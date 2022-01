Un abogado rosado: Esta es la interesante historia detrás de la creación de Kirby para Nintendo

Este 2022, se celebrarán los 30 años de Kirby, uno de los personajes más conocidos dentro del universo de Nintendo. La firma anunció que a lo largo de 2022, celebrará al personaje, y aunque no dio detalles de cómo ni cuándo, muchos ya están esperando colecciones, mercancía o una nueva toma en un videojuego especial.

Todos sabemos que el empresario Mario Segale fue la inspiración para crear al personaje de Mario. ¿Pero sabían que una persona real también sirvió como base para Kirby? Así que aprovechando la conversación en torno a la malévola bola rosa que succiona todo y a todos, por acá les queremos contar la historia y quién estuvo detrás de su adorable imagen.

Una demanda contra Nintendo

Alguna vez, hace muchos años, Nintendo era una pequeña compañía en Estados Unidos. Salir de Japón fue todo un reto para la firma, y al llegar a suelo americano, se encontraron con varios obstáculos en relación a la cultura, idiosincracia, e incluso, la forma en la que las personas juegan y se obsesionan con los mismos. Así que para la década de los 80, Nintendo of America apenas se estaba abriendo camino mientras luchaba contra otros gigantes.

En 1981, el mercado americano comenzó a crecer con el lanzamiento en arcade de Donkey Kong, el cual se convertiría en el principal juego de Nintendo. En la primera entrega, los jugadores tomaban el rol de Jumpman para salvar a un personaje femenino que se encontraba en las garras de un enorme gorila conocido como Donkey Kong. Con el tiempo, el juego ha ido evolucionando, y su popularidad y éxito han dado como resultado un documental y hasta una caricatura.

Un año después del lanzamiento, en el 82, la empresa japonesa fue citada en un juzgado en Estados Unidos a partir de una demanda emitida por los estudios Universal City, quienes alegaron que Donkey Kong violaba la marca de King Kong. Aquí es donde entra el buen Kirby.

Kirby, un abogado sin sentido del humor

Nintendo of America contrató al abogado John Kirby para representar a la empresa durante la investigación y el juicio. Kirby debía demostrar, primero, que Nintendo no estaba violando ninguna marca con la idea original de Donkey Kong; y en segundo lugar, que Universal sabía esto perfectamente, por lo que no debían pagar por daños y prejuicios.

Kirby viajó a Japón para entrevistar a los creadores de Donkey Kong, y descubrió que la palabra “kong”era sinónimo de “gran gorila”, por lo que se refiere a un término de la cultura japonesa, no específicamente al gorila que trepa el Empire State. Kirby y su equipo de trabajo regresaron a Estados Unidos con la defensa bien preparada. Y pues sí, ganaron.

Durante el juicio de 1984, Kirby llevó una máquina de arcade de Donkey Kong para explicar a detalle cómo no se confundía la marca de Universal con la de Nintendo. De acuerdo con el mismo Kirby, en una entrevista antes de su muerte en 2019, si hubieran perdido el caso, Nintendo of America quizá no hubiera existido y la historia de los videojuegos sería muy distinta.

Su victoria fue suficiente para que Nintendo le rindiera un homenaje a John Kirby con la creación de un personaje que llevara su nombre. Así fue como nació Kirby para Kirby’s Dream Land en 1992 para Game Boy bajo la creación de Masahiro Sakurai