OLV: Christopher Uckermann predice una gran revelación que cambiará la historia de la humanidad

La pandemia por coronavirus nos ha traído todo tipo de teorías conspirativas, revelaciones e ideas sobre el destino de la humanidad. Algunas son bastante locas y otras más, muy ‘peculiares’ -por decirlo de alguna manera-. Pero siempre es entretenido ver el alcance que tiene la imaginación humana.

Y bueno, en ese sentido, hemos visto a diversas figuras del espectáculo mexicano e hispanohablante hacer de las suyas con estas teorías. Ahí tenemos a Paty Navidad, Miguel Bosé y ahora se les une Christopher Uckermann. Este último, desde sus redes sociales, predijo una revelación que cambiará el rumbo de la historia.

Christopher Uckermann y el destino de la humanidad

Los últimos meses de 2020 pintaron bien para Christopher Uckermann y los miembros de RBD que sí decidieron regresar a echarse unas rolitas. El grupo (ahora no tan) juvenil volvió tras un larguísimo descanso y la verdad es que fueron bien recibidos por aquellos quienes extrañaban esas antañas melodías de pop mexicano dosmilero que dominaban la radio (no te hagas, alguna te has de saber).

Tras haber liberado hace un mes su tema “Siempre He Estado Aquí” con Anahí, Cristian Chávez y Maite Perroni, además de haber participado en el concierto virtual Ser O Parecer, el buen Chris sigue dando de que hablar en los primeros días de 2021 con algo de incertidumbre que ‘nos tiene consternados’.

A través de su cuenta de Instagram durante el transcurso del día de ayer, el cantante se puso bastante misterioso publicando un storie en la que dijo “mañana, 6 de enero, al parecer se va a revelar información a nivel político que puede influir en el curso de la humanidad. Estemos unidos”. POR ACÁ puedes ver la historia.

¿Es esto una premonición del fin de la humanidad o es acaso un gancho publicitario para algún proyecto? No lo sabemos con certeza, pero el mensaje de Christopher Uckermann sí que saca un poco de onda. Y bueno, pues solo queda esperar qué es lo que se revelará en este día. ¿Ustedes tiene algo en mente?