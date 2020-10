¡Despierten a Billie Joe! Terminó septiembre y los fans de Green Day lo recuerdan con memes

A estas alturas del año, parece increíble que llevemos casi siete meses encerrados por la pandemia del coronavirus. Estamos seguros que en enero nadie creería todas las cosas que han pasado en todo este tiempo, sin embargo, y aunque parezca increíble, estamos a nada de que se termine este extraño 2020. Terminó septiembre y le estamos dando la bienvenida a octubre, y eso solo quiere decir una sola cosa, es momento de que todo el mundo recuerde a Green Day.

Quizá muchos se preguntaron, ¿por qué Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool están en tendencias? Y no , no dieron de qué hablar por anunciar un nuevo disco, lanzar una rola de cuarentena o por dar su opinión sobre el presidente Donald Trump , no. Resulta que los fans y no tanto de la banda hicieron de las suyas en el internet de las cosas, gracias una de las canciones que la banda estrenó hace exactamente 16 años.

Green Day y el grandioso ‘American Idiot’

Como recordarán, en el ahora lejano 2004 Green Day lanzó uno de los discos más importantes de toda su carrera, American Idiot. En ese momento fue el material discográfico más ambicioso en la carrera de la banda de pop punk porque era el primer álbum conceptual que le presentaban al mundo, con rolas pensadas alrededor de un antihéroe y su historia en medio de la sociedad estadounidense de inicios del siglo XXI.

Aunque casi todo el disco tiene que ver con este personaje, las canciones tocan temas que durante esos años eran muy importantes como la oposición a la administración del presidente George W. Bush y su guerra en Irak, pero también era una crítica hacia un país que parecía perdido y enajenado con lo que la clase política estaba haciendo. Realmente, la banda se puso las pilas para componer un álbum que reflejara la situación que se vivía en el país vecino.

“Wake Me Up When September Ends”

En American Idiot, Green Day lanzó grandes rolas como sencillos. Nos presentaron la rola que le da nombre al disco, “Jesus of Suburbia”, “Boulevard of Broken Dreams” y “Holiday”, aunque una de las más recordadas es “Wake Me Up When September Ends”. Mucho se ha hablado del significado de esta canción porque no tiene relación alguna con la temática del álbum y el video nos cuenta una historia muy diferente.

“Wake Me Up When September Ends” en realidad es un tema que Billie Joe Armstrong compuso para su padre, quién falleció de cáncer de esófago en septiembre de 1982, cuando él tenía 10 años. En muchas entrevistas ha mencionado que esta rola es la más autobiográfica que había escrito en ese punto de su carrera, considerándola “terapeútica” y muy difícil de tocar en vivo. Básicamente, dejó el alma escribiendo este tema.

La memiza no podía faltar para darle la bienvenida a octubre

A pesar de ser una de las canción más profundas e intensas en la discografía de Billie Joe y compañía, el mundo recuerda esta rola de Green Day por la simple y sencilla frase que le da título, tomándola de manera literal. Desde hace años al vocalista de la banda lo trollean por eso, con miles de personas recordándole al frontman que por fin terminó septiembre y después de todo, por fin ya puede despertar…

Por supuesto que este año no fue la excepción, pues el internet se encargó de decirle a Billie Joe Armstrong que ya es octubre y es momento de abrir los ojos. Pero basta de hablar, por acá les dejamos los mejores memes que la chaviza se aventó para dejarnos muy claro que estamos a unos cuantos meses de que terminé el 2020, pero sobre todo que pueden pasar los años y muchos seguirán cotorreando con esta rola de Green Day.

*se termina septiembre* el pibe de green day: pic.twitter.com/UytbzR2F3z — pinwiposting (@pinwiposting) October 1, 2020

A qué hora despierta el wey de Green Day .

Imagen nada que ver pic.twitter.com/raSLKsJWAu — Jeremy”Jimbo”Guzmán (@jimbojeremy01) October 1, 2020

Acabó septiembre y Billie Joe (el vocalista de Green Day) ya despertó pic.twitter.com/yRLGJlDlc0 — Karla Cruz (@Karla_Cruz_) October 1, 2020

güen día, no despierten a billie joe que los va a mandar al carajo pic.twitter.com/Te9uMaHD44 — hopeful monster marxistoide (@alesitoide) October 1, 2020

Raza ya despierten al vato de Green Day, él dijo “wake me up when september ends” pic.twitter.com/5Z7GtKIxUt — Pau Ara (@pau_jahe) October 1, 2020

green day stans: stop making wake me up when september ends jokes! its not funny! billie joe: pic.twitter.com/WuF8UT1msT — star ✨ (@deathwishkidx) October 1, 2020

Termina septiembre y arrancan los chistes de despertar al de Green Day pic.twitter.com/vRB2JoVO97 — Ezequiel (@el_pachakuti) October 1, 2020

El mae de green day mañana cuando lo vayan a despertar porque se terminó setiembre pic.twitter.com/NMmCuwB6aZ — Bryan (@bryanpr91) September 30, 2020