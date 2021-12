Porque no pueden faltar: Los 10 mejores memes que nos dejó el 2021

Gracias a ellos las risas no faltaron este 2021. Aunque este año –que ya está por finalizar– no fue el mejor para muchos, no cabe duda que tuvo sus cosas buenas o que lograron sacarnos una sonrisa a pesar de la situación. Y sin duda en esa área los memes estuvieron a la orden del día, pues hubieron algunos que se volvieron simplemente memorables.

Ya sea niños que se convirtieron en tendencia por trabajar en el OXXO (algo así) o hacer bailes virales, así como simpáticos changuitos que están a favor de las mariwanas, el 2021 no fue la excepción ya que nos dio varios memes que quedarán marcados en la historia de internet, mismos que recordaremos a continuación para ya casi despedir el año.

10.- Evil Be Like

Para quienes se preguntaban cómo serían las versiones contrarias de cosas o personas que conocemos, en octubre de este año apareció el meme de “Evil Be Like” para explicar la situación.

Y es que estos memes se trataban de fotografías en negativo en donde se representaba la versión maligna de alguna personalidad famosa. Algo que nació a raíz de una foto que comenzó a circular por redes sociales un mes antes y la cual mostraba a Martin Luther King en su versión malvada diciendo “I have a nightmare” en lugar de “I have a dream”, nombre de uno de los discursos más famosos del pastor y activista estadounidense.

9.- El meme de “No digas m*madas, Meriyein”

Este 2021 la fiebre por nuestro superhéroe arácnido favorito se elevó al cielo gracias a ‘Spider-Man: No Way Home’, una de las películas más esperadas del año (si no es que la más esperada) que tuvo a todos los fans de Marvel creando teorías de conspiración, esquivando spoilers y por supuesto, con la nostalgia al tope por recordar las otras cintas que se hicieron sobre el personaje de los cómics creados por el fallecido Stan Lee.

El spiderverse nos dio muchos memes y al parecer así seguirá la tendencia por un par de semanas. Sin embargo, podemos decir que uno de los memes que más vimos este 2021 (y que más nos hizo reír) fue el de “No digas m*madas Meriyein”, el cual está inspirado en la escena de ‘Spider-Man 2’ que se estrenó en 2004 y en la cual Mary Jane, interpretada por Kirsten Dunst, batea a Peter Parker (Tobey Maguire) al decirle que se va a casar.

Aunque este meme en realidad nació en el 2020 (o la variación de la frase con todo y el Meriyein), este 2021 volvió a tomar un segundo aire gracias a No Way Home, algo que por supuesto agradecimos bastante.

8.- El meme del autobús

Este nos representó de tantas formas… Si hay algo que tienen los memes es que, para bien o para mal, ilustran situaciones de la vida real a la perfección. Esto una vez lo comprobamos en noviembre de 2021 gracias al meme del autobús, en donde vemos a dos pasajeros: uno que va triste mientras miran a una ventana oscura, y el otro que está feliz porque aprecia un paisaje donde el sol brilla y todo es bonito.

Esta imagen bien podría ser para ilustrar la perspectiva de la vida para varias personas (o sea, una ejemplificación del ya clásico “depende del cristal con el que lo mires”). La comunidad de internet decidió hacer el mame más específico al agregar contexto de cómo una persona puede estar triste o feliz dependiendo de las cosas que le gusten.

7.- El doble significado de una cosa y Mr Increíble.

El uso de una frase puede ser diferente dependiendo del contexto en el que se diga y eso nos quedó más que claro gracias a un meme parecido al de ‘Evil Be Like’, pero que en esta ocasión tuvo como protagonista a Mr. Increíble, quien en una foto comparativa (una a color y otra a blanco y negro) nos explicó que “Te siguen dos personas” puede ser bueno o malo dependiendo si se trata de la frase aplicada en una red social o si dices eso mientras caminas por una calle oscura a las 10 de la noche.

6.- ‘Dune’ y su versión de telenovela

‘Dune’ de Denis Villeneuve se convirtió en una de las películas más esperadas de este 2021 gracias al elencazo que el director canadiense armó para su versión de la historia de Frank Herbert, y el cual estuvo integrado por estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebeca Ferguson y muchos más.

A días de su estreno, ‘Dune’ se hizo tendencia y no precisamente por la historia. Y es que gracias a una sesión que parte del reparto tuvo para la revista Entertainment Weekly, los mexicanos sacamos el ingenio a relucir y armamos unos intros como si ‘Dune’ en realidad fuera una telenovela de las 7 de la noche en Televisa. Algo que la neta sí nos sacó varias carcajadas.

Amo.😍Mamaron mil con la sesión. Pero es que si es un novelón. Uno bueno, claro. #Dune pic.twitter.com/Kiu4YDl6Lo — Iván Romero (@Chivancillo) October 14, 2021

WHY DID THEY FILM THEN LIKE THEY WERE IN A TELENOVELA?? 😂😂😂 Dune del Amor 🥰😍 #TimotheeChalamet #Zendaya pic.twitter.com/jrunLHOs70 — Alexbashestv (@Alexbashestv) October 14, 2021

5.- A bueno ch*ngo mi madre

Aún no damos con el origen de este meme, pero eso no va a evitar que no aparezca en nuestro conteo. Si tenemos la certeza de algo, es que este meme es uno de los mejores que nos dio el 2021, pues a través de la foto de una niña que cruza los brazos y tiene la frase “a bueno ch*ngo a mi madre” varios de nosotros pudimos describir varias situaciones que nos sucedieron este año y las cuales definitivamente no pedimos.

4.- Hola Juan Carlos

Este 2021 TikTok nos dio uno de los mejores memes gracias al audio de Juan Carlos, uno donde un pequeño llamado Mateo dijo la siguiente frase que se volvió viral: “No te entiendo nada porque aquí está el espíritu… Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas”.

Como les contamos en ese entonces, este audio nació gracias a un tío de Mateo que lo molestaba con el tema de los fantasmas. Aunque la grabación original comenzó a recorrer internet desde el 2019, fue hasta este año donde un perrito llamado “Muñeco” provocó que el ‘Hola Juan Carlos’ se volviera viral en el internet de las cosas.

3.- Eso Tilín

Otro meme que nació gracias a la conocida app de videos cortos fue el de ‘Tilín’,un niño que se ofrece a bailar a cambio del “sol” (moneda que se utiliza en Perú) que le da un sujeto, quien además de grabar al niño le echa porras al ritmo de “Eso Tilín, vaya Tilín, wow Tilín”.

Los pasos prohibidos de Tilín provocaron que se volviera viral en Perú, donde medios locales indicaron que el niño en realidad estaba bailando la “Danza de la Tijera”, un baile típico de los Andes centrales peruanos que se les enseña a los niños en la escuela y gracias al que Tilín se hizo famoso en todas las redes sociales habidas y por haber.

2.- El niño del OXXO

Aunque al final le causó una petición de la empresa para que ya no grabara videos dentro de sus tiendas, en marzo de este año un niño con el uniforme del OXXO se volvió tendencia en el mágico mundo de internet gracias a los gestos que hizo cuando un “cliente” fue a comprar una caja de condones y unas halls negras.

“Ya no se pueden comprar condones con seriedad” se leía en una publicación de Twiter que viralizó el video en cuestión. Uno que casi mete en problemas a la mamá del chamaco, quien trabajaba en el OXXO y que un día, en una guardia nocturna, decidió prestarle el uniforme a su hijo (llamado Elías Navarro) para hacer el video en compañía de otro trabajador llamado Daniel Morales.

“Este (video) lo habíamos grabado a las doce de la noche, estábamos viendo qué grabar y se nos ocurrió esta idea. De ahí empezaron los likes. Sólo lo grabamos para los seguidores, pero empezó todo esto”, dijo el pequeño durante una entrevista con el youtuber Yulay, a quien le detalló que todo se salió de control cuando se compartió el video en otras redes sociales.

Elías cuenta que OXXO eventualmente se enteró de lo que él y Daniel Morales hacían en la tienda y si bien no les dieron un castigo, la empresa sí le pidió de favor que el niño ya no usara el uniforme del establecimiento (por ser menor de edad), y que procuraran grabar sus próximos videos fuera de la tienda.

1.- Joakin y Lupe

Arriba el mejor meme del 2021 y las mariwanas, Joakin… Dos simpáticos changuitos se robaron los corazones de todos y todas en febrero de este año, cuando en redes sociales comenzaron a circular memes y videos virales donde vemos a estos personajazos, llamados Joakin y Lupe, manteniendo conversaciones graciosas en las que hablan sobre el preocupante consumo de drogas o cualquier otro tema que tus tías amarían debatir.

Por un lado teníamos a Joakin, el changuito que mostraba su preocupación por la juventud desenfrenada de ahora, mientras que Lupe parecía ser más liberal y siempre estaba contra el sistema. De hecho fue él quien popularizó la frase de “arriba las mariwanas”, una que se volvió icónica y la cual desató un tren del mame al que todos nos subimos a principios de año.

A ciencia cierta nadie sabe cómo fue que nacieron los memes de Joakin y Lupe, aunque muchos le adjudicaron la acción a una página de Facebook llamada ‘Memes chisyosos’, la cual a principios de 2021 publicaron un meme de Joakin y Lupe que fue bastante popular y llevó a los changuitos de peluche a convertirse en un verdadero fenómeno, pues la gente hasta comenzó a comprarlos por internet.

Por un lado el simpático Lupe forma parte de una colección de peluches llamada DJUNGELSKOG, perteneciente a la compañía sueca IKEA. Por el otro, Joakin era un muñeco de la compañía Carl Dick. Hace no mucho estaba disponible a través de plataformas como Amazon, pero en la actualidad no es muy fácil de conseguir.