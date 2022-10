Se acerca Halloween, así que llegó ese momento en el que se hacen virales videos de bromas espantando a la gente y toda esa onda… Eso sí, hay algunos casos que son más manchados de lo habitual, de esas veces que la gente nomás no se mide.

Esto lo decimos ya que en los recientes días, se hicieron virales unos videos donde la empleada de una guardería de Misisipi asustó a unos niños con una máscara de Ghostface, el conocido asesino de la saga cinematográfica de Scream. El asunto se puso tan denso que a ella la corrieron junto a otros trabajadores del lugar que estaban involucrados en la ‘bromita’.

Ilustrativa. Foto: Captura de video.

La empleada de guardería que asustó a unos niños con una máscara de ‘Scream’

Todo esto sucedió en la guardería Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil’ Blessings de la ciudad de Hamilton. En unos videos que se hicieron virales, se puede ver a una de las cuidadoras usando la máscara del personaje de terror antes mencionado mientras persigue a algunos de los menores. En otras imágenes, se ve que incluso la mujer encara a uno de los pequeños. Como era de esperarse, los niños se asustan y lloran intensamente.

Medios locales informan que esto habría sucedido hasta en dos ocasiones, una en septiembre y la otra más recientemente, por ahí del 4 de octubre. Además de la encargada disfrazada, se puede escuchar en el video a al menos otra persona riéndose de la situación.

Despidieron a trabajadores de la guardería; la exempleada enmascarada explicó por qué lo hizo

A raíz de que se hicieran virales los videos de la trabajadora de la guardería asustando a los niños con la máscara de Scream, la administración del lugar tomó medidas en el asunto… Y vaya que la bromita no fue bien vista por la dueña del negocio.

Tal como informa la cadena WTVA, Sheila Sanders, la dueña directora y dueña de la guardería, despidió a la trabajadora disfrazada de los clips. Además de esta persona, al menos otros tres trabajadores involucrados en esto fueron despedidos.

CeeCee, la empleada que asustó a los niños, explicó por qué lo hizo. Foto: Captura de video.

Y bueno, ¿era entonces una broma halloweenesca o qué onda? No como tal. Tras perder su trabajo, la ahora exempleada subió un video a su cuenta de Facebook donde explicó lo sucedido y por qué lo hizo. Según sus palabras, otros trabajadores la convencieron de que lo hiciera como una manera de reprender a los niños que se estaban portando mal.

La maestra, quien se identificó a sí misma bajo el pseudónimo de CeeCee, reveló que no lo hizo con el afán de molestar a los pequeños y que incluso después del susto que les hizo pasar, actuó de manera que ella misma entró al salón de estancia sin la máscara diciendo que “el monstruo se había ido” (o algo así).

“No lo hice con la intención de dañar a nadie ni con malas intenciones. Los maestros me preguntaron si podía hacerlo o si ellos podrían usar la máscara para que [los niños] escucharan sus clases… No soy una abusadora de niños… Lo que no vieron todos ustedes fue que después de que salí de la habitación, me quité la máscara y volví al salón de clases y dije: ‘CeeCee tiene al monstruo. No va a volver’. Y me abrazarían. Conocí a esos niños toda su vida”, dijo la chica en su testimonio. Qué cosa, de verdad.