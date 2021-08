‘GENis’: El software de genética que llega a México como herramienta en la búsqueda de desaparecidos

Nuestro país da un paso más hacia la modernización en el campo de las ciencias genómicas. Los agresores ya no podrán aplicar la de Bart Simpson, tratando de zafarse con el clásico ‘yo no fui’ y mucho menos con que a ‘Chuchita la bolsearon’. El gobierno de Argentina y la Fundación Sadosky, cedieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el software ‘GENis’, con el que se reducirá el margen de error entre los inocentes y los que no lo son.

Y es que, el programa servirá para acoplar perfiles genéticos tanto en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, como para la identificación de perpetradores de delitos graves e incluso, para la identificación de las víctimas en caso de desastres. Esto, mediante la recopilación de información genética, única e irrepetible, que se almacenará en el banco de perfiles genéticos.

Aunque en realidad se trata de un software de código libre y configuración escalable, se requieren de dispositivos costosos y especializados para su correcto manejo por parte de genetistas especializados. Pero, sin lugar a dudas se trata de un gran avance para la justicia de nuestro país por todo lo que implica.

Inspirado en el FBI

Para que tengas una idea, ‘GENis’ fue inspirado por el “Sistema de Índice Combinado de ADN” (CoDIS) que es utilizado nada más y nada menos que la Agencia del FBI, con el fin de crear bases de datos de perfiles genéticos que permitan intercambiar información de interés para la impartición de justicia. -Ahora sí, podremos ver a nuestros guardianes de la ley jugar al detective de cualquier serie de criminalística. La fiscal Ernestina Godoy, bien podría ser la nueva ‘Candice Renoir’ o la detective Catherine Willows, de CSI.-

En pocas palabras, el programa es clave, porque funciona como una base de datos y permite comparar muestras de ADN y demostrar si alguien que cometió algún tipo de abuso. La herramienta almacena, secuencia y compara el ADN encontrado en diferentes escenas de crimen con el de los perfiles previamente guardados, para establecer recurrencias y reincidencias en casos de violaciones, crímenes o para la búsqueda de personas.

Al menos, así lo ha hecho Argentina desde el 2004, año en el que el software fue desarrollado y patentado. Sin embargo, esta es la primera vez que el programa se utilizará y medirá su eficiencia fuera del país sudamericano. “Para nosotros este proyecto es parte de la misión que tenemos como Ministerio de Ciencia. Entendemos la ciencia como una herramienta de transformación, de construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, y por supuesto también de una ciencia y una tecnología que nos sirva para eliminar la violencia y específicamente la violencia de género, que es un tema tan sensible”, señaló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.

Tratamiento de datos

Aunque ‘GENis’ promete ser una herramienta digital para proveer de justicia a la ciudadanía de una forma efectiva, eficiente y transparente, también tiene sus áreas de oportunidad, por no decir que deja susceptible el tratamiento de los datos personales. Ya que el almacenamiento del software está alojado en los servidores de ‘Amazon Web Services’, la división del gigante tecnológico, encargado de alojamiento en la Nube. -En rigor, un servidor al que se puede acceder en forma remota-.

No obstante, esto apenas está tomando forma, demos oportunidad a las autoridades capitalinas a que se familiaricen con el programa y conforme con ello decidan en qué aspectos puede explotarse mejor, de acuerdo con la justicia de la capital. Tal como señaló la Fiscal General de Justicia, “su fin es la recopilación de datos para dar memoria, verdad y justicia en la Ciudad de México respecto a los delitos de violencia de género”.

‘GENis’, llega en respuesta a la iniciativa de Claudia Sheinbaum, acerca de de un banco genético de agresores sexuales para colaborar con la justicia local en 2019. Mientras que el manejo del software estará a cargo de la propia fiscalía, así como de la Agencia de Innovación Pública.

Esperemos que el ‘GENis’, sea la herramienta necesaria para localizar a muchas de las personas desaparecidas, así como para ayudar a esclarecer los casos de personas inocentes que viven en prisión. Hablando de genética, checa la historia del hámster que volvió a caminar gracias a la edición del genoma y todo lo que se podría lograr en humanos.