Dicen por ahí que cuando te casas, muchas cosas cambian entre las parejitas que decide unir sus vidas para siempre. Sin embargo, parece que no todos están preparados para la vida de casados (o quizá nosotros no lo entendemos), justo como el caso de un hombre que decidió separarse de su esposa porque le cocinaba lo mismo todos los días.

Por acá les hemos contado historias bastante bizarras sobre matrimonios fallidos, como lo que ocurrió cuando un sujeto que pidió el divorcio porque su esposa era fea sin maquillaje (sí, esto no es broma, eso pasó y AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Y en esta ocasión les platicaremos algo similar que sucedió en la India, con un tipo que terminó harto por comer sopa instantánea diario.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Aunque no lo crean, un hombre se divorció de su esposa porque diario le daba de comer lo mismo

De acuerdo con medios como The New Indian Express, esta historia tan esssstraña ocurrió en la ciudad de Bellari en el estado de Kamataka. Resulta que un hombre llegó ante el juez principal del tribunal del distrito ML Raghunath para pedirle que lo ayudara a tramitar el divorcio porque ya no aguantaba un día más alimentándose con fideos de esos que hacemos en minutos.

Según Raghunath, el sujeto ya no aguantaba que su mujer le preparar la misma comida para el desayuno, comida y cena. Es por eso que nombró a todo esto como el ‘caso Maggi’ (ya saben, por la marca de sopa instantánea) y puso manos a la obra. “Su esposa no sabía cómo preparar otra comida que no fueran fideos”, declaró el juez quien aseguró que la pareja se separó durante un año antes de solicitar el divorcio.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Aunque eso sí, divorciarse no es nada sencillo en la India, pues existe una ley local que precisamente pide que las parejas estén separadas al menos 365 días previos antes de solicitar formalmente el divorcio (todo esto para evitar que tomen una decisión impulsiva y para evitar que muchas personas quieran deshacerse de su pareja así como si nada).

Afortunadamente los dos aguantaron vara ese año y después de sufrirle un rato, este hombre logró romper su matrimonio bajo mutuo acuerdo… aunque esto se hubiera resuelto si el protagonista de esta historia también supiera cocinar más cosas, ¿no creen? Tampoco es tan complicado hacerse un sándwich, jiar jiar jiar.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images