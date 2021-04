¡Ahí vienen los zombies! Netflix libera el tráiler oficial de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder

¿A quién no le gusta ver una buena película de zombies? Estamos seguros que por acá tenemos a muchos fanáticos de estas historias postapocalípticas que para ser honestos, siempre nos mantienen al filo del sillón. Pero desde hace un buen rato, el cine que involucra a estos personajazos aterradores se estancó un poco; sin embargo, próximamente se estrenará en Netflix una cinta que promete cambiarlo todo: Army of the Dead.

Desde hace un buen rato se supo que el gigante del streaming estaba trabajando en este proyecto junto al mismísimo Zack Snyder, siendo esta una secuela del famoso filme del director, Dawn of the Dead de 2004. A pesar de esto, muchos de los detalles se los guardaron por un buen rato, pero finalmente a mediados de 2019 revelaron el elenco que participaría en esta producción y confirmaron que las grabaciones arrancarían en el verano de ese año.

Por fin tenemos el tráiler de ‘Army of the Dead’

Luego de mucha incertidumbre, a inicios de este 2021 aparecieron las primeras imágenes de Army of the Dead, donde tuvimos chance de checar a Dave Bautista, Ana de la Reguera, Ella Purnell Hiroyuki Sanada y muchos más en sus respectivos personajes. Pero ahora, el tío Netflix se rifó presentándonos el tráiler oficial de la película y solo podemos decirles que visualmente –como todo lo que hace Snyder– se ve impresionante.

En este adelanto vemos al grupo de mercenarios encabezados por Scott Ward (Bautista) llevando a cabo el mayor robo que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas, todo esto justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. El problema aquí es que para salirse con todo el dinero, estos intrépidos y singulares hombres y mujeres, además de trabajar en equipo tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que esto conlleva.

Y sí, como podrán imaginarse, a pesar de ser muy valiente y decididos con esta misión, deberán enfrentarse a enormes hordas de zombies que les harán la vida de cuadritos (aunque por ahí hay un tigre que se ve sumamente aterrador). Esta película es todo lo que los amantes del cine de muertos vivientes piden, muchísimas escenas de acción, un poquito de violencia extrema, mucha sangre y situaciones sumamente estresantes.

Army of the Dead, la nueva cinta de Zack Snyder estará en el catálogo de Netflix el próximo 21 de mayo. Mientras aguantamos a que llegue esa fecha y sin más qué decir, a continuación les dejamos el tráiler oficial de la película: