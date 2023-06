Cada cierto tiempo, Nintendo nos vuela la cabeza haciendo anuncios grandes. En los últimos años se han enfocado muchísimo a su más reciente consola, el Switch, el cual ha tenido juegos originales increíbles y remakes de títulos que nos recuerdan a nuestra infancia. Sin embargo, ahora sí se volaron la barda con todo lo que soltaron en el segundo Nintendo Direct del 2023.

Como ya es una tradición, la compañía japonesa arma sus propios eventos donde revela sus próximos lanzamientos y videojuegos que están en desarrollo. Este año nos sorprendieron soltando noticias bastante emocionantes. Pero luego de muchos rumores, organizaron otro Nintendo Direct este 2023 para presentarnos un montón de títulos que estamos seguros que los dejarán con el ojo cuadrado.

Imagen ilustrativa de Nintendo Direct/Foto: Nintendo

Llegó el segundo Nintendo Directo del 2023 con un montón de anuncios emocionantes

Este 21 de junio tuvimos un nuevo Nintendo Direct del cual no sabíamos qué esperar, pues pensábamos que ya habían anunciado sus lanzamientos fuertes del año. Sin embargo, todos estábamos equivocados, pues por ahí se guardaron varios juegos que no teníamos idea que venían en camino y que la verdad, ya queremos reventarnos en el Nintendo Switch.

Super Mario Bros. Wonder, los remakes de Super Mario RPG y Luigi’s Mansion: Dark Moon, un nuevo juego de la princesa Peach, Wario Warfare: Move It!, Detective Pikachu: Returns, así como expansiones de otros títulos llegarán muy pronto al Switch. Pero si ustedes se lo perdieron, acá les contamos todo lo que se anunció en el segundo Nintendo Direct del 2023.

En el segundo Nintendo Direct de 2023 tuvimos noticias muy emocionantes para el universo de ‘Super Mario’/Foto: Cortesía Nintendo

Nintendo la rompió con ‘Super Mario Bros. Wonder’

Dicen que lo mejor siempre va hasta el final y Nintendo lo sabe, pues al final de este Nintendo Direct dejaron el anuncio más importante del evento: Super Mario Bros. Wonder. Y quizá se estén preguntando qué tiene de diferente a otros videojuegos de Mario. Bueno, pues agárrense, porque este título será el siguiente paso en la evolución del juegos de 2D de desplazamiento lateral.

¿Y esto qué quiere decir? Significa que Super Mario Bros. Wonder reimaginará lo juegos tradicionales, pues la dinámica de esta historia será como los videojuegos de Mario de antaño (ya saben, donde solamente veíamos a nuestro fontanero favorito correr y brincar de lado a lado sin tener una vista completa del entorno en donde se desarrolla el juego).

Muy pronto llegará ‘Super Mario Bros. Wonder’, un juego old school con gráficos modernos/Foto: Cortesía Nintendo

Aunque no revelaron muchos detalles en el segundo Nintendo Direct del 2023, la empresa mencionó que en cada nivel de Super Mario Bros. Wonder habrá varias sorpresas. Además, los jugadores podrán elegir a la princesa Peach, la princesa Daisy y Yoshi, aparte de los clásicos como Mario, Luigi y Toad. Y por si esto no fuera suficiente, en el juego hará su debut un nuevo potenciador de Mario, el cual lo convertirá en elefante… así como lo leyeron.

Anoten, la fecha en sus calendarios, porque Super Mario Bros. Wonder llegará al Nintendo Switch el 20 de octubre. Y sí, aún falta conocer más información sobre el juego, pero estamos seguros que será uno de los lanzamientos más importantes de este año.

En este juego, Mario se convertirá en elefante/Foto: Cortesía Nintendo

También tendremos remakes del universo de ‘Super Mario’ para el Nintendo Switch y hasta un nuevo juego de la princesa Peach

Continuando con el universo de Super Mario, en el segundo Nintendo Direct del año se anunció que habrá una nueva versión de Super Mario RPG, un juego que originalmente fue lanzado solo en Japón y Norteamérica para el Super NES. Ahora este título tendrá un remake con nuevos gráficos que llegará al Nintendo Switch el próximo 17 de noviembre y en donde Mario deberá unir fuerzas con sus aliados para enfrentar a la malvada Banda de Fraguo, recuperar las siete estrellas y reparar la Vía Estelar.

Luigis’ Mansion: Dark Moon es otro juego que también contará con una versión mejorada para el Switch. Lanzado originalmente para el Nintendo 3DS, en este título veremos si Luigi logrará armarse de valor para salvar el Valle Sombrío. Aún no hay una fecha de lanzamiento oficial para el remake, pero lo más probable es que nos pegue en la mera nostalgia.

‘Super Mario RPG’ llegará por primera vez al Switch para jugar este título icónico/Foto: Cortesía Nintendo

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, dentro de este Nintendo Direct anunciaron con bombo y platillo que en 2024 llegará un nuevo juego protagonizado por la mismísima Princesa Peach. Todavía no tenemos un nombre oficial ni mucho menos sabemos cuándo lo estrenarán, aunque suena que se aventará una aventura épica.

Wario es otro de los personajes del universo de Super Mario que volverá con otro juego bajo su nombre, el cual se llamará WarioWare: Move It! y que al más puro estilo del Nintendo Wii, con los Joy-Con del Switch hará que los jugadores muevan todo el cuerpo con un montón de microjuegos divertidos para toda la familia. Apúntenlo en su agenda, porque este videojuego estará disponible el 3 de noviembre.

Wario también regresará con un título lleno de minijuegos/Foto: Cortesía Nintendo

Por último pero no menos importante, en el segundo Nintendo Direct del 2023 se confirmó que a finales de este año podremos jugar con nuevas pistas en Mario Kart 8 Deluxe. Aunque también revelaron que tendremos más contenido descargable para Mario + Rabbids Sparks of Hope The Last Spark Hunter, con nuevas zonas por explorar y enemigos inéditos que ya pueden bajar en su Nintendo Switch.

Además de ‘Super Mario’, en este Nintendo Direct hubo noticias de ‘Detective Pikachu’ y ‘Batman’

No todo fue Mario y su universo en este Nintendo Direct. Para que se den una idea, confirmaron que el Pokémon favorito de todos volverá al Nintendo Switch con Detective Pikachu: Returns, el cual estará disponible el 6 de octubre. En este juego conoceremos los orígenes de esta versión de Pikachu, pero también deberemos resolver varios misterios en Ryme City con la ayuda de otros Pokémon

Y si esto no les emocionaba, agárrense, porque Nintendo anunció que lanzará Batman: Arkham Trilogy, que llegará al Nintendo Switch en otoño de este año. En este pack tendremos la aclamada trilogía de videojuegos del Caballero de la Noche (Arkhan Asylum, Arkham City y Arkham Knight), donde seguiremos al héroe de Gótica en una historia que sin duda, nos dará horas y horas de entretenimiento.

¿Están listos para una nueva aventura con Detective Pikachu?/Foto: Cortesía Nintendo

Otros juegos que llegarán a Nintendo Switch este año y 2024

Pikmin 4 (21 de julio de 2023)

(21 de julio de 2023) Remakes de Pikmin 1 y 2 (22 de septiembre de 2023)

(22 de septiembre de 2023) DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince (1 de diciembre de 2023)

(1 de diciembre de 2023) METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 (24 de octubre de 2023)

(24 de octubre de 2023) Sonic Superstars (otoño de 2023)

(otoño de 2023) Just Dance 2024 Edition (24 de octubre de 2023)

(24 de octubre de 2023) MythForce (2023)

(2023) Penny’s Big Breakaway (principios de 2024)

(principios de 2024) Fae Farm (8 de septiembre de 2023)

(8 de septiembre de 2023) STAR OCEAN THE SECOND STORY R (2 de noviembre de 2023)

(2 de noviembre de 2023) Persona 5 Tactica (17 de noviembre de 2023)

(17 de noviembre de 2023) Vampire Survivors (17 de agosto de 2023)

(17 de agosto de 2023) Silent Hope (3 de octubre de 2023)

(3 de octubre de 2023) Headbangers Rhythm Royale (31 de octubre de 2023)

(31 de octubre de 2023) Gloomhaven (18 de septiembre de 2023)

(18 de septiembre de 2023) Manic Mechanics (13 de julio de 2023)

(13 de julio de 2023) HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED (19 de octubre de 2023)