Tal vez, porque no cabe duda que tenían el talento para interpretar a los icónicos personajes. Pero, como dijimos, el destino -el staff de producción, obvio- tenía contemplados a Steve Carell, Rainn Wilson, Jenna Fischer, John Krasinski y más para traernos esta estupenda serie. Acá te dejamos el video con los castings.