Así ha sido la evolución del PlayStation a lo largo de los años

El PlayStation ha sido una de las consolas para videojuegos más exitosas de toda la historia por un montón de razones, desde su diseño, pasando por la enorme lista de títulos memorables hasta la jugabilidad. Cuando fue presentado el PlayStation 1 (o PS One para los cuates) fue una verdadera revolución, pues nadie creía que se pudiera tener gráficos tan impresionantes en aquella época.

Con el paso de los años, las siguientes versiones del PlayStation lo único que hicieron fue mejorar y a pasos agigantados, adaptando a sus consolas con las nuevas tecnologías que tienen a la mano, logrando que la empresa se convirtiera rápidamente en un referente de los videojuegos. Por ahora, Sony está a nada de presentarnos el PlayStation 5, pero es importante recordar los orígenes y la evolución de todas sus consolas, pues el PS One nació por una disputa un tanto curiosa con otro gigante japonés de la misma rama.

En 1991, Sony quería entrarle de lleno al mercado de los videojuegos, que por aquel entonces estaba controlado por Nintendo. Ambas compañías unieron fuerzas para trabajar en un proyecto para incorporar juegos en CD en el Super Nintendo y que fue presentado en la feria tecnológica Consumer Electronic Show de ese mismo año.

Aunque esta asociación pintaba para grandes cosas, como todo lo bueno, no duró para siempre. Al día siguiente de esta presentación, Nintendo rompió las relaciones con Sony para asociarse con Philips. Fue entonces cuando la empresa japonesa comenzó a enfocar sus esfuerzos en un proyecto propio para crear una nueva consola.

Tras casi tres años de trabajo duro, el 3 de diciembre de 1994 llegó al mercado japonés el PlayStation 1, pero el verdadero boom de esta consola llegó cuando se lanzó a nivel mundial en septiembre de 1995, pues era algo que nadie había visto hasta ese momento.

El nacimiento de un ícono

PlayStation 1 se convirtió rápidamente en una de las consolas más populares de todos los tiempos debido a las facilidades que ofrecía para todos los gamers, desde juegos que ya estaban en formato CD, gráficos en 3D bastante sorprendentes para la época, la oportunidad de enlazar dos consolas con un cable y sobre todo, la posibilidad de guardar partida en el accesorio Memory Card, ¿se acuerdan de esta maravilla?

Otro de los grandes aciertos de Sony fue el control que le pusieron a esta consola, el llamado mando analógico DualShock, que gracias a su diseño y a la función de vibración (algo muy innovador) se convirtió en el modelo a seguir dentro de la industria. En ese entonces solamente tenía los clásicos botones de acción que permitían explorar mejor un videojuego, pero más tarde lo renovaron para agregarle los joysticks.

Además de estas maravillas tecnológicas, el primer PlayStation incluía un montón de juegos que nos acompañaron en nuestra infancia, como Crash Bandicoot, Tomb Raider, Resident Evil, Gran Turismo, Tekken, Final Fantasy, Ridge Racer, Metal Gear Solid o FIFA. En aquel momento se llegaron a publicar casi 8 mil juegos solo para esta consola.

El PlayStation original sigue siendo una de las consolas más vendidas de la historia, con más de 102, 49 millones de unidades en todo el mundo y con una reedición que Sony lanzó hace algunos años con juegos pregrabados, para recordarnos que aunque actualmente ha sido superada en cuanto a gráficos por ellos mismos, es el estandarte más grande de la compañía.

La revolución del PlayStation 2

Después del enorme recibimiento que tuvo el primer PS One, Sony se puso las pilas para presentarnos una nueva consola que terminaría de consolidarlos como un gigante dentro de los videojuegos. En marzo del 2000 llegó a nuestras vidas el PlayStation 2, que con el paso del tiempo se volvió en un clásico instantáneo por varias razones.

Para empezar dejaron el color gris para ponerle un negro mucho más elegante y llamativo. Pero hablando de las especificaciones técnicas, este PlayStation mejoraba por completo las gráficas 3D, logrando que se vieran sumamente realistas todos los personajes de los juegos, introdujeron un control que era sensible al tacto y además le añadieron una cámara para la consola, la EyeToy, los micrófonos SingStar y los periféricos músicales para rockear el Guitar Hero.

Por si esto fuera poco, también presentaba una innovación muy importante, pues en él podías ver películas en DVD, todo gracias al cambio cambio de soporte de los juegos, de los CD a este nuevo formato. Aunque ya existía en el PS One, en esta consola se hicieron famosos los títulos de Grand Theft Auto (especialmente Vice City y San Andreas), God of War, Ratchet & Clank, Jak and Daxter: The Precusor Legacy y más.

El PlayStation 2 fue retirado del mercado en el año 2012, y hasta la fecha sigue siendo la consola más vendida del mundo (más de 162 millones de unidades. Estamos seguros que muchos aún lo conservan y de repente lo prenden para revivir los buenos tiempos.

El enorme paso tecnológico

Pasó un buen tiempo para que Sony renovara su consola insignia y fue hasta 2007 cuando llegó a todo el mundo el PlayStation 3, que fue el verdadero cambio para que la empresa apostara por mirar hacia las nuevas tecnologías que apenas se estaban desarrollando o que llevaban poco tiempo en el mercado, con películas y juegos estereoscópicos en 3D y un mando de movimiento, el PlayStation Move

Para esta consola volvieron a cambiar el formato de los juegos, en esta ocasión a Blu-ray, además de incorporar un puerto de salida HDMI, el cual permitió mejorar la resolución hasta 1080p de todos los juegos. PlayStation 3 es la primera en introducir un disco duro interno, haciendo que desaparecieran para siempre las queridas Memory Card’s.

Otra de las grandes innovaciones de este PlayStation fue que le dijeron adiós a los cables para sus controles, pues fueron de las primeras compañías de videojuegos en presentar un control completamente inalámbrico. Además, incluyeron PlayStation Network, la plataforma de juegos, música, películas, televisión en línea de la consola y con él también llegó la PlayStation Store, el cual funciona como un centro para descargar y reservar juegos.

Dentro de los títulos más memorables del PlayStation 3 tenemos nombres bastante fuertes y que se convirtieron en hitazos dentro del mundo gamer como The Last Of Us, Grand Theft Auto V, Uncharted, Batman: Arkham City, Gran Turismo 6 y la saga LittleBigPlanet

La más reciente generación

La siguiente generación, y la consola que está actualmente en el mercado es el PlayStation 4, la cual salió en 2013. Esta consola ha ganado en potencia y calidad gráfica a todos sus antecesores con la introducción de un CPU y GPU de alto rendimiento que le gana en cuanto a calidad de gráficos a muchos en el mercado.

Gracias a la potencia que tiene esta joya que muchos gamers aman, Sony pudo introducir la realidad virtual gracias al casco PlayStation VR. Por si esto no fuera suficiente, también le hicieron grandes cambios al control, pues ahora cuenta con la capacidad de capturar pantallas y vídeos, una barra luminosa y hasta un panel táctil.

Además, introdujeron el PlayStation Now, un servicio de suscripción en línea que te da acceso a un montón de títulos de PlayStation 3 y 4, para que transmitas o descargues bajo demanda. Puedes incluso jugar en un computadora si cuenta con esta maravilla y el control de la consola.

El Play Station 4 se ha convertido en la segunda consola más vendida de la historia con más de 102,8 millones de unidades vendidas, superando así al PlayStation 1, contando con juegos grandiosos como Death Stranding, Bloodborne, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn y muchos más.