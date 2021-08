Es oficial: ¡Robin forma parte de la comunidad LGBT en un nuevo cómic de ‘Batman’!

La representación de la comunidad LGBT+ cada vez es más notoria en diferentes medios y en toda clase de franquicias del entretenimiento. Por ejemplo, hace tan solo unos días, el icónico Gonzo apareció en un capítulo de los Muppet Babies donde se había declarado como no binario. Ahora es Robin, el intrépido compañero de Batman, quien sorprende al mundo con una revelación.

En una reciente entrega de cómic, el también llamado “Chico Maravilla” en su versión encarnada por Tim Drake se habría declarado bisexual, esto al aceptar tener una cita con otro hombre. La historia escrita por Meghan Fitzman desde luego, ha recibido bastante apoyo -y la polémica- en internet.

En el mundo de los superhéroes y el de los cómics, la comunidad LGBT+ también está teniendo cabida. Hace unos meses, Marvel nos mostraba a una versión del Capitán América abiertamente gay como parte de un número especial para conmemorar al personaje en su aniversario 80. En esta ocasión, la otra grande casa de historietas de Estados Unidos también nos muestra a uno de sus héroes más recordados como parte de esta comunidad.

Todo ha sucedido en el #6 del cómics del arco argumental de Batman: Urban Legends, donde Robin acepta tener una cita con un hombre. De acuerdo con lo que recoge Variety, Tim Drake -conocido por ser la tercera persona que toma el manto del “Chico Maravilla”- se convierte en el interés romántico de un personaje llamado Bernard Dowd.

En los paneles de la historieta, se nos presenta un momento en el que Robin salva a su antiguo compañero de secundaria de un grupo de villanos que lo tenían secuestrado. Acto seguido, vemos a Tim Drake en su faceta de civil visitando a Bernard en su casa y ahí inicia la conversación, todo en medio de un momento de reflexión.

“Me alegro de que hayas llegado bien a casa. He pensado mucho acerca de esa noche y no sé realmente que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría descubrirlo“, le dice Tim a su amigo sobre un encuentro pasado entre ellos. Luego, Bernard le responde y lanza la pregunta al héroe: “Estaba esperando que lo hicieras… Tim Drake, ¿quieres tener una cita conmigo?“.

Robin sin pensarlo dos veces le contesta “Sí, sí… Creo que sí lo quiero” con la cara enrojecida. Además, cabe destacar que la serie Batman: Urban Legend es canónica, por lo que se considera una historia completamente oficial dentro del universo de DC Comics.

Tras el lanzamiento del cómic, varios medios han especulado sobre la sexualidad del personaje. Sin embargo, la escritora de la historia Meghan Fitzman explicó a Polygon que aún no ha etiquetado la preferencia sexual del personaje, aunque sabe que en su arco argumental el héroe está representando a la comunidad LGBT.

“Quería rendir homenaje al hecho de que la sexualidad es un viaje. Para ser claros, sus sentimientos por Stephanie han 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está resolviendo a sí mismo. No creo que tenga el lenguaje para todo … todavía”, dijo Fitzman en esa charla.

En este cómic, también participaron el colorista Alejandro Sánchez y la artista Belén Ortega. Esta última al igual que Fitzman publicaron en sus redes sociales un mensaje sobre el significado de esta aparición de Robin, donde ambas resaltaron su importancia en cuanto a la inclusión.

Meghan Fitzman en Twitter: “Mi objetivo al escribir ha sido y siempre será mostrar cuánto te ama Dios. Eres tan increíblemente amado, importante y visto…”

My goal in writing has been and will always be to show just how much God loves you. You are so incredibly loved and important and seen. Forever grateful to be trusted with Tim Drake and his story and honored to work with the amazingly talented @BelenOrtega_ and @loquesunalex 💗 pic.twitter.com/h2BMotX0Iq

Belén Ortega en Twitter: “Batman: Urban Legends # 6 ya salió y con él nuestro último capítulo de ‘Tim Drake: Sum of Our Parts’. Es abrumador todos los comentarios y el amor que estoy recibiendo de ustedes, gracias por su apoyo en mi primera serie con DC Comics ¡Hasta pronto Tim!”.

#Batmanurbanlegends #6 is already out and with it our last chapter of “Tim Drake: sum of our parts”. It’s overwhelming all the comments and love I’m receiving from you guys, thanks for your support on my very first series with @DCComics ♥️

See you soon Tim!

♥️🏳️‍🌈♥️ pic.twitter.com/dKpS2GIajn

— Belén Ortega (@BelenOrtega_) August 10, 2021