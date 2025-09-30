Lo que necesitas saber: Esta venta se convierte en la segunda más importante en la industria gaming luego de que Microsoft adquiriera Activision Blizzard por unos 68 mil millones de dólares.

Por fin se acabaron los rumores… Electronic Arts (EA) confirmó su venta por 55 mil millones de dólares a un grupo de inversionistas que cuentan con el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. ¿Se viene el regreso de FIFA?

Venta de EA // Foto: Getty Images

Venta de Electronic Arts por 55 mil millones de dólares

Iniciamos la semana con una noticia que sacudió el mundo gamer. Resulta que Electronic Arts, una de las empresas desarrolladoras de videojuegos más grandes del mundo, fue vendida por más de 55 mil millones de dólares.

Conocido por desarrollar juegos como EA Sports FC (antes era FIFA), The Sims, Battlefield y Apex Legends, la empresa fue vendida a un grupo de inversionistas que cuentan con el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Esto sin duda es histórico para la industria de los videojuegos, pues se convierte en la segunda compra más importante luego de que Microsoft adquiriera Activision Blizzard por unos 68 mil millones de dólares.

¿Qué implica esta compra?

Pero bueno, dejando a un lado la cuestión económica… esta venta implica cambios importantes en EA. Desde sus políticas de monetización, costos y servicios en línea hasta el desarrollo de videojuegos.

Por ahora Electronic Arts seguirá como de costumbre. En los próximos meses iremos viendo cómo esta venta impactará en sus famosas franquicias como Madden NFL o EA Sports FC. Quién sabe, quizá y hasta podamos ver el regreso del FIFA…