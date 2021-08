A finales de 2020, Warner Bros. anunció que varios de sus títulos programados para 2021, se estrenarían de manera simultánea en cines y en HBO Max. Este plan sólo tendría efecto para 2021… y parece que cumplirán sus compresa. De acuerdo con medios como Variety, AMC Theaters llegaron a un acuerdo con Warner Bros. para que estrenen sus películas de manera exclusiva en salas de cine con una ventana de 45 días.

Esta noticia se suma al anuncio que hizo AMC de que para finales de 2021, aceptará pagos con bitcoin para la compra de boletos. Y también está trabajando para crear tecnologías que acepten el uso de Apple Pay y Google Pay. La empresa ha aplicado estas medidas para facilitar la experiencia de los espectadores al ir al cine e ir recuperando poco a poco el mercado que se ha visto tan afectado.

¿Qué debemos considerar?

Cuando hablamos de los efectos de la pandemia en la industria del cine, específicamente en el área de exhibición, hemos de considerar un montón de elementos que van más allá de la crisis sanitaria por sí misma (aunque de aquí lleguen varios de esos puntos).

Desde luego están las medidas que cada país/ciudad aplica, y aunque la mayoría mantiene las salas de cine abiertas, se continúan con algunos términos como la ocupación limitada dentro de salas para procurar la sana distancia y cómo algunas exhibidoras aún prohiben la venta de alimentos y bebidas para su consumo dentro de las mimas.

También se deben mencionar los repuntes y olas que han surgido durante la pandemia. Australia, por ejemplo, acaba de entrar a su sexta cuarentena y en México atravesamos una tercera ola que ha reforzado algunas medidas y mensajes de permanecer en casa. Es decir, salir sólo cuando sea indispensable o necesario y evitar los lugares que no estén ventilados.

La variante delta ha puesto de cabeza muchos de los avances que se habían logrado. En Estados Unidos se ha reportado una caída en la taquilla a partir del temor que genera esta variante que que se replica más rápidamente y puede ser más letal. Del otro lado, es la resistencia a vacunarse por parte de algunos grupos que no son menores.

Por último, y no menos importante, está la estrategia que los estudios han implementado para lanzar los títulos que guardaron durante meses o años. Disney y Warner Bros., por ejemplo, fueron dos de las casas que más títulos tenían programados, y mientras Warner lanzó algunas producciones enormes en 2020, Disney las guardó para este 2020.

¿Ha servido la estrategia de estrenos simultáneos?

Los resultados han variado, pero el único común denominador es que no han sido los mejores o lo que esperaban. Black Widow rompió récords con una recaudación en su primer fin de semana de 80 millones de dólares (su estreno estaba programado para el primer semestre de 2020) mientras The Suicide Squad reunió 72.2 millones de dólares en su primer fin de semana (ACÁ la reseña).

No son cifras despreciables, pero hemos de considerar algo: estas películas se estrenaron de manera simultánea en plataformas de streaming, en Disney+ y en HBO Max, respectivamente. ¿Cuántos prefirieron verla en casa y no ir al cine?, ¿cuáles son las afectaciones de esta estrategia para los exhibidores?

A finales del año pasado, Warner anunció que todas las películas que lanzaría en 2021 se estrenarían de manera simultánea en salas de cine y en HBO Max para impulsar su plataforma de streaming e intentar recuperar su inversión. Imagínense, The Suicide Squad costó unos 185 millones de dólares y se invirtieron 100 millones más promoverla. O Mulan que costó 200 millones de dólares…

Muchos criticaron esta estrategia. Directores como Christopher Nolan (AQUÍ nuestra entrevista con él) –quien estrenó TENET en septiembre de 2020– o Denis Villeneuve –quien estrenará Dune en octubre de este 2021–, hicieron público se desacuerdo con la decisión. Incluso hubo un conflicto con una de las copoductoras, Legendary, por hacer esto…

Pero el plan siguió y hasta ahora, en HBO Max se han estrenado títulos (simultáneos y ya disponibles en nuestro país) como The Judas and the Black Messiah, Little Secrets, Wonder Woman 1984, Space Jam: A New Legacy, The Conjuring 3 y se espera llegue The Suicide Squad y luego The Matrix 4 y Dune, esta última como la apuesta más grande de Warner Bros. este año (AQUÍ te decimos por qué).

Pero ahora, en un giro de 180 grados en esta estrategia, en 2022 terminarán los estrenos simultáneos. Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona este plan.