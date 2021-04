A echar la partida: ¡Un nuevo juego de ‘Pac-Man’ llega Nintendo Switch!

Pac-Man es un clásico que no pasa de moda. Han pasado 40 años desde su primer lanzamiento y aún después de todo este tiempo, el videojuego japonés sigue vigente con lanzamientos renovados y nuevos modos de juego. De hecho, uno de los más recientes llega a Nintendo Switch listo para deleitarte.

En las últimas horas, se reveló que un nuevo título de la franquicia llegaría a la plataforma de Nintendo… y bueno, el momento ha llegado: Pac-Man 99 ya está disponible para descargar. Pero esta entrega, desde luego, es bastante diferente y tiene muchas sorpresas que te contaremos por acá.

De unos años para acá, hemos visto como la tendencia de los battle royale ha emergido para posicionarse como uno de los géneros preferidos de los gamers. Y ejemplos hay varios, desde PUBG hasta Garena Free Fire y el más popular de todos, Fortnite. Sin embargo, esos no son los únicos juegos que nos permiten adentrarnos en las batallas campales.

Un nuevo contendiente llega desde Bandai Namco y de la mano de una de las franquicias más recordadas de todos los tiempos. Como mencionamos, Pac-Man 99 es la novedad que Nintendo Switch agrega a su catálogo de juegos online y ya lo puedes ir checando.

El sorpresivo anuncio lo dio Nintendo a través de sus redes sociales el pasado martes 6 de abril. “Pac-Man está de regreso con un battle royale que estará disponible toda la semana a partir de este 7 de de abril”. Eso quiere decir que a partir de hoy ya puedes ir preparando la partida, ya que el juego se liberará a las 8:00 pm hora del tiempo de México.

