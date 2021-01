¡Épico! Goku iba a formar parte de una edición de ‘The King Of Fighters’

Crecer en la década de los 90 seguro que fue un gran momento para los amantes de los videojuegos y del anime. Y debemos decirlo: mucha de esa diversión se la debemos a grandes mentes en Japón que nos entregaron, por ejemplo, la historia de Dragon Ball en la televisión y la acción de The King Of Fighters en las consolas.

Ahora, ¿te imaginas que esos dos universos hubieran compartido escenario? Desde luego, hubiera sido algo épico… De hecho, por más descabellado que suena en la actualidad, estuvo a punto de ser una realidad. Así lo reveló recientemente un desarrollador de SNK, la compañía que creó el emblemático juego de pelea.

‘Dragon Ball’, ‘The King OF Fighters’ y la nostalgia noventera

Todo respetable jugador de ‘maquinitas’ sabe que era casi una tradición repartir unos buenos golpes en The King Of Fighters con el poderoso Rugal, Iori, Terry Bogard y más increíbles personajes de la franquicia. Y aunque ya no están en su apogeo, de repente por ahí nos encontramos alguna máquina de arcade clásica equipada con este juego u otros como Street Fighter, Marvel vs Capcom, Capcom vs SNK y más títulos que definieron el género de videojuego de pelea entre los 90 y los 2000.

Casi en el mismo lapso de tiempo, Dragon Ball (ya sea la primera entrega, Z, GT) se convertía en el una de las series animadas más populares del mundo. Sin temor a equivocarnos, Goku es uno de nuestros protagonistas japoneses favoritos -y si no lo es en tu caso, al menos lo conoces de nombre-. Las peleas y las artes marciales eran la parte sustancial del mundo creado por Akira Toriyama y el videojuego insignia de la SNK… Y ambos universos casi se juntan en algún momento de la historia.

Goku le iba a entra al ‘KOF’

Toyohisa Tanabe, diseñador y supervisor de arte de SNK, se unió a una reciente entrevista para Polygon junto a otros desarrolladores que estuvieron involucrados en la saga de videojuegos de Capcom vs SNK. Tanto Tanabe como sus colegas desenmarañaron un montón de increíbles anécdotas sobre cómo se gestaban los juegos de lucha en los 90, pero sorprendió a todos con una declaración que tuvo que ver con la historia de Dragón Ball.

Dos años antes de entregar el primer crossover de la saga antes mencionada, la gente de SNK trabajó en The King of Fighters ’98 . En su intento por hacerlo lo suficientemente atractivo para competir en el mercado, los desarrolladores pretendían incluir a Ryu y Ken (de Street Fighter de Capcom) como una especie de personajes invitados al título.

“Tengo un secreto que contarte, y no sé si esto es algo que realmente debería estar diciendo… Dos años antes de que saliera Capcom vs. SNK , hicimos The King of Fighters ’98 , y de hecho, tuvimos un poco de tiempo después de terminar el desarrollo… El equipo terminó construyendo el juego con Ryu y Ken en él…“, dijo en primera instancia.

Sin embargo, los creadores de la franquicia KOF no solo querían meter a los dos luchadores principales de Capcom en su videojuego. La idea era que Goku también tuviera una aparición especial y así fue, solo que esa versión del luego no alcanzó a aprobarse; solo quedó en un demo.

“Hicimos esto en el hardware de desarrollo, por lo que, por supuesto, nunca estuvo en un cartucho físico… pero no fueron solo Ryu y Ken con quienes terminamos jugando. También incluimos personajes de Dragon Ball, como Son Goku“, remató Tanabe. ¿Te imaginas lo épico que hubiera sido?