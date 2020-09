Miyamoto, Jumpman y una demanda: Esta es la fascinante historia del ‘Super Mario Bros.’

Este 13 de septiembre, Super Mario Brothers cumple 35 años de ser uno de los personajes más icónicos no sólo de la industria de los videojuegos, sino del entretenimiento y la cultura pop: un hombre pequeño y bigotón, que además, todos creen tiene una nacionalidad italiana.

Mario fue, quizá, el primer personaje con el que la gente se relacionó de una manera más emocional más allá de la diversión de los juegos de salón y los videojuegos. Mario no era una máquina que disparaba, ni un conductor cualquiera o la imagen de un auto. Mario era una persona que se presentó ante el mundo primero como un carpintero, luego un plomero, y por último, como un icono.

Mario apareció por primera vez en el juego de arcade de Donkey Kong donde Mario no era Mario, sino JumpMan, un sujeto que debía saltar los obstáculos que un gorila soltaba por ahí, todo para poder rescatar a la que era su novia en aquella época, una tal Pauline. El resto es historia tan fascinante, que la resumiremos por acá.

La llegada de Nintendo a Estados Unidos

Suena muy simple, pero la historia es fascinante y se remonta a 1889. En este año, el señor Fusajiro Yamauchi comenzó a vender naipes japoneses llamados hanafuda. Con el tiempo, y para no perderse en el mercado, comenzaron a crear juguetes, luego fueron juegos mecánicos y al final, juegos de salón. En Japón estos últimos eran todo un éxito, pero no habían logrado entrarle al mercado internacional, o en otras palabras, Estados Unidos.

Así que Nintendo abrió una sede en el país americano donde enviaron miles de máquinas con el juego Radar Scope, el cual era muy similar a Space Invaders, el juego más popular en la fecha dentro del arcade. Por lo que el plan ni siquiera se puso en marcha.

¿Qué hicieron? Pues bien, en Japón se estaban armando un juego nuevo en el que Nintendo depositó todas sus apuestas: tomó esas mismas máquinas que ya estaban en suelo estadounidense y cambió los circuitos para meterles un juego nuevo: Donkey Kong. Los expertos aseguran que no sólo era entretenido, sino divertido (no, no es lo mismo). Y este detalle, más otros elementos como la presencia de JumpMan y los efectos de sonidos, han sido la clave del éxito.

Donkey Kong

Aquí es donde aparece el nombre de Hirokazu Tanaka, a quien hacemos casi responsable del éxito de Donkey Kong en Estados Unidos, y por ende, el éxito de Mario. Para empezar, Hirokazu Tanaka es un ingeniero de sonido y músico. Trabajó en Nintendo por 20 años a partir de 1980, y fue contratado exclusivamente para crear efectos de sonido en los videojuegos como Space Firebird, Radar Scope, Metroid, Kid Icaurs, Duck Hunt, Hello Kitty World, y más. Pero el más legendario de todos, desde luego, fue Donkey Kong.

Eventualmente, Donkey Kong se volvió uno de los juegos más exitosos con el arcade llenó de sus máquinas, cereales, series animadas que se pasaban los sábados por la mañana… un icono. Sin embargo, el éxito de Donkey Kong y el futuro de Mario, estuvo a punto de no ser.

En 1982, Nintendo contrató al abogado John Kirby para llevar la batalla legal que Universal emitió contra Nintendo por el nombre de Donkey Kong… similar al de King Kong. Kirby descubrió que la palabra “Kong” en Japón, era sinónimo de “gorila enorme” y había cientos de negocios con este mismo nombre. Además, su investigación arrojó que nadie relacionaba el contenido de Donkey Kong con la legendaria historia de King Kong. Por lo que ganaron el caso y el éxito de Nintendo siguió en aumento.

Dato curioso: El apellido del abogado John Kirby está íntimamente relacionado con la creación de Kirby, el personaje redondo y rosa que fue creado como una forma de agradecimiento y rendirle tributo.

Famicom y Super Mario Brothers

Pero el éxito de los juegos de arcade no era el mismo en las casas de los gamers. Atari alguna vez fue el amo y señor de los videojuegos. Pero hicieron tantos en tan poco tiempo, y con una calidad mínima, que la industria para 1983 sufrió una crisis terrible. Nadie quería jugar videojuegos.

Gail Tilden se convirtió en vicepresidenta de gestión de marca en Nintendo en 1983. Un año antes, Nintendo en Japón había lanzado la Famicom, consola para el hogar que se asemejaba más a la experiencia de las máquinas de arcade, por lo que fue todo un éxito en el país asiático… pero necesitaba algunos cambios para entrarle a la contienda en Occidente. Y aquí es donde recalcamos la importancia de Tilden.

Tilden le cambió el color, cambiaron un poco el diseño y nació la consola gris con un poco de rojo (antes era rojo con blanco), dando como resultado el Nintendo Entertainment System o NES.

En 1985 se lanzó en la ciudad de Nueva York y luego a nivel nacional. Este mismo año salió Super Mario Brothers, el juego más icónico que nació de la idea de que Mario “recorriera mundos, cumpliera misiones, hiciera algo más desarrollado”, nos cuenta Pablo Corzo de Push the Buttons.

Shigeru Miyamoto, creador de Mario

Shigeru Miyamoto creó a Mario. Y esa es la única carta de presentación para considerarlo la pieza clave de la industria hasta ahora. Este señor no sólo tiene en su historial a JumpMan o Super Mario Brothers, sino también The Legend of Zelda y muchos otros títulos que continúan siendo importantes en 2020.

En los últimos años, han surgido reportes de que Mario no es italiano, sino japonés. Miyamoto ha explicado en varias ocasiones, que la imagen de Mario provienen de su amor por los cómics que leía de niño, la mayoría de Occidente. Por eso los ojos grandes y la nariz enorme.

¿Y qué hay del nombre? Para los estadounidenses, Mario sonaba a un nombre italiano, y creen que de aquí surgió la idea de que su nacionalidad era italiana… pero para ser justos, Mario también suena a que podría ser hispano o latino. Uno nunca sabe.

¿Otro detalle de Mario que seguro los no gamers desconocemos? En Donkey Kong, Mario era carpintero. Fue hasta 1985 con el Super Mario Brothers, que cambió de profesión (y de novia con la princesa Peach) para convertirse en plomero.

En 2017, el perfil oficial de Mario en Japón dijo que había dejado de ser plomero, pero un año después, volvió a su reconocida profesión…

Una terrible adaptación del Super Mario Bros… y una nueva en camino

El éxito de Mario dejó las salas de arcade y los videojuegos para llegar a la pantalla grande… pero de manera negativa. En 1993, Mario protagonizó la película de Super Mario Bros. Esta producción no sólo fue importante por tratarse de Mario, sino por ser la primera adaptación de un videojuego para el cine y no la televisión. Pero fue un fracaso en críticas… en verdad. Ni siquiera la presencia del luchador profesional Lou Albano, italiano, pudo salvar la producción.

Los gamers y no gamers, los medios y todos, hicieron pedazos la película, y desde ese momento, la realidad es que Nintendo ha cosechado una buena cantidad de fracasos en producciones para la televisión. Sin embargo, se deben agotar todas las posibilidades.

Para 2022 está preparada una nueva cinta de Super Mario Brothers que si le preguntan a Pablo Corzo, no es necesaria… ni siquiera tantito. Pero del otro lado, quizá sea la oportunidad perfecta para revertir el daño que se produjo en 1993 y darle a Mario la película que le haga justicia a su importancia en los videojuegos.