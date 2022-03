¡S.O.S! La Gran Barrera de Coral en Australia está en plena agonía

La Gran Barrera de Coral de Australia, atraviesa una crisis de plena agonía. La decoloración generalizada de los corales en los últimos años, se ha acrecentado nuevamente en una amplia zona. Las altas olas de calor, están convirtiendo ese gran arcoíris marino, en un arrecife pálido fantasmal debido al blanqueamiento de los arrecifes.

Las temperaturas oceánicas anormalmente altas, de hasta siete grados Fahrenheit por encima del promedio, han estresado el arrecife en las últimas semanas, aunque el otoño normalmente significa condiciones más frescas. Los científicos de las agencias gubernamentales australianas dicen que, como resultado, algunas partes del arrecife están experimentando una decoloración severa

Ahora, parece que se está desarrollando el cuarto blanqueamiento masivo en los últimos siete años. De acuerdo con el gobierno australiano, la pérdida del color de los corales no significa que éstos estén muertos, siguen vivos, aunque sumamente estresados por las condiciones ambientales que los rodean, pero advierten que el daño se puede resarcir.

Se espera que los eventos consecutivos de blanqueamiento se vuelvan más comunes a medida que el clima se vuelve más cálido, pero está sucediendo antes de lo esperado en Australia, una señal preocupante de que la gran mayoría de los arrecifes de coral del mundo corren el riesgo de desaparecer. “El cambio climático es una gran cantidad de cosas malas para los corales. Si se blanquean y mueren cada uno o dos años, simplemente no hay suficiente tiempo entre estos eventos de blanqueamiento masivo para que los arrecifes de coral tengan alguna posibilidad de una recuperación significativa”, menciona Emily Darling, directora de conservación de arrecifes de coral en la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre.

La pérdida de todo un ecosistema

Cuando aumentan las temperaturas, los corales pierden a sus compañeros de habitación cruciales: las algas marinas que viven dentro del coral y producen su principal fuente de alimento. Esas algas dan a los corales sus colores vibrantes, pero son expulsadas durante los períodos de estrés por calor, lo que hace que los corales se decoloren y se vuelvan blancos.

Sin embargo, los corales blanqueados no necesariamente desaparecen. David Wachenfeld, científico jefe de la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral de Australia, apuesta a que la temperatura del agua pueda disminuir para que los corales puedan sanar y así puedan volver a recuperar su color. No obstante, el último informe sobre la salud de los arrecifes en la Gran Barrera de Coral australiana, deja en claro que las zonas más afectadas son las regiones norte y en el centro, donde el blanqueamiento de corales es severo y es posible observar a algunos corales muertos, incluso desde el aire.

Los arrecifes en el sur tienen en su mayoría blanqueamiento menor. Algunos de los arrecifes de alta cobertura de coral en esta región no tuvieron blanqueamiento visible en absoluto. Los eventos de blanqueamiento masivo no afectan a todos los arrecifes, e incluso los arrecifes afectados no se ven dañados por igual. Asimismo, deja en claro que la intensidad del blanqueamiento varía entre diferentes arrecifes y diferentes ubicaciones en un solo arrecife, influenciada por el tipo de coral que está creciendo, la profundidad y las corrientes, y el nivel de estrés por calor experimentado.

Pronóstico desalentador

Sin embargo, los pronósticos muestran que es probable que la temperatura del océano se mantenga por encima del promedio durante las próximas semanas, lo que aumenta el riesgo de que se amplíe el blanqueamiento de coral e incluso que algunos corales pierdan la batalla. El arrecife ha estado experimentando un calor extremo desde noviembre del 2021, el mes más cálido registrado en la Gran Barrera de Coral australiana.

Cabe mencionar que tanto gobierno, como científicos y la sociedad en general participan activamente en el Programa de Restauración y Adaptación de Arrecifes, un proyecto de investigación a largo plazo para innovar acciones tecnológicas que permitan que los corales puedan resistir y recuperarse de los crecientes niveles de estrés ambiental.

Además, desarrollan modelos para predecir la vulnerabilidad de los arrecifes en climas futuros que ayudan a predecir el blanqueamiento de los corales. Y por si fuera poco, el monitoreo es constante y hasta han desarrollado una aplicación móvil totalmente gratuita, donde los usuarios pueden reportar y recopilar información sobre el blanqueamiento de corales en el norte de Australia.

Pero eso sí, aunque el blanqueamiento de corales pueda resarcirse, cabe mencionar que el daño es de por vida, ya q los periodos prolongados de estrés, pueden afectar su capacidad de reproducción, lo que termina por ser una cadena sinfín, pues a su vez impacta en cientos de especies marinas que dependen de los arrecifes de coral y de la Gran Barrera de Coral australiana, en algún momento de sus vidas y aunque no lo creas, los humanos también dependemos de ella, aquí te explicamos cómo.