¡Ufff! Los videojuegos ‘Disco Elysium’ y Life Is Strange’ tendrán sus series de TV

Adaptar un videojuego a una película o una serie de televisión no es una tarea sencilla, pero ahora más que nunca se ha vuelto algo mucho más habitual. Ejemplos tenemos varios como Uncharted, The Last Of Us, Sonic The Hedgehog, Halo, Arcane (basada en League Of Legends) y la lista continúa ahora con Disco Elysium y Life Strange, dos de los títulos más populares de los últimos años.

Pues bien, este par de juegos oficialmente tendrán sus propias series de TV y estas podrían llegar directamente a Amazon Studios de la mano de la casa productora dj2 Entertainment. Ambas entregas están en desarrollo temprano, pero ya hay algunos detallitos que vale la pena comentar.

El acuerdo entre Amazon Studios y dj2 Entertainment

Si no tienen en mente quienes son dj2 Entertainment, entonces quizá los reconozcan más por ser los encargados de llevar a Sonic The Hedgehog al cine. Este estudio precisamente se especializa en adaptar videojuegos para entregas ya sea en largometrajes o series de televisión… y justamente, han cerrado un jugoso acuerdo con Amazon Studios.

La cosa está así: dj2 tiene varios proyectos en puerta tanto cinematográficos como para la televisión y de acuerdo con Collider, Amazon podrá escoger algunos para que se transmitan en su plataforma de streaming (Amazon Prime Video). Y no solo eso, sino que también crearán más contenido a futuro.

“Es un verdadero honor tener a Prime Video como nuestro socio de plataforma. Un socio que realmente nos apoye, así como nuestras grandes ambiciones, para contar las mejores historias de juegos internacionales”, dijo en un comunicado Dmitri M. Johnson, producto de dj2. Dicho esto, ¿qué títulos son los que posiblemente se trabajen en esta asociación?

Disco Elysium, Life Is Strange y más

Veamos qué posibilidades tiene Amazon Studios para llevar en exclusiva a Prime Video. Si echamos un ojo al sitio web de dj2 Entertainment, nos daremos cuenta de que esta casa productora ya tiene bastantes proyectos en mente de cara al futuro, algunos ya pactados con otras plataformas de streaming. Por ejemplo, parece que Netflix ya tienen pactada una serie animada basada en la saga de videojuegos de Tomb Raider.

Ahí también aparece Sonic The Hedgehog, que es la película del erizo azul que trabajan de la mano de Paramount Pictures. Pero fuera de esos dos títulos, todos los demás proyectos de dj2 aún no tienen una casa productora ni distribuidora indicada en su catálogo del sitio. Entonces, esto podría ser una señal de que varias de esas entregas -aún en desarrollo temprano cabe destacar- podrían parar definitivamente en Amazon Studios.

¿Y cuáles son los proyectos? Ahí, destacan las series live-action de Life Is Strange, el popular juego de Square Enix de 2015, y Disco Elysium que en 2019 fue la gran sorpresa de la industria. El primero de estos juegos nos muestra a una chica llamada Max que tiene habilidades para retroceder el tiempo y cambiar el curso de las cosas, además de que tiene premoniciones inquietantes del futuro.

Disco Elysium, por otra parte, nos cuenta la historia de un detective que debe investigar el caso de un asesinato mientras lidia con la amnesia inducida por las drogas y el alcohol. Otros videojuegos que dj2 está adaptando a futuro son Little Nightmares, It Takes Two, Sleeping Dogs y más. Por supuesto, habrá qué ver si el desarrollo de estas adaptaciones para televisión respetarán las tramas originales de los juegos o si modificarán algo, pero ya es cosa de lo que se anuncie a futuro. Acá andaremos atentos a ver qué pasa, ¿qué les parece todo esto?