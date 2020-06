Cisne muere con el ‘corazón roto’ después de que unos jóvenes destruyeran su nido

En los últimos días, lamentablemente hemos visto algunas noticias que de verdad nos cuestionan nuestro papel en este planeta, pues es muy triste leer que algunas personas dañan de alguna u otra manera a los animales, física y emocionalmente, los cuales no hacen nada más que coexistir en el mismo espacio que nosotros y no representan ningún peligro.

Recientemente, el mundo se indigno ante la muerte de una elefante embarazada que comió fruta con explosivos, y ahora nos toca leer sobre una madre cisne que aunque ustedes no lo crean, falleció ‘de tristeza’ después de que algunas personas desalmadas destruyeron su hogar y con él, los huevos que con mucho amor estaba cuidando.

Esto ocurrió en Manchester, para ser exactos el pasado 20 de mayo cuando un grupo de adolescentes aventaron piedras y ladrillos al nido de esta cisne, ubicado en una de las islas del canal de Kearsley, Inglaterra. De acuerdo con el diario local Manchester Evening News, lo que hicieron estos jóvenes provocó que se rompieran tres de los seis huevos de la madre.

Según la misma fuente, algunos activistas que estaban cuidando a la mamá cisne se dieron cuenta que en las últimas semanas habían desaparecido los demás huevos, debido a las amenazas de otros animales (para ser exactos perros y patos) así como humanos, dejándola únicamente con uno. Ante esta situación, el cisne macho dejó el nido dos semanas y nunca más volvió.

A través de varias publicaciones en Facebook, uno de los activistas que siguieron muy de cerca este caso, Sam Woodrow, informó el 18 de junio que lamentablemente la cisne había muerto. Al buscar la causa del fallecimiento, el mismo activista dijo que pudo deberse a la tristeza, pues su pareja la había abandonado –y por ende, murió con el ‘corazón roto’–. Aunque también explica que pudo morir por un paro al corazón

Después del ataque y la noticia se hiciera conocida, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA), dijo que estaba molesta con lo sucedido y que harían las investigaciones pertinentes. Cabe destacar que desde 1981, en el Reino Unido están protegidos los cisnes, los nidos y los huevos de estos bajo la Ley de Vida Silvestre y Campo, por lo que harán todo lo posible para dar con los responsables y que paguen por lo que le hicieron a esta cisne.