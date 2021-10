5 cosas que podemos esperar de ‘Venom: Let There Be Carnage’ con Tom Hardy

En 2018, Tom Hardy protagonizó Venom, la primera película en solitario de este antihéore de Marvel que se convirtió en uno de los éxitos en taquilla más sorprendentes en el año (se acercó a los mil millones de dólares en su taquilla internacional).

Sus impresionantes dieron le dieron a Sony las razones suficientes para dar luz verde a una segunda producción en la que supimos nuestro protagonista se enfrentaría a Carnage interpretado por Woody Harrelson (consejo de vida, siempre esperen una escena postcréditos). Así, poco a poco se fueron revelando los detalles de Let There Be Carnage.

El regreso de Hardy como Venom con Michelle Williams, Andy Serkis en la dirección, más los agregados de Harrelson con Naomi Harris y Stephen Graham. Y ahora, después de tanto tiempo de espera, es que Venom: Let There Be Carnage se ha estrenado y es todo lo que estábamos esperando. Así que acá les contamos 5 cosas que estamos seguros, van a disfrutar con esta nueva entrega.

Carnage, el mejor villano

Durante mucho tiempo, pensamos que Venom era un villano. Es decir, sabemos que se mueve con celos frente a Spider-Man (Eddie Brock habla sobre un asesino pero Spider-Man descubre que la información del periodista estaba mal… de ahí nace el odio), pero no se trata de un enemigo mortal como podríamos pensar, sino de un antihéore que deambula entre la culpa y el poco control que Eddie tiene sobre Venom.

En ese caso, desde que salió Venom en 2018, reconocimos a este personaje como un sujeto complejo que no era necesariamente malo. Y en ese caso, el verdadero villano (Riot se queda cortísimo) es Carnage, quien hace su entrada triunfal en Let There Be Carnage con la interpretación de Woody Harrelson.

Cletus Kasady y Carnage aparecieron en la década de los 80 como una versión aún más aterradora de Venom física y psicológicamente hablando. Se trata de un asesino en serie que escapa del Ravencroft Institute for the Criminally Insane. En varias ocasiones y gracias a algunas de sus características, ha sido comparado con con Hannibal Lecter (nivel de maldad) y con el Joker (un personaje casi caricaturesco).

Para esta cinta, Harrelson toma a uno de los personajes más esperados para la pantalla grande. ¿Y lo mejor? También vemos a Frances Barrison o Shriek, algo así como la Harley Quinn de Joker. Shriek es interpretada por Naomi Harris, y en su historia, también escapa del “manicomio” junto a Cletus, representando una de las parejas más temidas del universo de Marvel.

Un gran elenco

Cuando hablamos de grandes elencos, solemos voltear a ver a Quentin Tarantino, Wes Anderson o Adam McKay, aquellos que logran reunir a las y los mejores actores dentro de una misma película. Sin embargo, quizá ya sea tiempo de ir considerando a Andy Serkis.

¿Por qué lo decimos? Porque en 2018 con Mowgli trabajó junto a Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Cate Blanchett, Naomi Harris, sin olvidar que él mismo participó en la cinta. Y ahora, en su regreso como director en la segunda entrega de Venom, vuelve a reunir a un gran elenco.

Como sabemos, Venom: Let There Be Carnage está comandada por Tom Hardy como Eddie Brock. Hardy es, sin duda, uno de los mejores actores de su generación que ha recibido nominación a los Oscar por The Revenant y la aclamación de la crítica con cintas como Bronson, Locke, Inception, Dunkirk y su paso por Peaky Blinders. Hardy es uno de los colaboradores más conocidos de Christopher Nolan, pero también ha trabajado con Ridley Scott, Guy Ritchie y George Miller, entre otros.

Luego está el regreso de Michelle Williams como ​Anne Weying. Williams no necesita presentación, pero ahí les va. Ha recibido cuatro nominaciones a los Oscar por películas como Brokeback Mountain, Blue Valentine, My Week with Marilyn y Manchester by the Sea, entre muchos otros reconocimientos por su trabajo con directores como Martin Scorsese y Ridley Scott.

Y por último, pero no menos importante, Woody Harrelson como Carnage. El actor ha estado nominado en tres ocasiones a los premios de la Academia por cintas como The People vs. Larry Flynt, The Messenger y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. También en la televisión ha hecho lo suyo, entre lo más destacado con True Detective en su primera temporada (la mejor), sin olvidar su colaboración con los hermanos Coen, Oliver Stone o Terrence Malick.

Una historia… ¿de amor?

La primera entrega de Venom de 2018 recibió críticas mixtas, pero fue un éxito en la taquilla al llegar, casi, a los mil millones de dólares. Todas y todos confiamos en Hardy para liderar este proyecto, y la realidad es que lo hizo bastante bien dentro en una cinta que jugó con la comedia (¿recuerdan la escena de la langosta?) y el horror corporal de maneras inesperadas. ACÁ les dejamos nuestra reseña.

Para Venom: Let There Be Carnage, se aumentaron las apuestas en ambos sentidos bajo la dirección de Serkis. Por un lado, los efectos especiales en relación a los simbiotes, pasaron a un nuevo nivel al presentarnos a una versión más grande y grotesca de Venom en piel de Carnage.

Y luego está la parte de la comedia, la cual, irónicamente, radica en las relaciones de pareja que se ven en la cinta (y no precisamente entre Eddie y Anne). Primero, como les contamos, tenemos a Carnage y su interés amoroso conocido como Shriek. Su única intención es escapar para poder casarse y vivir su amor… no sin antes realizar algunas fechorías en el camino.

Pero la segunda relación es la más divertida: Eddie Brock y Venom. Constantemente, Eddie lucha contra Venom para poder controlar sus impulsos, pero siempre sale perdiendo. Y de hecho, el no llegar a ningún acuerdo, es el principio de todo, pues Venom está insatisfecho y busca un cuerpo más “dócil”.

En pocas palabras, Venom engaña a Eddie con Cletus, pero le sale el tiro por la culata al originar un simbionte más poderoso y malvado: Carnage. Lección de la película: no seas infiel.

Un nuevo aliado para Venom

Los fans de Venom, al menos con esta cinta, esperamos que sea el paso para el Maximum Carnage donde Venom y Spider-Man se unen para enfrentar a Carnage, siguiendo el curso de los cómics donde surgen algunas variantes de este villano más o menos poderosas. Pero lo que sí es un hecho, es que se abre camino para otro personaje de la saga de Venom.

¿De quién hablamos? De Toxin. Stephen Graham da vida al detective Mulligan. En los cómics, Patrick “Paddy” Mulligan se convierte en el huésped de un “hijo” simbionte de Carnage llamado Toxin que si bien no puede vivir sin un cuerpo humano, es bastante poderoso.

En los cómics, Toxin crea una relación cercana con Spider-Man a partir de su rechazo hacia Venom y Carnage (a quienes derrota una vez). Por lo que se convierte en una especie de vigilante que usa su tiempo para atrapar a los criminales (algunos con poderes sobrehumanos) de The Raft, una prisión de máxima seguridad.

La presencia de Mulligan en Venom: Let There Be Carnage, y algunas situaciones de las que no hablaremos aquí, nos dicen que podría aparecer en otras producciones como la tercera entrega de Venom (la cual depende de la taquilla, obviamente) y, quizá, en algún momento forme parte de ese esperado spider-verse que está próximo. AQUÍ los primeros rumores.

El multiverso con Mobius, Kraven, Venom y Spidey

Desde hace mucho se ha pedido a gritos que todos los personajes de Marvel en los cómics, se reúnan en la pantalla grande y dentro del MCU. Rogamos por los X-Men y los Fantastic 4, también por Deadpool. Después de tanto tiempo, comenzaron a conformarse estos planes y más pronto que tarde, los veremos reunidos en las próximas Fases.

¿Pero qué hay de las franquicias que no están en manos de Disney? Sony y Marvel Pictures llegaron a un buen acuerdo para que Spider-Man con Tom Holland, le entrara al MCU y el resultado ha sido espectacular. Por lo que nuestras apuestas están en que la posible entrada de Venom con Hardy también sea un éxito.

Ahora bien. Las escenas postcréditos nos dieron a entender que será una realidad ver reunidos a Holland y Hardy. Muchos creen que en No Way Home mientras otros dicen que será sólo una escena postcréditos también. No lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que se trata del principio del spider-verse con más personajes.

Sabemos que el Doctor Octopus de Sam Raimi estará en No Way Home junto al Duende Verde y otros Siniestros (se dice que Jamie Foxx también le entrará al quite como Electro). AQUÍ la teoría.

Estó sólo confirma que fuera de esta cinta, también se reunirán otros personajes como Morbius con Adrian Toomes (Michael Keaton como Vulture en Homecoming) y Venom en enero de 2022 (Jared Leto es el protagonista). Por lo que también es de esperarse que Venom aparezca en Kraven the Hunter en 2023 (con Aaron Taylor Johnson). ¿Qué dicen?