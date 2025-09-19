Lo que necesitas saber: Algunas cosas se extrañan; pero después de los tropezones con la edición anterior, parece que el nuevo EA Sports FC 26 es un paso en la dirección correcta sobre jugabilidad.

Siendo sinceros, a EA Sports FC 25 no le fue muy bien. Ni con la prensa especializada y mucho menos con los fans del viejo FIFA. En su momento, parecía una gran oportunidad para renovar el juego, pero EA no tiró con todas sus fuerzas y falló el gol. Ahora, en esta nueva edición de EA Sports FC 26 no corrige la alineación ni presenta una estrategia que permita al juego meterse al área y tener un tiro certero, pero al menos da un paso en la dirección correcta.

Ya probamos el EA Sports FC 26

Vámonos por lo sencillo: desde el principio, el juego te meterá de lleno en la personalización para ofrecerte opciones y estilos de juego más acorde a tu nivel y experiencia. Esto quiere decir que —si te gusta el fútbol, pero no eres un experto o pocas veces le habías entrado a estos títulos—, no hay nada de que preocuparse, el juego te llevará de la manita.

Paso en la dirección correcta con la IA

Lo que más destaca de EA Sports FC 26 cuando estás jugando, es la renovación e importancia que se le dio a la posición de cada jugador en la cancha.

Nuevo EA Sports FC 26 y nuestras primeras impresiones // Foto: EA

En la edición anterior hubo quejas del movimiento de los personajes o de la mala reacción de la Inteligencia Artificial. A primera vista, eso es en lo que más se enfocaron en corregir y aunque sigue sin ser infalible. Desde el primer partido se nota bastante el esfuerzo que hicieron para corregir este asunto y sin meternos mucho en rollos, sí ofrece una mejor experiencia.

Regateamos el balón, lo robamos, lo protegimos, lo pasamos, tiramos. Todos los movimientos son mucho más suaves, precisos y con las animaciones mejor logradas, te metes en la acción. Nos gustó mucho que el control sigue siendo intuitivo —ya sabes, lo que no está roto, no lo compongas—, y sí, aunque estés en PC recomendamos usar un control para una mejor experiencia.

Dos estilos de juego, pero sin mucha diferencia

Para coronar estos cambios en el EA Sports FC 26 se ofrecen dos estilos de juego: competitivo y auténtico.

El primero —competitivo— está enfocado en juegos más rápidos, dinámicos, agresivos. Mientras que el segundo —auténtico— lo hace de una manera más realista.

Al final de nuestro día, no terminamos prefiriendo ninguno y tampoco notamos mucha diferencia que digamos, así que ya tenemos nuestra primera petición para la versión 27: que se unifiquen los modos ya que eso generaría aún más realismo.

Otro de los cambios que pidió la comunidad fue el ofrecer una mayor variedad en las partidas guardadas y los desafíos de Modo Carrera.

Nuevo EA Sports FC 26 y nuestras primeras impresiones // Foto: EA

La Carrera de DT en vivo es un nuevo centro que siempre está en línea y entrega de contenido de manera constante, lo que te permitirá disfrutar experiencias diferentes de forma semanal y mensual.

En el otro lado, las Carreras Completas están disponibles junto con puntos de inicio en vivo y los Desafíos en vivo completamente nuevos para la nueva temporada, donde podrás ver escenarios del mundo real y ficticios.

Algunas cosas sí se extrañan

Con todas las ligas y clubes que FC ya no tiene —RIP a la Liga MX—, las opciones de crear jugadores o equipos a partir de algunos arquetipos definidos se agradece; pero de ninguna manera suple todo lo que se fue. Se nota que esto se hizo más que nada para darle más importancia al modo de temporada, modo que sólo van a disfrutar los más clavados del deporte porque, aunque interesante, no será muy divertido para todos.

Ahora que si lo que te preocupa es que EA Sports FC 26 te dure mucho, pues eso está asegurado con las temporadas y los eventos en vivo en la modalidad de Ultimate Team.

Al igual que el fútbol real, los fines de semana encuentras partidos especiales en el juego para llevar a tu equipo a nuevas experiencias. El modo de carrera también cuenta con desafíos específicos por si lo tuyo es gritarle a la tele cuando las jugadas no son como tú quisieras.

Nuevo EA aSports FC 26 y nuestras primeras impresiones // Foto: EA

Un poco de números: EA Sports FC 26 cuenta con más de 750 clubes, 120 estadios y 35 ligas, números suficientes para satisfacer a los fans del deporte.

Aunque perdió la licencia de la FIFA desde hace tiempo, el juego lo compensa con los encuentros de la UEFA o la CONMEBOL, entre otras. Si te gusta el fútbol no hay manera de que el juego te decepcione, pero aún quedan muchas áreas de oportunidad que podrían mejorar grandemente la experiencia en general. Aun así, es un juego muy completo al que seguramente tu y tus amigos le van a dedicar muchísimas horas.