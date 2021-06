¡Bendito! Instagram podría permitir realizar posteos desde escritorio

Nunca es tarde para el amor… y nunca es tarde para que Instagram realice algunas actualizaciones como la que [email protected] estaban esperando para poder realizar posteos o subir stories desde una computadora de escritorio. 17 años se tardaron Ben Affleck y JLo para volver a dar rienda suelta de su amor e Instagram se tardó 11 años en poner sobre la mesa estos cambios.

Como bien sabemos, la versión de escritorio es un tanto austera, por decirlo de alguna manera, pues no permite que se realicen muchas acciones de publicación. Para arrancar, no se pueden hacer posteos nativos desde la computadora (no importa cuál tienes ni el navegador en el que estés).

Y en segundo lugar, tampoco se pueden subir stories. Para poder subir videos o fotos, debes descargar algunas herramientas o apps que te permiten hacerlo, lo cual suele ser demasiado complicado e innecesario. Instagram siempre ha permanecido en la idea de que las principales acciones se realicen desde la app para dispositivos móviles.

Instagram tiene planes de renovación

Sin embargo, Instagram se dio cuenta que debía hacer un cambio en la experiencia de los usuarios. Hace unos meses se reportó que teníamos la opción de “ocultar” nuestros likes (AQUÍ te contamos más de eso) o la versión ligera para smartphones que te revelamos por ACÁ. Pero ahora fue el turno de la experiencia en navegador…

De acuerdo con Bloomberg (vía Mashable), la red social empezó a realizar algunas pruebas, precisamente, para que [email protected] [email protected] tengan la oportunidad de publicar videos y fotos desde escritorio.

Un vocero de Facebook (recordemos que Instagram pertenece al imperio de Zuckerman) dijo que habían comprendido que muchas personas acceden a la red social a través de la computadora, por lo que “para mejorar la experiencia, estamos probando la posibilidad de crear posteos en el feed de Instagram con su navegador web del escritorio“.

¿Qué si se puede hacer desde un navegador?

Ahora bien. ¿Qué sí se puede hacer en Instagram desde escritorio? Puedes iniciar sesión, desde luego, y revisar los posts que han realizado las personas a las que sigues; les puedes dar su respectivo (dori)like; comentar las publicaciones (propias y ajenas); también está activa la opción para responder y recibir mensajes en DM; e incluso, se pueden ver stories con la opción de silenciarlas o pausarlas.

La única ventaja de Instagram a través de una computadora, son las opciones de Configuración. En la computadora es el único lugar donde puedes desactivar tu cuenta por un periodo temporal. Debes ir al apartado de “Edit Profile”, y hasta abajo, encontrarás la opción de “Temporarily disable my account”. Es de las pocas cosas que sólo se pueden hacer desde Instagram en navegador.