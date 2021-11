¡Más lista que bonita! Pfizer demanda a empleada por robo de documentos de patente clasificados

Mientras algunos gobiernos del mundo, solicitan a los laboratorios que han desarrollado la vacuna contra el COVID-19 que liberen las patentes, una empleada de Pfizer Inc., pensó que sería más lista que bonita y que lograría salir de muchos problemas financieros al robar documentos de patente confidenciales que contenían información clasificada sobre el suero desarrollado junto con BioNTech, así como de algunos tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades.

Con lo que no contó, es que no pasaría ni un día para que la cacharan con las manos en la masa y por supuesto que la farmacéutica no se quedaría con los brazos cruzados. Pfizer presentó una denuncia en contra de Chun Xiao Li, acusándola de violar el acuerdo de confidencialidad al descargar 12 mil archivos sin permiso desde los archivos de su computadora y migrarlos a sus cuentas personales.

Además, la compañía también alegó que Xiao Li, quien llevaba más de 15 años trabajando para el laboratorio como directora asociada de estadística, ya había aceptado una oferta laboral con ‘Xencor Inc.’ uno de los principales competidores de la empresa, dedicado a desarrollar tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades autoinmunes. Por lo que sospechan que toda la información que sustrajo, sería vendida al mejor postor.

Los archivos que se transfirieron sin los permisos necesarios de Pfizer contienen “documentos confidenciales muy puntuales”, incluidas algunas evaluaciones y observaciones relacionados con la vacuna contra el COVID-19, así como anticuerpos monoclonales, y fármacos como el ‘Avelumab’ y el ‘Ranatamab’, destinados a tratar el cáncer. Pfizer dijo que gastó miles de millones de dólares en el desarrollo de estas terapias.

Misión imposible

El veredicto

Es posible que Chun Xiao Li, se creyera en ‘Misión Imposible’ o alguna otra película de espionaje al robar los datos. Pero, a pesar de su amplia permanencia en el laboratorio, nunca tomó en cuenta que la empresa suele proteger la propiedad intelectual capacitando a los trabajadores a la vez que realiza eventualmente, un seguimiento de la actividad de los empleados en dispositivos emitidos por la empresa. Así es que todo el teatrito se descubrió en un, dos por tres.

El equipo de seguridad de datos de Pfizer, descubrió que la Xiao Li, había transferido los documentos de patentes y clasificados, desde la laptop emitida por la empresa, a una cuenta de Google Drive –¡Pfff!- Posteriormente, el laboratorio se filtró en su cuenta de correo electrónico, descubriendo la oferta de empleo de ‘Xencor Inc.’ Tan fácil que hasta el ‘Inspector Ardilla’, pudo descifrar el engaño.

De acuerdo con ‘Milenio’ y tal como consta en una copia pública de la demanda, Cathy Ann Bencivengo, jueza de la corte de San Diego, emitió una orden para bloquear temporalmente a Xiao Li, con la finalidad de que no use los secretos comerciales de Pfizer. Además, dio autorización para que tanto los abogados, como personal de la compañía puedan revisar con calma las cuentas y dispositivos de la ex empleada, donde pudo haber guardado los documentos de patentes confidenciales. ¡Más lista que bonita! Pfizer demanda a empleada por robo de documentos de patente clasificados

Por su parte, Chun Xiao Li, tendrá que responder a las acusaciones judiciales durante la próxima audiencia el 9 de diciembre del 2021. Aunque quizá, cuando los archivos y documentos de patente confidenciales quedaron sensibles, Pfizer optó por permitir que otras farmacéuticas reproduzcan su pastilla contra la COVID-19. Total, de lo perdido, lo encontrado.