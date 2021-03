Se armó: ¡Ya puedes jugar gratis ‘Crash Bandicoot: On The Run’!

Crash Bandicoot es una de las franquicias de videojuegos más queridas por los gamers, de eso ni hay ni la menor duda. Prácticamente desde que se lanzó la franquicia, cada entrega de esta aventura ha sido bien recibida y ahora, tenemos una nueva oportunidad de pasar un buen rato de diversión de la mano de este personaje.

Recién se acaba de lanzar Crash Bandicoot: On The Run!, un título que estará disponible para dispositivos Android y iOS a partir de este 25 de marzo a través de las tiendas en línea de estos sistemas operativos. Por acá te explicamos un poco de las características del juego para que le saques el mayor provecho.

‘Crash Bandicoot: On The Run!’ llega a iOS y Android

Si ya no sabes qué otro juego para móvil descargar, este es tu día de suerte. King Digital Entertainment se lució y por fin liberó Crash Bandicoot: On The Run! en la Apple Store y Play Store. Los desarrolladores (también conocidos por la exitosa saga de Candy Crush) se guardaron un buen rato el juego ya que la versión beta había salido el año pasado tan solo en algunos países… pero ya está listo y fresco para que lo empieces a jugar.

Advertisement



“Estamos realmente entusiasmos de lanzar esta saga tan conocida y amada en móviles… Nuestra ambición es la transformación de la experiencia runner para fundirla con la jugabilidad clásica de Crash“, dijo Stephen Jarret, vicepresidente de diseño en King, a través de un comunicado (vía Meristation).

Para conseguir el juego, lo único que debes hacer es buscarlo en la Play Store y la App Store. El archivo pesa 184 megabytes desde la tienda virtual para Android y 250 megabytes para los dispositivos de Apple. Lo mejor: ES COMPLETAMENTE GRATIS. Ahora sí, a jugar sin parar.

Detalles y otras cosillas

Este es un juego estilo ‘runner’ en el que Crash y su hermana Coco pasarán por diferentes obstáculos con el objetivo de detener al siempre malévolo e icónico Dr. Neo Cortex. Pero en esta ocasión no solo se trata de ir recolectando las frutas y las máscaras tiki como se ha hecho en otras ediciones de la franquicia.

También habrá diferentes retos de carrera, pruebas de tiempo, desafíos de recolección por medio de los cuales deberás derrotar a los secuaces del alocado y maniático profesor Cortex. Además, el videojuego se actualizará continuamente para agregar nuevos objetivos, skins de personajes mejoradas y otras características geniales.

De la misma manera, podrás jugar con amigos o con otras personas ya que el Crash Bandicoot: On The Run te permitirá realizar partidas diferidas a través de las cuales podrás jugar contra otros retadores, de manera individual o en equipo, para obtener recompensas. Ya no te contamos más, mejor ve a la tienda en línea de tu preferencia y comienza la aventura.